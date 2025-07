Poslankyňa Jurík absolvuje vojenský výcvik do Národných obranných síl. Inšpirovali ju ukrajinské ženy

Poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Beáta Jurík sa rozhodla zúčastniť výcviku do Národných obranných síl. Informovala o tom v stredajšej relácii TA3 Téma. Dvojtýždňový výcvik do Národných obranných síl, ktorý prebiehal vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký Vrch, absolvoval aj prezident Peter Pellegrini, minister obrany SR Robert Kaliňák ako aj viacerí poslanci parlamentu či známi športovci.

Ozbrojené sily sa s prezidentom nemaznajú: Pozrite si záverečné dni výcviku NOS

Opozícia sa po odštartovaní výcviku do Národných obranných síl vyjadrila, že sa do programu neplánuje zapojiť, jedinou výnimkou bol vtedy poslanec PS Tomáš Valášek. Jeho kolegyňa Beáta Jurík však aktuálne oznámila, že tiež chce spolu s ďalšími členmi hnutia Progresívne Slovensko absolvovať tento vojenský výcvik.

„Máme za to, že je dôležité, hlavne v súčasnej situácii, keď vidíme ako Rusko už viac ako tri roky útočí na nášho suseda, aké je veľmi dôležité nie blúzniť o neutralite alebo o tom, že by Rusko mohlo byť spoľahlivejším susedom ako Ukrajina. Ale potrebujeme skutočne silnú, dobre vycvičenú, materiálne zabezpečenú armádu, a tiež vycvičené aktívne zálohy. Vidíme, ako sa k tomu stavajú aj iné členské štáty, že sa pripravujú na tú eventualitu, že môže nastať ozbrojený konflikt,“ uviedla Jurík v relácii Téma a dodala, že takéto aktívne zálohy by mohli zohrávať svoju úlohu napríklad aj pri prírodných katastrofách. „Sama za seba môžem povedať, že som už prihlásená, rovnako ako veľa mojich kolegov a kolegýň z Progresívneho Slovenska na čele s Tomášom Valáškom,“ prezradila Jurík.

Ako Jurík dodala, k rozhodnutiu absolvovať výcvik ju inšpirovali ukrajinské ženy. „Absolútne ma k tomu neinšpirovalo žiadne vyzliekanie tričiek, žiadne pomaľované tváre ani videoprestrelka medzi prezidentom a podpredsedom Národnej rady SR (Andrejom Dankom), ale pre mňa osobne bolo najväčšou inšpiráciou to, že pravidelne chodím na Ukrajinu a keď vidím ukrajinské ženy, ktoré po invázii (niektoré aj pred inváziou) sa angažovali v rôznych obranných a pomocných zložkách, tak jednoducho mňa to inšpirovalo ako skutočnú vlastenku k tomu, že keby k niečomu takému došlo, tak chcem brániť svoju krajinu a chcem brániť budúcnosť mojich detí,“ vysvetlila Jurík dôvody, prečo sa rozhodla zapojiť sa do výcviku do Národných obranných síl.

Podpredseda Progresívneho Slovenska a poslanec parlamentu Tomáš Valášek svoju účasť na vojenskom výcviku vysvetlil nedávno. „V čase, keď Rusko vedie agresívnu vojnu za našimi hranicami je dôležité, aby sme sa v NATO správali ako zodpovedný partner, nie blúznili o neutralite. K silnej armáde patria aj kvalitne vycvičené aktívne zálohy. Výcvik v nich plánujem absolvovať osobne z dvoch príčin. Jednak považujem za povinnosť každého vlastenca brániť vlasť v čase ohrozenia. K tomu vieme prispieť každý inak, ale ja sa nebránim ani službe so zbraňou v ruke a k tomu je výcvik potrebný,“ vyjadril sa nedávno Valášek pre agentúru SITA.

„Po druhé, ako človek, ktorý sa celý profesionálny život zaoberá obranou krajiny, chcem vyskúšať na vlastnej koži, ako výcvik prebieha — čo sa ľudia za tie dva týždne naučia a ako dokážu posilniť našu obranu. Ozbrojené sily skúšajú v zálohách niečo nové a považujem za dôležité vedieť, ako to v praxi funguje a ako systém záloh prípadne doladiť. Z toho istého dôvodu osobne obchádzam vojenské základne či firmy vyrábajúce výzbroj a výbavu pre ozbrojené sily,” dodal Valášek.