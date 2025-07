Taraba, Takáč a Kuffa menia národné parky na biznis pre vyvolených, tvrdia liberáli

Podľa poslanca Alojza Hlinu problémom sú politické nominácie, biznisové záujmy a neschopnosť ministerstiev pod vedením ministrov pôdohospodárstva a životného prostredia Richarda Takáča a Tomáša Tarabu.

Známe jazero v Slovenskom raji je stále bez vody. Ostala po ňom len jama a mostíky Video

„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám posielajú fotografie nákladných áut s guľatinou – odkladáme si ich, pracujeme s nimi a má to zmysel. Dôkazom je aj e-mail, ktorý odišiel priamo z Generálneho riaditeľstva Lesov SR na ich odbytové strediská – usmernenie, ktorým sa zastavuje výdaj ihličnatého vlákninového dreva vybraným firmám, ktoré nemajú spracovateľskú kapacitu. Presne o tomto hovoríme celé týždne – drevo ide firmám, ktoré nemajú pílu, majú možno len v garáži jednu ručnú pílu a veľké politické kontakty,“ uviedol poslanec SaS Alojz Hlina.

SaS tvrdí, že nové zmluvy v národných parkoch, konkrétne v NP Muránska planina, sú len pokračovaním podozrivých praktík. Hlina informoval, že v tomto národnom parku bolo podpísaných niekoľko rámcových zmlúv na odber takmer 300-tisíc kubíkov dreva na tri roky. Sú indície, že drevo z parku ide k priekupníkom. „Na Muránskej planine to niekedy vyzerá tak, že ste v Poľsku, lebo zo šiestich kamiónov pri nakládke dreva je šesť poľských,“ dodal Hlina.

Čítajte aj V TANAP-e podľa aktivistov ťažia v lokalitách hlucháňa, národný park obvinenia odmieta

Podľa Hlinu boli výberové konania zmanipulované. „Rozdelili zákazku na štyri celky. Jeden vyhral sociálny podnik bývalého sponzora Hlasu. Ďalšie dva pripadli firme TER-wood. Predložili nízku cenu za tenkú hmotu, hoci vedeli, že ju nebudú ťažiť – cieľom bolo znížiť priemer a ťažiť len hrubú hmotu. Štát už len na tomto prerobil obrovské peniaze,“ vysvetľuje.

Alojz Hlina tvrdí, že v parku sa nerieši kalamita, ale biznis s drevom, a dokonca je tá kalamita teraz účelovo vytváraná. „V Muránskej planine sa momentálne vytvára umelo spôsobená kalamita. Ak sa to nezastaví, Muránska planina ako národný park neprežije. Štyri mesiace ťažili a teraz neťažia chrobáčiare, nerobia aktívne opatrenia v boji s lykožrútom, lebo minuli verejné peniaze. Štát zlyháva, Taraba rozpráva nezmysly do kamier a lesy sa zatiaľ drancujú,“ uzavrel Hlina.

Čítajte aj Prázdna lúka sa stáva jednou z najvyhľadávanejších turistických atrakcií na Slovensku. Ročne tam príde 200 000 ľudí a ich počet prudko stúpa

„Táto vláda len sedí a rozmýšľa, čo kde ešte vyrúbať, zabetónovať, vytunelovať. Taraba s Kuffom sa hrajú na národniarov, a medzitým ničia národné parky. Pozitívna správa je, že ľudia to vidia. Nedôvera v premiéra Fica je 66 percent, žiaden minister nemá podporu nad 50 percent. Ľudia pochopili, že ich oklamali,“ dodal predseda SaS Branislav Gröhling. Zároveň ocenil verejnosť, ktorá sleduje zmluvy a upozorňuje na podozrivé zákazky. „Budeme to ďalej sledovať, aj zákazky za 10-tisíc eur. Tie peniaze patria do zdravotníctva, do lesov, do rodín, nie sponzorom politických strán,“ uzavrel predseda SaS.