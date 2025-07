Grendel kritizuje reguláciu sociálnych sietí, Michelko chce zriadiť mediálny úrad

Koalícia sa zhodla na zvýšení volebnej kaucie pre kandidujúce strany, avšak nie na zvýšení kvóra potrebného na vstup do parlamentu. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady SR Roman Michelko (SNS) v súvislosti s novelou zákona o politických stranách a politických hnutiach. Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, KÚ, Za ľudí) pri téme kaucie deklaroval, že hnutie Slovensko je za to, aby sa na parlamentných voľbách mohlo zúčastniť čo najviac strán.

V diskusii sa zároveň dotkli platov štátnych funkcionárov. Michelko upozornil na „pokrivené“ odmeňovanie, keď niektorí funkcionári majú vyšší plat ako premiér, a navrhol otvoriť debatu o primeranosti ich odmien podľa náročnosti funkcie. Grendel s tým súhlasil a pripomenul, že jeho hnutie opakovane navrhovalo zmrazenie platov poslancov.

Michelko tiež potvrdil záujem koalície prijať štátny rozpočet na budúci rok do 20. novembra.

Okrem toho SNS presadzuje zriadenie Národného mediálneho úradu, ktorý by riešil aj problematiku sociálnych sietí. Michelko poukázal na rozhodnutie spoločnosti Meta (vlastníka Facebooku) zrušiť platené zvyšovanie dosahu politických príspevkov a kritizoval algoritmy, ktoré podľa neho uprednostňujú určitý „politicky korektný“ obsah a potláčajú iný politický naratív. Zároveň vyjadril obavy z nejasných pravidiel na sociálnych sieťach, kde ľudia bývajú blokovaní bez vysvetlenia, čo chce riešiť zriadením úradu, ktorý by komunikoval aj so sociálnymi sieťami a nastavil jasné pravidlá. S návrhom zákona na zriadenie úradu by mohlo prísť ministerstvo kultúry alebo pôjde o poslanecký návrh.

Opozičný poslanec Grendel upozornil, že kľúčové nie je zriadenie úradov, ale kto na nich reálne vykonáva kompetencie. Navrhol, aby sa Meta primárne zamerala na boj proti falošným profilom, ktoré šíria dezinformácie bez zodpovednosti. Grendel tiež poznamenal, že aktívnejší boj proti falošným účtom by znížil počet nepravdivých príspevkov, hoci by to pre Meta znamenalo ekonomický úbytok z reklám.