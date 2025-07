Zlodeji vedia, že ich nevyrušia hliadky, kradnú aj cez deň. Zakladáme novú políciu, hovorí poslanec z obce pri Bratislave

Vicestarosta Malinova T. Čentéš: Zakladáme obecnú políciu. Máme vykrádačky domov za bieleho dňa, dôvodom sú aj drogy Video Zdroj: TV Pravda

Nedávno ste upozorňovali na drony u vás v Malinove, že ich môžu používať potenciálni páchatelia na sondáž dvorov. Sú vykrádačky u vás v obci bežné?

Začal by som tým, že je to v rovine podozrení. Je tam kauzálne prepojenie medzi množstvom preletov a krádežami, ktoré sa dejú za bieleho dňa o druhej či tretej popoludní. V žiadnom prípade nechcem povedať, že každý dronista je zlodej. My si naopak vážime mnohé krásne zábery, ktoré sú aj u nás produkované, ale všimli sme si niektoré prelety, ktoré sa správajú neštandardne. Dron sa pohybuje nad pozemkom, zotrvá tam, presunie sa o pozemok ďalej, opäť tam zotrvá, a takto ide postupne pozemok po pozemku. Máme takéto prípady od ľudí hlásené ústne a všímame si, že sa to v niektorých prípadoch deje zhruba v rovnakých časoch. Dávame si to do súvisu s tým, že keď sa nám potom udeje krádež za bieleho dňa, tak by tieto typy mohli mať odsledované, či na danom pozemku je pohyb, či sa kosí tráva, či ich môže niekto vyrušiť, alebo budú mať nerušený záťah. Spomeniem medializovanú záležitosť u pána Vrbovského a pani Alagič. Takto bol aj vykradnutý dom oproti starostke na ceste II. triedy, kde denne prejdú tisíce áut. Máme informácie o ďalších krádežiach o tretej popoludní. Evidujeme prípad, kedy sused spozoroval o pol šiestej, že sa vo vedľajšom dome vykráda a zalarmoval políciu. Vysvetľujeme si to tak, že aj vďaka modernej technológii sa dnes vedia zlodeji lepšie pripraviť a spozorovať, či je v lokalite pohyb. Staromódne pozeranie cez plot si predsa len ľudia všimnú.

Majú krádeže u vás rastúci trend? Napríklad predajcovia hovoria, že po novele trestných kódexov sa u nich kradne viac.

Budeme hovoriť skôr pocitovo než na základe tvrdých dát. Pokiaľ ide o dáta, po novelizácii Trestného zákona a Trestného poriadku ako procesnej normy, nejaké dáta síce sú, ale sú ešte z minulého roka, čiže neviem, či je tam takéto prepojenie. Čo sme si začali všímať je väčšia odvaha alebo až drzosť. V minulosti boli krádeže najmä v nočných hodinách. Napríklad na ulici, kde bývam pred pár rokmi o štvrtej ráno dvaja chlapi prešli po ulici, pozreli do dvorov a u suseda videli dva bicykle. O pol hodinu sa vrátili ďalší dvaja páni, ktorí už mali tip a bicykle vzali. Toto bol štandard roky dozadu. Nepamätám si, že by sme mali situácie, kedy o tretej popoludní hodinu niekto vykrádal dom. Tí ľudia vedia, že majú čas, nie je to akcia na päť minút, ale sú v dome nerušene aj hodinu.

Čím je vaša obec špecifická, že ste lákadlom pre páchateľov?

Ak by som chcel mať romantickú predstavu, tak poviem, že je to preto, lebo je u nás pekne a páči sa im u nás. Keď dám žarty bokom, myslím si, že je to preto, lebo v obciach ako Malinovo, Ivanka pri Dunaji, Dunajská Lužná, Marianka, Borinka, žije množstvo ľudí, kde je anonymita, a zároveň sa im kariérne darí. Majú majetok, ktorý môže byť atraktívny. Myslím si, že je tu aj druhý faktor. Zlodeji veľmi dobre vedia, že v týchto obciach nie je dostatočne zabezpečené hliadkovanie zo strany štátnej polície. Mnohé nemajú obecnú políciu. Je to kombinácia faktorov. Sú to atraktívne územia z pohľadu majetnosti obyvateľov, a zároveň tu nie je dostatočne zabezpečená bezpečnosť ich majetku.

Pamätám si, že ešte pred niekoľkými rokmi v susednom Zálesí fungovali takzvané civilné nočné hliadky dobrovoľníkov, ktoré komunikovali s políciou. Spätná väzba z obce bola, že temný nočný život v obci s ich monitoringom skrotol. Zvažovali ste aj túto možnosť?

Vyslovene občianske hliadky sme nerobili. Ako poslanci aj so starostkou sme činnosť v tomto smere urobili. Komunikujeme s viacerými subjektmi v obci, kde sa združujú nejaké typy ľudí. Uvediem príklad, je u nás jedna čerpacia stanica. Keď ste tam prišli v minulosti o jedenástej večer, tak okrem obsluhy a jedného tankujúceho ste tam nikoho nestretli. Dnes tam máte možnosť nájsť skupinky ľudí, ktoré môžu vzbudzovať istú nedôveru. Keď hovoríte s obsluhou, najmä v neskorších nočných hodinách sa v okolí obce pohybujú ľudia, ktorí sú značne pod vplyvom, či už alkoholu, alebo omamných a psychotropných látok, a prídu si kúpiť cigarety alebo ešte alkohol, čo v minulosti nebývalo. Je to vec, ktorú môžeme vyhodnotiť ako tvrdý fakt. Nie je to problém Malinova. Nemáme ani lepšiu ani horšiu bezpečnosť ako obce okolo, sme v tom spoločne. Možno to ešte pripísať, ale nevieme to podložiť dátami, situácii v dôsledku zmien v takzvanom Pentagone. Tí ľudia nezmizli, len sa rozpŕchli do iných kútov a veľmi dobre vedia, že v obciach, ako sme my, ich nebude rušiť ani obecná, ani štátna polícia, pretože ich na pár výnimiek ako je Dunajská Lužná alebo Bernolákovo, nemajú. Pokiaľ ide o štátnu políciu, má personálny stav, taký aký má.

Vie o situácii na spomínanej čerpacej stanici polícia?

Keď vychádzam z toho, že sme robili monitoring v noci v obci, videli sme, že sa tam príslušníci viackrát zastavili. Predpokladám, že na prestávku, či stihli tieto veci zaevidovať, ťažko povedať. To, že niekto niekde sedí, nie je protiprávne konanie. Z toho tiež nemožno vyvodiť záver. Skôr je to indikácia stavu v obci. Je otázne, čo robia, keď idú ďalej.

Vo vedľajšom Zálesí došlo pred pár rokmi k policajného zásahu proti drogovému biznisu neďaleko obrátky autobusov. Sú aj v Malinove ešte ďalšie miesta, kde je kriminalita evidentná?

Rozlíšil by som to. Je priestupková činnosť na úrovni parkovania, rušenia nočného pokoja. Potom tu máme nepotvrdenú informáciu od ľudí, ktorú skúsim parafrázovať. Na úrovni Lodenice Zálesie z nášho malinovského brehu, by sa tiež mali združovať isté skupiny ľudí, ktoré pravdepodobne požívajú omamné a psychotropné látky a malo tam prísť aj k streľbe. Problémom u nás nie sú len vykrádačky, je to aj situácia spojená s týmto. Treba si uvedomiť, že boom sťahovania sa do satelitov pred 10–15 rokmi prešiel, demografia sa zastabilizovala, a dnes tie deti sú mladí dospelí, čo prináša so sebou tiež nejaké sociologické záležitosti. Dá sa povedať, že ruka v ruke s tým u časti ľudí idú takéto záležitosti. Keď si spomeniete na Petržalku 90. rokov, bola to iná Petržalka, ako je dnes. Je to prirodzené, ale neznamená to, že by sme na to ako samosprávy nemali reagovať.

Keď sa vrátim k dronom, vy ste v tejto súvislosti informovali, že pre zvýšenie bezpečnosti chystáte spoločný projekt so Zálesím a Mostom pri Bratislave a chcete zriadiť obecnú políciu. Kedy ste sa definitívne rozhodli, že ju potrebujete?

Dôvodom bolo niekoľko. Za prvý asi nebudem trpieť ohromnou popularitou, ale je to priestupková činnosť na úseku parkovania. Snažili sme sa šíriť osvetu, ale narážali sme na agresívne a vulgárne správanie a povedali sme si dosť. Momentálne má obec „dohodára“, ktorý dokumentuje priestupkovú činnosť, ale chceli by sme, aby to robila obecná polícia, ktorá má kompetencie aj z hľadiska možnej obrany aj útoku na príslušníkov. Väčšou motiváciou boli vykrádačky a istota páchateľov, že o tretej popoludní ich nik nevyruší, a vedomosť, že ak je jedna hliadka štátnej polície na niekoľko obcí, je minimálne riziko, že sa niekto v okolí objaví. Chceme tým vyslať signál, že v Malinove nebudú mať pokoj, nie sú u nás vítaní, a zvedieme čestný a spravodlivý zápas s nimi, aby bol v obci pokoj. Vážime si totiž každého jedného, kto sa do Malinova prisťahuje. Sú to všetko Malinovčania. Nerozlišujeme, kto je staro-Malinovčan, kto prisťahovaný. Ja som z Nitry. Som Slovák, prisťahovaný chlap. Starostka je žena, maďarskej národnosti, a hádam do 30. pokolenia rodáčka z Malinova. Aj toto chceme, aby bol odkaz pre Malinovčanov, že vieme spolu výborne koexistovať, že sa nedelíme, a každý, kto sa prisťahuje je Malinovčan a vážime si ho. Je našou psou povinnosťou zabezpečiť im, aby mali čo najväčší pocit bezpečia. Samozrejme, nie sme všemohúci. Ak tú situáciu necháme zájsť ďalej, môže sa stať, že nebude návratu.

Obce si dnes zo svojich rozpočtov nemôžu príliš vyskakovať. Nebolo by ekonomickejšie objednať v týchto časoch SBS službu?

Rozumiem tej otázke. Nebudem skrývať, že ako obce dostávame aj takéto ponuky, ktoré chodia samé od seba a jednotlivé SBS sa snažia predať svoje služby obciam. To prečo chceme ísť do obecnej polície je, že podľa zákona má obecný policajt oveľa väčšie právomoci ako príslušník SBS. Policajt má napríklad právomoc počas hodov riadiť dopravu, dať príkaz, legitimovať vás alebo, ak vidí mládež piť alkohol, má právo to hlásiť obci. Má právo použiť zbraň, mať kameru na uniforme, predviesť či zadržať. Penzum právomocí a postavenie verejného činiteľa je odlišné od SBS. Je to síce neporovnateľne drahšie, ale pokiaľ ide o bezpečnosť, musíme si vybrať – buď vyasfaltujeme cesty, alebo zriadime obecnú políciu. Hovoríme o tom s ľuďmi, nie je to tak, že „my 11 osvietení poslanci“ sa rozhodneme a nebudeme hľadieť na dôsledky, ale z hľadiska preferencií obyvateľov, jednoznačne vyhráva bezpečnosť nad infraštrukturálnymi záležitosťami. Nehovoríme tým, že budeme mať naveky rozbité cesty. Rozpočet je pomerne napätý a priznám sa, že očakávame najbližšie dva roky z dôvodu ďalšieho kola konsolidácie odliv prostriedkov. Nerobíme si ilúzie, kde ich štát bude hľadať. Z rozpočtu nám najskôr zobral pán Matovič cez rodinný balík, potom nám vzala terajšia vláda. Teraz predpokladáme, že sa bude diať niečo ďalšie. Predpokladáme, že s rezervnými fondmi. Uvidíme.

Keď hovoríme o peniazoch, budeme si náklady na prípravu a prevádzku spoločnej polície deliť?

Je poctivé povedať, že sme v plánovacej fáze, no ideálne to chceme stihnúť ešte v tomto volebnom období. Všetky dáta vám teda nepoviem. Zámer je taký, že obecnú políciu musí zriadiť jedna z týchto troch obcí, to hovorí zákon. Ďalšie dve obce sa k nej pripoja zmluvou o spolupráci, kde okrem iného sa dohodne aj to, koľko to bude stáť, ako formou sa to bude platiť. Teraz hovorím len za Malinovo, v tejto chvíli uvažujeme, že z hľadiska geografickej polohy obce, my sme v strede. Z hľadiska pomer cena, výkon, kilometre, efektívnosť, by nám dávalo logiku, aby stanica bola u nás. Máme predstavu o jednom obecnom priestore, ušetrili by sme prostriedky. Uvidíme, či nám na to kývnu partneri z ostatných obcí. Nechcem predbiehať, lebo kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Za Malinovo môžem povedať, že v nejakej podobe a nejakým spôsobom obecná polícia bude. Je snaha urobiť ju s partnermi a zefektívniť to. Pokiaľ ide o peniaze, v trojici sa to ťahá ľahšie. Ambíciou je, aby služba bola poskytovaná 24 hodín sedem dní v týždni, aby aj v nočných hodinách sa občania dovolali na dispečing. Aby to nebolo tak, ako to majú niektoré obce, kde máte funkčnú políciu povedzme od šiestej hodiny rána do desiatej hodiny večer. Očakávame, že najväčší problém bude zohnať ľudí. Keď sa zhovárame s náčelníkmi iných obecných polícií, je to problém, ktorému čelí napokon aj štátna polícia.

Pôjdete do toho projektu aj v prípade, ak partneri cúvnu?

Predbežná vôľa je, že by sme do toho išli. Bezpečnosť je top priorita, ďalšia je školstvo, kde máme ambíciu postaviť školu. Malinovo je špecifické v tom, že ak ľudia majú možnosť niekam sa presťahovať v okolí Bratislavy, tak naša obec je jedna z top troch destinácií. Býva u nás mnoho významných osobností kultúrneho, politického a verejného života, hercov SND. Malinovo má príjemnú atmosféru na život. Je to pekná obec a nie bývanie „v poli“. S dobrými službami aj vďaka Mostu pri Bratislave, kde medzi našimi obcami vznikla zóna, ktorá sa bude perspektíve skvalitňovať a rozširovať. Máme lekára pred dospelých, deti, máme nového zubára, záhradnícke a rybárske potreby, kaviarne, reštaurácie. Aj večer je u nás život, ľudia sedia v reštauráciách či kaviarňach. Mnoho ľudí pracuje od covidu z domu. Keď teraz robíme územný plán, máme víziu, aby v strednodobom horizonte Malinovo poskytovalo také služby, aby tí, čo nemusia ísť ráno do práce, školy, k lekárovi, nemuseli z obce nikam ísť.

Rozumiem tomu správne, že ak by zvyšné dve obce do projektu nešli, peniaze na obecnú políciu nájdete?

Áno. Všetko to, čo som vám povedal by nedávalo zmysel, ak by ľudia nemali pocit, že Malinovo je bezpečné.

Keď som sa o tejto téme zhovárala s odborníkom na bezpečnosť, zhodnotil, že nie vždy záškodníkov dokáže odpudiť policajná stanica, ale efektné môžu byť kamery alebo hliadka. Čo si teda sľubujete od obecnej polície?

Spomenuli ste kamerový systém, máme niečo rozpracované. Nedávno sme rekonštruovali verejné osvetlenie, ktoré sme urobili tak, že na stĺpy vieme na ktorúkoľvek lampu pripojiť zariadenie. Pripravujeme projekt, uvidíme, či sa nám ho podarí parciálne aj z externých zdrojov zafinancovať práve na monitoring. Nejaké kamery už v obci sú, ale časť má technické problém. Ten systém nie je dokonalý a má rezervy. Investícia do zriadenia polície nie je jedinou bezpečnosťou investíciou, ktorú obec chystá, ale je tam aj tento prvok. Myslím, že to stihneme ešte v tomto volebnom období predstaviť verejnosti. Sme vo fáze, keď máme v obci rozbehnutých päť až šesť projektov a čakáme, ktoré nám prejdú, lebo všade máme kofinancovanie z obecných prostriedkov. Predpokladáme, že na jeseň budeme vedieť, aký objem peňazí máme ešte na kamerový systém, a koľko budeme môcť investovať a v akej kvalite ho postaviť. Máme vytipované miesta, kde sa združuje väčšie množstvo ľudí – zastávky, škola, škôlka, miesta, kde ľudia parkujú. Pokiaľ prostriedkov bude viac, tak sa chceme zamerať aj na okrajové časti a možno aj na časti, kam ľudia chodia do prírody.

Ľudí, ktorí užívajú drogy, nemusí vždy odradiť ani polícia…

Nie som bezpečnostný analytik ani orgán činný v trestnom konaní. Na druhej strane by som povedal, že ak si vezmeme taký Pentagon, tak prítomnosť a zriadenie policajnej stanice priniesli výsledky. Neurobiť nič je najhoršia možnosť. Nesľubujem zázraky na počkanie, ani to, že keď zabezpečíme kamery, nikdy nikoho neokradnú. Istá miera kriminality sa všade vyskytuje aj v tých najlepších spoločnostiach a najvyspelejších krajinách. Chceme, aby Malinovo bolo dobrým príkladom, že sa dajú urobiť opatrenia. Vnímame, že štát do istej miery rezignoval na bezpečnostnú politiku, má svoje problémy, personálne problémy v polícii. Máme informácie, že ľudia, ktorí slúžia pri našich obciach, sú z iných častí republiky. Sú prijatí a posielaní sem a nemajú miestnu znalosť, kontakty. Kým si to vybudujú, už tu nie sú. Na jednej strane česť všetkým, ktorí dnes idú slúžiť do Policajného zboru, vážime si to. Vždy keď spolu komunikujeme, je to korektné. Nehovorím len o hliadkach, ale aj o okresnom riaditeľstve polície v Senci či „dopravákoch“. Snažia sa nám vychádzať v ústrety, ale majú limitované kapacity. Napríklad teraz by sa mala meniť legislatíva, kedy by aj obce mohli merať rýchlosť na svojom území. Bola by to tiež dobrá úloha pre obecnú políciu, pretože tiež máme úseky, ktoré si niektorí pomýlia s Orechovou Potôňou. Aj tam by sme radi urobili poriadok. Ráno sú to trasy, kde chodí mnoho žiakov do školy a potrebujeme, aby boli bezpečné. Zopakujem, vykrádačky nie sú jediný dôvod zriadenia.

Komunálne voľby budú o rok na jeseň. Stihnete políciu zriadiť alebo je to už súčasť kampane? Vidíme, že v Bratislave sa už rozbieha.

Za seba môžem povedať, že to kampaň nie je, pretože ešte nie som rozhodnutý čo bude, a ako bude. Takmer všetci poslanci u nás majú malé deti alebo svojich rodičov u nás a sú to lokálpatrioti, ktorí chcú pomôcť. V Malinove je pokojná atmosféra. U nás nenájdete na sociálnych sieťach hádky poslancov. Povieme si to zavretými dverami, ale myslíme si, že občania si zaslúžia pokoj, aby sme pred nich prišli s dátami, vysvetleniami a informáciami. Nechceme ich obťažovať našimi hádkami. Nie je to projekt, ktorý by súvisel s voľbami. Keby som chcel byť cynický, poviem, že tie peniaze dáme radšej na takzvaný predvolebný asfalt, ktorý vždy najlepšie vonia. Robili by sme to, či by boli voľby o rok alebo o štyri, alebo inokedy. Je to úprimná snaha. Chceme to stihnúť, nie je dôvod to odkladať. Neočakávame zlepšenie bezpečnostnej situácie. Sledujeme médiá, vidíme, čo sa deje – drobné krádeže v obchodoch, nárast agresivity. Videli sme to aj pri snahe o osvetu o parkovaní. Mnoho ľudí je schopných tým najvulgárnejším spôsobom vynadať, či už starostke, alebo mne, kolegom, to znamená, že niečo je v našej spoločnosti zle.

Pýtam sa aj preto, lebo s finančne náročnejšími projektmi bežne politici nezačínajú v období, keď sa približujú voľby. Máte už vyčíslené, koľko vám to ročne ukrojí z 3,8-miliónového rozpočtu?

Je to predbežný odhad, nemáme to ešte vyčíslené. Rokujeme s partnermi o celkovej koncepcii. Nepoviem vám to presne, nebolo by korektné voči partnerom. Je to suma, ktorá sa za našu obec bude pohybovať v šesťciferných mantineloch. Znamená to, že to bude nad 100-tisíc, predpokladáme, že by to mohlo byť do 200-tisíc. Ide o to, na akej konečnej forme sa dohodneme. Môžeme mať obecnú políciu, ktorá bude mať aj psovoda, kamery. Ide o to, na akom pomere cena-výkon sa zhodneme a v akom časovom horizonte. Predpokladáme, že začneme nejakým spôsobom a službu budeme postupne skvalitňovať a rozširovať, čiže ten náklad pôjde hore. Obec je v dobrej finančnej kondícii, s výnimkou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je ešte z roku 2006. Máme ešte úver z envirofondu na rekonštrukciu osvetlenia, ale to je úver, ktorý sem nespadá. Tam sme sa dostali zo spotreby 150-tisíc eur ročne na 50-tisíc eur, čiže máme 100-tisíc eur ročne k dobru. Po šiestich rokoch splatíme úver a prostriedky budú k dispozícii. Iné úvery nemáme. Snažíme sa hľadať aj vo vlastných zdrojoch. Máme slušný balík prostriedkov v rezervnom fonde, ktorý je okolo jedného milióna eur. Máme prevádzky, ktoré prinášajú peniaze do rozpočtu. Robíme územný plán, s ktorým narábame citlivo. Obce ako Ivanka pri Dunaji či Bernolákovo majú päťkrát také územie ako my, majú v katastri diaľnice, logistické parky, čiže sa s nimi nemôžeme porovnávať. Je to špecifikum Malinova, Zálesia a do veľkej miery aj Mostu pri Bratislave. Nemyslím si, že by to nebolo v našich finančných možnostiach. Hovorím, bude menej predvolebného, ale aj povolebného asfaltu, ale je to top priorita.

Aktuálne štatistiky Policajného zboru hovoria, že k 1. júlu chýbalo v Policajnom zbore 3 578 policajtov. Jedna vec je síce Policajný zbor a druhá obecné a mestské polície, ale ako chcete prilákať ľudí slúžiť do obce?

Uvažujeme nad tým, že by sme pristúpili k výstavbe obecných nájomných bytov. Vedeli by sme teda ponúknuť niečo, čo bude atraktívne pre príslušníkov a príslušníčky. Nemáme ilúzie, že by každý čakal na to, kedy zriadime obecnú políciu. Teraz sme robili personálne zmeny v škole a podarilo sa nám získať veľmi kvalitnú posilu do tímu na riaditeľský post. Jednu riaditeľku, ktorá odviedla vynikajúcu prácu strieda druhá, ktorá mala rôzne ponuky, ale rozhodla sa pre Malinovo. Snažíme sa konkurovať atmosférou, aby sa mohli sústrediť na svoju prácu a nečelili intrigám, zabezpečiť zázemie, finančné ohodnotenie. Chýr ide, ľudia si medzi sebou povedia, kde je ako. Samozrejme, budeme potrebovať externú pomoc na zháňanie ľudí. Ako hovorí klasik – budeme to riešiť, keď po tom moste pôjdeme.

Koľko hliadok chcete mať na začiatku?

Predstava je, aby bola vždy aspoň jedna hliadka v službe. Nebude to o dvoch ani troch ľuďoch. Bude ich musieť byť viac. Personálny plán si dáme spracovať u odborníkov, ale je nám jasné, že na začiatku budeme hovoriť o šiestich či siedmich ľuďoch.

Obecnú alebo mestskú políciu musí schváliť zastupiteľstvo. Máte politickú podporu?

Máme. Bez toho, že by som hovoril za kolegov, ale vzhľadom na naše pracovné zasadnutia, je tu absolútna zhoda medzi všetkými poslancami a poslankyňami Malinova.

Od 1. júla vstúpil do účinnosti zákon, ktorý umožní zriadiť Národné obranné sily a tiež Žandársky zbor, ktorý má pomôcť policajtom. Brali ste do úvahy aj tento faktor, že v uliciach pribudnú žandári?

Vieme o tom a budeme iba radi, ak to pomôže, ale naše očakávania od toho sú zatiaľ striedme a konzervatívne.

Ak by ste chceli mať v Malinove oddelenie štátnej polície, nešlo by to?

Požiadať určite môžeme, ale tam naša kompetencia končí. Patríme pod Bernolákovo, Most pri Bratislave pod Miloslavov. Úloha štátnej polície je odlišná od úlohy obecnej polície. Tým, že obecnú políciu chceme aj na inú činnosť, ktorá nesúvisí len s kriminalitou, tak je to pre nás najlepšie riešenie. Chceme sa zamerať na dobré podmienky pre jej príslušníkov, kvalitu služby, aby fungoval symbolický trojuholník. Bez spolupráce s občanmi a obecným úradom to totiž fungovať nebude. Pokiaľ by padlo rozhodnutie zo strany starostky a poslancov ísť aj do ďalšieho volebného obdobia, bude sa robiť maximum, aby sa to posunulo. Je to projekt, ktorý presahuje ďalšie volebné obdobia. Ktokoľvek by tam bol, veríme, že v ňom bude pokračovať. Z nášho pohľadu tam totiž nie je alternatíva.

Kedy chcete návrh predložiť na zastupiteľstvo?

Keď bude kvalitne pripravený a dohodnutý s partnermi. Ambícia je v tomto volebnom období. Osobne by som bol najradšej, keby to bolo na jar 2026 alebo možno ešte túto zimu. Je to projekt troch obcí, každá má svoje zastupiteľstvo a záujmy. Je to vec rokovaní. Spolupráca bola doteraz dobrá. Príkladom je takzvaná jama, ktorá vznikla vyťažením štrku pri Zelenej vode, kde by sa mal zavážať odpad. Je v katastri Mosta pri Bratislave. Vzhľadom na prúdenie spodných vôd sme tým dotknutý my aj Zálesie. Navzájom sa podporujeme vo svojich stanoviskách a snažíme sa byť jednotní a priniesť výsledok pre obyvateľov. Naším záujmom je uchrániť kvalitu životného prostredia. Máme už niečo odskúšané. Chcem poďakovať aj starostke Zálesia, aj starostke Mosta, aj našej starostke za ich konštruktívnu spoluprácu. Robím ako advokát veľa so samosprávami a musím povedať, že to začína byť čoraz viac vzácne. Napokon stačí sa pozrieť, čo sa deje v Bratislave s jednou mestskou časťou. Treba si to vážiť.