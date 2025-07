Smer chce volebnú legislatívu riešiť pracovnou skupinou

V súvislosti s volebnou legislatívou sa má zriadiť pracovná skupina. Uviedol to koaličný Smer v reakcii na slová predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas) o debate k vypusteniu jedného volebného obvodu z Ústavy SR.

Fico: SR uvoľní cestu k 18. balíku sankcií proti Rusku Video

„Je prísľub zriadiť pracovnú komisiu, ktorá by sa venovala volebnej legislatíve,“ reagovala Ľubica Končalová z tlačového oddelenia Smeru na otázku o tom, či je strana ochotná diskutovať o vypustení jedného volebného obvodu z ústavy. Koaličná SNS už uviedla, že považuje túto tému za irelevantnú. Vypustenie jedného volebného obvodu nepodporí, pretože by šlo podľa strany o likvidáciu menších politických strán.

Čítajte viac Raši: Pri hlasovaní o ústave majú poslanci Hlasu voľnú ruku

Hlas presadzoval vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy v rámci jej novelizácie. Návrh však v parlamente nezískal dostatočnú podporu ani od koalície. Raši dúfa, že nakoniec príde k dohode a veta z ústavy vypadne. Ustanovenie, že Slovensko tvorí pre parlamentné voľby jeden volebný obvod, sa do ústavy vložilo v období predchádzajúcej vlády. Raši pripomenul, že vypustenie ustanovenia by neprinieslo konkrétne zmeny volebného systému, ale otvorilo by debatu o nich.

Ak by sa v júli konali voľby, komu by ste dali svoj hlas? PS Smer Hlas Republika Slovensko KDH SaS Demokrati SNS Aliancia Sme rodina iná strana nikomu Zobraziť výsledky ankety Hlasovať PS 22,4% Smer 21,0% Demokrati 17,6% Republika 10,5% Slovensko 7,4% SaS 6,6% Hlas 4,9% KDH 3,9% nikomu 3,3% SNS 1,0% iná strana 0,9% Aliancia 0,5% Sme rodina 0,2%