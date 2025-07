Prezident Pellegrini vymenoval nových sudcov všeobecných súdov

Pellegrini novým sudcom v príhovore zdôraznil, že svojou prácou budú prispievať k stabilite nezávislého súdnictva. „Vaše rozhodnutia ovplyvnia nielen aktérov prípadov, o ktorých budete rozhodovať, ale budú mať dosah aj na to, do akej miery občania Slovenskej republiky budú alebo nebudú dôverovať spravodlivosti, právnemu štátu a demokratickému systému,“ uviedol. Ako ďalej povedal, ak občan vníma prostredie, v ktorom žije, ako nespravodlivé, môže to viesť k zničujúcim následkom.

Apeloval preto na to, aby nezávislé a nestranné súdy boli autoritou záväznou pre všetkých. „Dvojnásobne to platí dnes, keď je naša spoločnosť extrémne polarizovaná a čelí negatívnym náladám či nenávistným prejavom,“ konštatoval. Prezident si uvedomuje náročnosť sudcovskej profesie, ktorá si vyžaduje nielen odbornú zdatnosť, ale aj morálnu integritu, bezúhonnosť i osobnostnú zrelosť. „Právo občana na spravodlivosť, teda aj na nestranný a spravodlivý súdny proces, je jedným zo základných ľudských práv,“ poznamenal. Sudcovia podľa neho majú v rukách privilégium, ale aj obrovskú zodpovednosť toto právo napĺňať.