V kauze Mýtnik odmietla vypovedať svedkyňa, obžalovaný Suchoba na súd neprišiel

Predvolaná svedkyňa obhajoby, bývalá konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová, síce na súd prišla, ale využila svoje právo a odmietla vypovedať. Ako zdôvodnila, bola v tejto kauze obvinená, uzavrela dohodu o vine a treste, na základe ktorej ju v roku 2022 právoplatne odsúdili na podmienečný trest. V súčasnosti sa však domáha zrušenia rozsudku a podala ústavnú sťažnosť, o ktorej doteraz nebolo rozhodnuté. Čítala sa preto jej výpoveď z prípravného konania.

„Neprekvapilo ma to, pretože zo spisu z ‚veľkého‘ Mýtnika a aj z ďalších informácií, ktorými disponujem, viem o okolnostiach uzavretia jej dohody o vine a treste. Rozumiem, prečo ju uzavrela, ale rozumiem aj tomu, prečo sa teraz domnieva, že došlo k porušeniu jej základných práv, a podala ústavnú sťažnosť. Ak by sťažnosti Ústavný súd vyhovel, jej trestné stíhanie by bolo obnovené. Tým pádom má daný zákonný dôvod na to, aby odoprela vypovedať,“ reagoval obhajca obžalovaného Michal Bouška.

Archívne video: Suchoba prichádza na výsluch v kauze Mýtnik Video

Svedkyňa ešte v závere vlaňajšieho roka vypovedala v kauze Mýtnik, kde obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti čelí šesť osôb, medzi nimi aj podnikateľ Jozef Brhel a jeho syn. Vtedy vysvetľovala, prečo sa priznala k niečomu, čo vraj neurobila. Podľa nej počas pobytu vo väzbe jej údajne mali obhajcovia opakovane tvrdiť, „že sa musí k niečomu priznať, inak ju z nej nepustia a odsúdia na niekoľkoročný trest väzenia“.

Ako Bouška konštatoval, jej výpoveď, ktorá sa čítala, je konzistentná s tým, čo doteraz bolo prezentované na hlavnom pojednávaní a z čoho nemožno urobiť záver o tom, že došlo k spáchaniu zločinu machinácie vo verejnom obstarávaní.

Čítajte aj Jozef Brhel a jeho syn odmietli vypovedať v rovnakej kauze Michala Suchobu

„Z doteraz vykonaného dokazovania vyplýva, že obstaranie informačných systémov od spoločnosti Allexis bolo v rámci výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ide o systémy, pri implementácii ktorých bolo potrebné dodržať osobitné bezpečnostné opatrenia. Zároveň s ohľadom na stav verejných financií a celkovo stav FS v roku 2012 bolo riešenie tejto situácie základným bezpečnostným záujmom SR. Toto všetko sú skutočnosti, ktoré zakladajú výnimku obstarávania zákazky z postupov verejného obstarávania,“ zdôraznil obhajca.

Michala Suchobu vinia z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti.

Obžalovaný tvrdí, že je stíhaný absolútne nedôvodne a žiadneho zo skutkov sa nedopustil. Podľa neho spoločnosť Allexis dodávala informačné systémy pre FS za reálne ceny. Štátu údajne zarobili viac ako sedem miliárd eur.