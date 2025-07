Oprava sa nekoná. Národné múzeum zrušilo súťaž, nedostalo peniaze od Šimkovičovej

Doplnilo, že ako verejný obstarávateľ postupovalo v súlade s odporúčaním zriaďovateľa. „Zámer obnovy budovy presahuje rámec bežných investičných výdavkov a vyžaduje si viacročné stabilné rozpočtové krytie, ktoré v súčasnosti nie je možné zabezpečiť,“ uviedlo SNM. Podľa informácií na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie sa verejné obstarávanie začalo ešte v decembri minulého roka, v tom čase SNM viedol dočasne poverený riaditeľ Anton Bittner. Súčasná generálna riaditeľka múzea Andrea Predajňová uviedla, že ako zodpovedná štatutárka požiadala zriaďovateľa SNM, teda rezort kultúry, o vyjadrenie, či sú zabezpečené prostriedky na obnovu sídelnej budovy. „Odpoveď bola jednoznačná: ministerstvo aktuálne takýmito prostriedkami nedisponuje a zároveň nedokáže garantovať ich dostupnosť v blízkej budúcnosti. Na základe uznesenia vlády zo 6. septembra 2023 mala byť ekonomická analýza zámeru predmetom hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR,“ uviedla s tým, že SNM týmto stanoviskom v polovici tohtoročného júla nedisponovalo.

Predseda BBSK Ondrej Lunter: Šimkovičová ničí kultúru v regiónoch Video

„Vzhľadom na to, že architektonická súťaž bola vyhlásená ako ideová súťaž návrhov, bez záväzku následného plnenia, SNM doposiaľ nemalo k dispozícii projektový zámer v rozsahu, ktorý by umožnil ÚHP vykonať ekonomické hodnotenie,“ dodala šéfka SNM s tým, že im chýba odpoveď na otázku, či je projekt v navrhovanom rozsahu pre verejné financie ekonomicky odôvodniteľný. Múzeum tiež avizovalo prípravu odbornej analýzy budúcnosti svojej sídelnej budovy, ktorá by mala zhodnotiť reálne obsahové, prevádzkové a technologické možnosti budovy, a tiež poskytnúť odborný základ pre rozhodnutia o budúcom smerovaní. „Až na základe týchto výstupov bude možné posúdiť formu prípadného ďalšieho architektonického riešenia či návrat k súťaži. Ak v budúcnosti dôjde k obnove projektových príprav, SNM deklaruje pripravenosť na odborný a transparentný prístup – výlučne za podmienok zabezpečeného rozpočtového krytia,“ uviedlo múzeum.

Čítajte viac Unikátne slovenské múzeum oslavuje prvé narodeniny. Počas úvodného roka ho navštívilo 15 000 ľudí, plány sú však ešte odvážnejšie

Ako pre agentúru SITA uviedla riaditeľka odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská, MK SR si plne uvedomuje význam sídelnej budovy SNM ako národnej kultúrnej pamiatky. Dodala ale, že v súčastnosti rezort čelí prísnym rozpočtovým obmedzeniam, ktoré vyplývajú z konsolidačných opatrení vlády a zasahujú všetky oblasti štátnej a verejnej správy vrátane kultúry. „Vzhľadom na tieto okolnosti v tomto období nie je možné zabezpečiť financovanie prípravných projektových prác k novej investičnej akcii – rekonštrukcii sídelnej budovy SNM. Rovnako nie je možné garantovať dostupnosť týchto zdrojov ani v najbližších rozpočtových obdobiach. Všetky investičné aktivity sú teda podrobené dôslednému prehodnocovaniu z hľadiska ich pripravenosti, nevyhnutnosti a dostupnosti finančných zdrojov,“ vysvetlila Bačinská. Doplnila, že rezort kultúry v súčasnosti realizuje iba rozbehnuté projekty, prípadne projekty, ktoré sú pripravené na financovanie zo štrukturálnych fondov spolu s aktivitami, ktoré s nimi súvisia. „Nové investičné projekty vzhľadom na absenciu finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu rezort kultúry neplánuje,“ dodala.

Spišské múzeum v Levoči má v zbierkach výnimočné dielo renesančného sochára Donatella Video

Bačinská tiež poukázala na to, že MK SR má v správe najviac historických objektov po celom území Slovenska. Tieto si v dôsledku havarijných stavov vyžadujú neustále finančné zdroje na potrebné opravy, aby bol zabezpečený plynulý chod týchto organizácií. „Rozhodnutie zrušiť zatiaľ len ideovú súťaž návrhov na Rekonštrukciu sídelnej budovy SNM bolo prijaté až na základe overovania možností jej financovania, či už zo štátneho rozpočtu, alebo z prostriedkov Európskej únie,“ dodala. Ako Bačinská ozrejmila, odhadované náklady na prípravnú dokumentáciu sú zhruba vo výške osem miliónov eur. Predbežné analýzy tiež ukazujú, že celková rekonštrukcia by stála viac ako 86 miliónov eur. K tomu treba ešte prirátať aj ďalšie súvisiace náklady, napríklad na zabezpečenie dočasných náhradných priestorov pre zamestnancov či vysťahovanie depozitárov a kancelárskych priestorov.

Čítajte viac Dôvera ľudí vo vládu je nízka. Najviac sympatií získal Ráž, Fico výrazne zaostáva. Šimkovičová a Huliak na chvoste

„Upozorňujeme, že samotná ideová súťaž návrhov bola vyhlásená v čase pred prijatím konsolidačných opatrení, bez ekonomickej analýzy Ministerstva financií SR – Útvaru hodnoty za peniaze. Podľa rozpočtových pravidiel uvedených v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjekt verejnej správy nie je oprávnený sa zaväzovať v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. Z uvedeného dôvodu, nebolo možné pokračovať vo vyhlásenej ideovej súťaži návrhov,“ vysvetľuje ďalej Bačinská. Podotkla tiež, že prioritou ministerstva ostáva riešenie havarijných stavov historických nehnuteľností v správe štátu, či už zo štátneho rozpočtu, alebo európskych prostriedkov. V tomto smere poznamenala, že nevýhodou je to, že peniaze z EÚ sú zamerané na obnovu a rekonštrukcie nehnuteľností so sídlom mimo Bratislavy. „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky si uvedomuje potrebu rekonštrukcie sídelnej budovy SNM, no zároveň treba povedať, že jej realizácia si vyžaduje stabilné a udržateľné finančné krytie ako na národnej, tak aj európskej úrovni,“ uzavrela.

Komunistické „veľdielo“ v centre Bratislavy definitívne skončilo. Na jeho mieste vyrastie moderná štvrť pre ľudí Video

K zrušeniu súťaže sa vyjadrila aj Slovenská komora architektov (SKA). Ako v stanovisku krátko po zrušení súťaže uviedla predsedníčka SKA Nora Vranová, v prvej etape súťaže bolo podaných 28 návrhov. Päť tímov postúpilo do druhej etapy a vypracované návrhy odovzdali do 30. júna, avšak ešte pred vyhodnotením súťaže bolo publikované oznámenie o jej zrušení. „Slovenská komora architektov ako samosprávna stavovská organizácia chráni záujmy svojich členov a členiek – autorizovaných architektov a architektiek – v tomto prípade férovú súťaž podľa vopred dohodnutých pravidiel. Zrušenie súťaže po odovzdaní návrhov bez vyhodnotenia a udelenia cien a odmien predstavuje nielen zmarenie stoviek hodín práce súťažiacich tímov, ale aj narušenie dôvery v inštitút súťaže návrhov so širším presahom, než je tento konkrétny prípad,“ uviedla Vranová. Doplnila, že úlohou SKA vyplývajúcou aj z jej štatútu je ochrana celospoločenského záujmu v oblasti architektúry a tvorby vystavaného prostredia. „Najlepším spôsobom hľadania vhodného návrhu obnovy budovy SNM je práve súťaž návrhov, keď odborná porota hodnotí anonymné návrhy na základe kvality. Z výsledku súťaže nebudú benefitovať iba architekti, autori víťazného návrhu, ale celá spoločnosť, obzvlášť ak ide o sídelnú budovu erbovej inštitúcie z dielne architekta M. M. Harminca, ktorá je dnes v havarijnom stave,“ dodala predsedníčka SKA.

Čítajte viac Marcinková vystúpila proti ministerke Šimkovičovej. Jej odkaz prekonáva aj Ondríkove slová

Vranová zdôraznila, že komora citlivo vníma zložitú finančnú situáciu, v ktorej sa múzeum i samotná kultúra momentálne nachádzajú. Rovnako podľa jej slov chápu, že projekčné dopracovanie súťažného návrhu a zrealizovanie stavby sú finančne náročné procesy. Zdôraznila ale, že súčasný nedostatok financií nemusí brániť tomu, aby bola súťaž návrhov riadne dokončená a priniesla víziu. Realizácia tejto vízie môže podľa predsedníčky SKA počkať na vhodnejšie podmienky. „Takýmto spôsobom bolo postavených množstvo hodnotných stavieb, ktoré dnes tvoria charakter našich miest a obohacujú slovenskú kultúru,“ poukázala a dodala, že vedenie komory má záujem podieľať sa na vyriešení vzniknutej situácie k vzájomnému prospechu súťažiacich aj spoločnosti.