Kaliňák v Ide o pravdu: Na výcviku som si siahol na dno síl. Konzoly a hry pre vojakov majú dôležitý účel

Tí, ktorí absolvovali základnú vojenskú službu sa môžu prihlásiť tiež a sú dokonca vo výhode, nie je preto správny pohľad porovnávať ju s týmto výcvikom, dodal.

Vďaka Attilovi Véghovi všetci vedia, že Národné obranné sily existujú, som rád, že sa na výcviku zúčastnil, vyhlásil tiež Kaliňák. Attilu Végha a Vlasta Čepa oslovím aj na ďalšiu spoluprácu. Chcel by som, aby reprezentovali Vojenské športové centrum Dukla alebo ministerstvo obrany a boli ambasádormi, dopovedal.

Znižovať plat prezidentovi nepovažujem za relevantné, povedal v súvislosti s návrhom Andreja Danka, aby Peter Pellegrini zarábal o polovicu menej. Otázka je, či by niekto zobral aj post ministra, keby bol za to nižší plat, dodal.

Konzoly a hry, ktoré nakupuje armáda, sú určené pre výcvikové strediská. Kaliňák to podporuje, pretože „napríklad v Martine vo výcvikovej centrále budú práve vojaci zavretí sedem až jedenásť týždňov“ a je nutné vyplniť voľný čas. Platia pre nich suché zákony a je nutné, aby si ľudia mohli oddýchnuť a relaxovať. „A toto je veľmi vhodná, veľmi lacná forma, pretože obslúžite vlastne všetky výcvikové centrá, ktoré budú či pri Národných obranných silách, alebo pri vojakoch za niekoľko málo tisíc,“ uviedol.

„Pred dvoma rokmi sme prvýkrát na misii na Cypre odovzdali práve tieto herné konzoly… Určite to nebude len PlayStation, môže to byť aj stolný futbal. A ja si pamätám, že vtedy ešte s pani prezidentkou sme to na Vianoce práve doniesli. A to sa veľmi chytilo, lebo sa to osvedčilo,“ povedal.

