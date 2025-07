Bolt ukázal Romane Tabakovej červenú. Po nezodpovednej jazde s dieťaťom prišla blokáda účtu

Huliak ukončil spoluprácu s Tabakovou. Minister jej prácu označil za trápnu a primitívnu Video Bývalá poslankyňa Romana Tabák skončila na ministerstve cestovného ruchu a športu, uviedol jeho šéf Rudolf Huliak. Minister jej prácu označil za trápnu a primitívnu.

Na incident zareagovala aj spoločnosť Bolt, prevádzkovateľ zdieľaných kolobežiek. Tabakovej zablokovala prístup k svojmu účtu, čo sama zverejnila na Instagrame spolu s vyjadrením spoločnosti. „Zaviazali sme sa zabezpečiť bezpečné a zodpovedné využívanie našej služby… toto rozhodnutie bolo prijaté v súlade s našimi internými pravidlami,“ uviedol Bolt.

Jazda dvoch osôb na jednej kolobežke, ako aj jazda neplnoletých, je podľa pravidiel Boltu striktne zakázaná, upozornil pre portál bratislavak.sk PR manažér spoločnosti Jan Huk. Dodal, že v prípade závažného porušenia pravidiel, ako v tomto prípade, spoločnosť štandardne pristupuje k trvalému zablokovaniu účtu.

Bolt vo svojom stanovisku zároveň apeloval na verejnosť, aby sa vyhýbala jazde vo dvojici a neumožňovala jazdiť deťom. Kolobežky sú podľa neho vybavené systémom detekcie tandemovej jazdy, no v prípade jazdy dospelého s malým dieťaťom systém nemusí vždy fungovať spoľahlivo.

Romana Tabaková sa k incidentu vyjadrila aj pre portál Plus jeden deň. „Beriem to ako veľkú výstrahu zhora. Chvalabohu, že sa nič nestalo… plne rešpektujem rozhodnutie Boltu,“ uviedla. Zároveň vyjadrila nádej, že jej prípad odradí iných rodičov od podobného konania. „Ak si kvôli tejto mojej kauze povedia ďalší rodičia, že to nemali robiť, tak to padlo na úrodnú pôdu,“ dodala.

Romana Tabaková sa pohádala s hercami na javisku Video

Na záver priznala, že ju neospravedlňuje ani to, že išla pomaly a len krátku chvíľu, a spomenula, že konala pod vplyvom nostalgie. Zároveň však vyjadrila pochybnosť, či by reakcia verejnosti a firmy bola rovnaká, ak by išlo o iného politika alebo verejne známu osobnosť: „Som zvedavá, či by bol takýto rozruch a blokovanie účtu, ak by takto odfotili opozičného politika, nebodaj exprezidentku Čaputovú.“