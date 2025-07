Fico: Británia platila aktivistov na ovplyvňovanie volieb, chceme vysvetlenie. Opozícia reaguje

Fico o údajnom ovplyvňovaní volieb vládou Veľkej Británie Video

„Je tu cielené úmyselné konanie cudzej veľmoci, ktorá je naším spojencom v NATO, v spolupráci s časťou slovenských novinárov a v spolupráci s časťou slovenských politických influencerov, ovplyvňovať voľby v roku 2023,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Fico s tým, že ministerstvo zahraničných vecí vo Veľkej Británii podpísalo zmluvu s agentúrou v objeme takmer desať miliónov britských libier. „Táto agentúra mala vyhľadávať influencerov, politických aktivistov v krajinách strednej a východnej Európy a ovplyvňovať dianie v týchto krajinách,“ dodal premiér s tým, že hovorca ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie nič nepoprel a len povedal, že „budú bojovať za demokraciu, ľudské práva a právny štát“.

Čítajte viac Veľvyslanec Británie: Kritika Fica? Myslím si, že premiér si cení priamočiarosť

Britského veľvyslanca si preto predvolalo ministerstvo zahraničných vecí. „Budeme žiadať vysvetlenie všetkých detailov prípadu,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer) s tým, že ak nedostane dostatočné vysvetlenie, pristúpia k ďalším krokom. Budú žiadať aj zverejnenie zoznamu mien politických aktivistov. „Našim záujmom nie je vyhrocovať vzťahy, ale vysvetliť si situáciu,“ dodal premiér.

Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Marek Eštok avizoval, že SR sa v tejto veci obráti aj na Európsku úniu. Tému chce napríklad nastoliť v rámci Rady EÚ pre vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. SR tiež požiada eurokomisiu o zhodnotenie a nájdenie mechanizmov, ako danú otázku možno otvoriť oficiálnej úrovni s Veľkou Britániou. Eštok zároveň avizoval, že na septembrovom rokovaní ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti sa má diskutovať aj o hybridných hrozbách a zasahovaní do volebných kampaní, kde chce otvoriť aj debatu k danej veci. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) chce o téme hovoriť aj na pôde parlamentu, napríklad v kontrolných výboroch.

Čítajte viac PS reaguje na Pellegriniho kampaň a do parlamentu predkladá Lex sestra

Portál marker.sk informoval, že britská vláda „tajne financuje stovky zahraničných influencerov, ktorých prácou je robiť politickú propagandu na YouTube“. Odvoláva sa na zistenia britskej investigatívnej platformy Declassified UK. Prácu má koordinovať londýnska mediálna agentúra Zinc Network v mene tamojšieho ministerstva zahraničných vecí v rámci dohody v hodnote takmer 10 miliónov libier. Súčasťou práce mala byť aj kampaň na mobilizáciu mladých voličov v slovenských voľbách v roku 2023.

Šutaj Eštok: Podozrenie o platení influencerov je škandalózne a neprijateľné

Podozrenie o platení influencerov britskou vládou s cieľom ovplyvňovať parlamentné voľby v roku 2023 v prospech Progresívneho Slovenska (PS) je škandalózne a neprijateľné. Na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra a predseda koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

„Podozrenie, že britská vláda tajne platila influencerov a rôznych aktivistov, aby ovplyvnila slovenské voľby v prospech PS, je absolútne škandalózne a neprijateľné,“ napísal Šutaj Eštok.

Gašpar a Glück po brannobezpečnostnom výbore: Ohľadom zásahu na Ukrajine je málo informácii, je nekorektné robiť závery Video

Šimečka: Premiér by mal riešiť drahotu, nie blúzniť o prevratoch

Robert Fico by mal riešiť problémy na Slovensku, nie blúzniť o prevratoch a kaziť vzťahy s najbližšími partnermi. Uviedol to líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka v reakcii na utorkové Ficove vyjadrenie o možnom ovplyvňovaní slovenských parlamentných volieb.

„Fico nie je spôsobilý vládnuť. Je unavený, frustrovaný, traumatizovaný, nebaví ho to, už sa len zúfalo snaží udržať pri moci. A Slovensko zatiaľ nechá rozpadnúť sa. Mal by každý deň riešiť drahotu, nemocnice, v ktorých padajú stropy, školy bez učiteľov, rozbité cesty. Nie tu blúzniť o prevratoch a kaziť Slovensku vzťahy s najbližšími partnermi,“ poznamenal.

Britský ambasádor: Slovenskí politici niekedy viac kritizujú Ukrajinu ako Rusko Video

Šimečka označil premiérove tvrdenia o tom, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb, za „ďalšie dlažobné kocky“. „Ficovi sa rúca zlepenec, ľudia sú naštvaní za jeho extrémnu drahotu a zbabranú konsolidáciu. Tak znovu odvádza pozornosť a namiesto vládnutia radšej hodinu rozpráva o nejakých britských peniazoch na influencerov v celej strednej a východnej Európe,“ skonštatoval.

Zároveň predsedovi vlády odkázal, že ak chce riešiť neférovú volebnú súťaž, nech sa pozrie na podporu jeho osoby od viacerých influencerov či na financovanie prezidentskej kampane Petra Pellegriniho.

Matovič: Premiér predvolaním veľvyslanca Británie zakrýva zlyhanie pri clách

Robert Fico sa podľa lídra opozičného hnutia Slovensko snaží predvolaním veľvyslanca Veľkej Británie prekryť zlyhanie eurokomisára zo Slovenska Maroša Šefčoviča pri vyjednávaní o clách s USA. Utorkové vyjadrenia vládnych predstaviteľov o údajnej snahe zasahovať do volieb na Slovensku považuje za ďalší útok na spojeneckú krajinu. Matovič to vyhlásil na tlačovej konferencii.

USA a EÚ uzavreli dohodu, Trump ustúpil. Clo bude polovičné Video

„Bol to Robert Fico, ktorý sľuboval ľuďom, že keď vyhrá voľby a keď vyhrá voľby jeho kamarát Trump, tak Slovensku bude sveta žiť. No, ďakujeme veľmi pekne, že vlastne o 500 percent zvýšil clá pre Slovensko. Lebo predtým boli slovenské autá, ktoré slovenské fabriky, slovenskí ľudia, ktorí sú zamestnaní vo Volkswagene a v Jaguari Land Rover, ktoré sa vyvážali do USA, tak boli zaťažené 2,5-percentným clom. Šefčovič ako Ficov človek vybavil, že už to nebude 2,5 percenta, ale šesťkrát viac,“ myslí si Matovič.

Čítajte viac 15:0 pre Trumpa? Američanom zaplatíme stovky miliárd eur, no naše automobilky sú z najhoršieho vonku

Líder hnutia si podľa svojich slov nevie predstaviť, prečo by Británia ovplyvňovala voľby na Slovensku. Voliči vládneho Smeru si však podľa neho tieto otázky klásť nebudú a Ficove slová zoberú ako „sväté a božie“. Poukázal, že Fico posunul údajné financovanie influencerov do kategórie novinárov.