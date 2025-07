Čo bude so žandármi? Záujem o armádu stúpa, polícia zaostáva. Kaliňák chce hliadky v uliciach už tento rok

Kým záujem o armádny výcvik atakuje hranicu päťtisíc, o Žandárskom zbore to neplatí. Príslušníkov, ktorí sa hlásia na pomoc policajtom, zatiaľ rátajú v stovkách. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) tvrdí, že zmysel by mala aj stovka žandárov. Na koľko vyjdú štát a kedy budú v uliciach?

Vznik Žandárskeho zboru umožnil zákon z dielne ministerstva obrany, ktorý nadobudol účinnosť začiatkom júla – rovnakým sa zriadili aj Národné obranné sily. Pilotný výcvik nových záloh, ktorý absolvovali známe tváre vrátane prezidenta republiky Petra Pellegriniho či zápasníka Atillu Végha, sa skončil len v stredu.

Aktuálne údaje nasvedčujú tomu, že marketing vo forme politických špičiek a influencerov zabral. Privyrobiť si pod vedením ozbrojených síl chcú totiž podľa posledných informácií už tisíce ľudí. „Momentálne máme takmer 5 000 registračných formulárov, ktoré sa prihlásili do Národných obranných síl. Z nich sme už viac ako 800 boli schopní spracovať,“ uviedol pre Pravdu vo štvrtok Kaliňák.

Po júli a auguste bude nasledovať jesenný turnus. Šéf obrany chce medzičasom pozvať na 14 dní na Turecký vrch svojich politických oponentov, hoci sám hovorí, že výcvik nie je žiadna politická záležitosť. „Predtým sme ešte chceli urobiť kombináciu, kedy umožníme niektorým osobnostiam, politikom, poslancom, novinárom možnosť byť toho súčasťou,“ povedal.

Prví žandári do konca roka

Žandársky zbor sa v porovnaní s armádnymi zálohami javí ako menej atraktívny. Na druhej strane, prihlásiť sa doň nemôžu civilisti, ale príslušníci ozbrojených síl či bývalí a súčasní policajti.

Budú mať podobné právomoci, ako majú policajti. Nová legislatíva upravuje nielen ich rovnošaty, spôsoby využívania donucovacích prostriedkov či možnosť zadržania osoby. Podriadení však budú Policajnému zboru. Žandári dostanú za 20 dní služby, po maximálne 12 hodinách, príspevok 3000 eur.ä

Z radov vojakov sa hlási podľa Kaliňáka zhruba 670 ľudí a výcviky sa im začnú na jeseň. Od tých na Tureckom vrchu budú však odlišné. „Tam to bude trochu zložitejšie dostať do praxe, pretože musíte absolvovať výcvik, čím zároveň miniete počty dní a hodín na výcvik. Do konca roka by sme chceli začať stavať prvé hliadky,“ informoval.

„Vieme už aj o záujme príslušníkov Policajného zboru. Ten musí ísť prostredníctvom pohotovostných záloh, cez ktoré sa vedia dostať aj k žandárom. Je to kombinácia – buď si vyberiem pracovnú rehabilitáciu, alebo časť dovolenky. Pri tejto kombinácii budú vyberať, čo je pre nich výhodnejšie,“ povedal ďalej.

Kým výcvik v Národných obranných silách je vojenský a smeruje k domácemu krízovému manažmentu, pomocníci policajtov ho budú mať iný. Výcvik bude zameraný na ich kompetencie a prístup k ľuďom. „Výcvik žandárov je o poriadkovej a hraničnej polícii, čiže priamo o zákonoch, akým spôsobom vykonávať policajnú činnosť. Som rád, že sa prihlásilo veľa vojenských policajtov, aj bývalých policajtov, ktorí sú zároveň profesionálni vojaci, čiže už tento výcvik absolvovaný majú. Budú si len osviežovať pamäť, aby sme začínali so skúsenejšími a mladší sa potom môžu pridať,“ priblížil.

Koľko chýba policajtov

S personálnou podvýživou bojuje polícia dlhodobo. „Aktuálne k 1. júlu 2025 chýba v zbore 3 578 policajtov oproti plánovanému stavu 22 601 policajtov,“ uviedol pre Pravdu hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Tento rok podľa hovorcu prijali 442 nových policajtov a odišlo 214. Ak sa pozrieme na staršie údaje, v apríli slúžilo v Policajnom zbore 18 871 policajtov.

Ako sa presne odrazí na počte novoprijatých policajtov trojmesačná kampaň, ktorú vnútro ukončilo v polovici júna, ešte nie je známe. V priebehu troch mesiacov sa cez on-line formulár zaregistrovalo 4 653 uchádzačov, čo podľa ministerstva naznačuje, že počet prihlášok do zboru prekoná celý rok 2024, keď ich bolo necelých 4 500. Jedna vec je však záujem, druhá absolvovanie skúšok.

Kaliňák hovorí, že pri žandároch by bolo prínosné aj nižšie číslo. „Zmysel má už stovka, pretože dokážete v kritických situáciách a časoch – piatky, soboty – postaviť nočné hliadky tam, kde je to dôležité. To už máte hneď 50 hliadok,“ povedal. „Tým, že ich je viac, som presvedčený, že dokážeme pokryť potreby Policajného zboru práve v tých rurálnych oblastiach, kde sa nedostáva dostatočný počet hliadok,“ pokračoval.

Žandári budú lacnejší

Zaznieva kritika, že so žandármi príde do ulíc viac ozbrojených ľudí. „Je to téma, či nechcem vidieť uniformy a mať eldorádo na uliciach, alebo mať rešpekt a odstrániť problém „príležitosť robí zlodeja“ a cítiť, že sa človek vždy má na koho obrátiť, komu zavolať, ak sa ocitne v problémoch. Keď ten projekt nebude žiadaný, tak sa zmení,“ povedal.

Žandári podľa neho nie sú nič nové, čo by nebolo vidieť nikde inde v Európe. Kaliňák oponuje, že sa treba ísť pozrieť do Talianska na karabinierov či do Španielska na Guardia Civil. Nedostatok policajtov v teréne pripisuje silnému sociálnemu systému.

„Na počet máme celkom dosť policajtov, ale v uliciach je ich málo, pretože na jednu 24-hodinovú hliadku potrebujeme šesť policajtov, v Rakúsku iba 4,5, pretože ten sociálny systém majú slabší. My máme viac dovolenky, stopercentne preplácanú péenku, pracovnú rehabilitáciu, a to vám umožní až niekde do 100 dní v roku, kedy policajt nie je v práci, ale na oddychu. Tým pádom sa vám nedostáva adekvátny počet ľudí, aby ste mohli stavať tie hliadky na 24 hodín. To „žerie“ veľa ľudí,“ podotkol.

Ako už Pravda informovala, ministerstvo obrany mení prístup k zabezpečovaniu armádnych uniforiem. Dôvodom je podľa Kaliňáka komplikovanosť verejného obstarávania. Tvrdí, že v minulosti často vyhrávali firmy, ktoré skúpili látku na trhu a ostatným spoločnostiam neumožnili dať kvalitnú ponuku.

„Rozhodli sme sa, že ministerstvo bude tentoraz vlastníkom látky. Je to strategická surovina v konečnom dôsledku. Chceme ju mať na našich skladoch, aby sme vždy vedeli urobiť krátku súťaž medzi krajčírskymi dielňami alebo závodmi, ktoré nám našu látku ušijú, podľa digitálneho vzoru, ktorý im odovzdáme,“ uviedol.

Žandárske uniformy budú z rovnakej látky, rozdiel bude vo farbe. „Z rovnakého strihu, z tej istej látky sa ušijú uniformy, ktoré nebudú maskáčové. Niektorí ľudia mali totiž výhrady, že nechceli by vidieť maskáčových ľudí, ktorí po obciach behajú so zbraňami,“ skonštatoval. Rozpoznávacím znakom bude žltý rukávnik s nápisom Žandári. „Samozrejme, vozidlo. Myslím, že bude úplne jasné, že ide o žandárov,“ doplnil.

Foto: TASR, Ondrej Hercegh SR NOS prísaha účastníci prezident Kaliňák TNX Na snímke slávnostnú prísahu v rámci pilotného výcviku Národných obranných síl (NOS) zložili v nedeľu aj prezident SR Peter Pellegrini a minister obrany SR Robert Kaliňák. V Brezovej pod Bradlom, 20. júla 2025.

Žandári ako obranné výdavky

Kým výcvik jedného „záložáka“ z obranných síl vyjde štát na 6 000 eur, žandári budú lacnejší. „Odhadujem, že to bude možno štyri a pol, možno päť do roka (tisíca eur, pozn. red.),“ hovorí minister.

Náklady za Národné obranné sily a Žandársky zbor si Slovensko zaráta medzi obranné výdavky, ku ktorým sa zaviazalo na júnovom summite NATO v holandskom Haagu. „Áno, samozrejme. Je to o zvyšovaní odolnosti Slovenskej republiky. Národné obranné sily sú jednoznačne v dvoch percentách, Žandársky zbor je takisto súčasťou výdavkov na obranu. V tomto prípade je to v poriadku,“ dodal.