Londýn reagoval na Ficove tvrdenia o ovplyvňovaní volieb. Blanár si predvolal končiaceho britského veľvyslanca

Fico tvrdí, že britský rezort diplomacie uzavrel pred piatimi rokmi dohodu s agentúrou Zinc v hodnote desať miliónov libier. Agentúra mala vyhľadávať influencerov, aktivistov a zástupcov médií, aby ovplyvňovali udalosti v strednej a vo východnej Európe. Hovorca britského rezortu zahraničia pritom v reakcii podľa Fica nič nepoprel. „Povedal, že oni budú bojovať za demokraciu, ľudské práva a právny štát. Nepovedal, že neexistuje nejaká agentúra Zinc. Nepovedal, že neexistuje dohoda,“ zdôraznil.

Cieľom práce najatých ľudí malo byť podľa predsedu vlády, aby vytvárali obsah proti Smeru, a, naopak, mali pomôcť PS. Premiér vyhlásil, že ľudia, s ktorými Zinc spolupracovala, sa zaviazali k mlčanlivosti. Zmluva má platiť do konca tohto roka. „Čiže si niekto ešte stále platí, aby písal v prospech Progresívneho Slovenska a písal v neprospech už teraz tejto vlády,“ pokračoval bez dôkazov.

Bakerova misia sa končí

Rezort diplomacie pod vedením Juraja Blanára (Smer) si predvolal britského veľvyslanca na konzultácie dnes na 10. hodinu. „Budeme žiadať vysvetlenie všetkých detailov, ktoré sa týkajú tohto prípadu,“ oznámil minister. Ďalšie kroky voči Bakerovi sa podľa Blanára budú odvíjať od jeho vysvetlenia.

„My nemáme záujem nijakým spôsobom eskalovať naše vzťahy, chceme mať dobré vzťahy so Spojeným kráľovstvom, ale musíme ich mať aj jasne vyčistené,“ pokračoval. Od ambasádora bude žiadať aj zoznam údajných politických aktivistov.

Baker pritom končí svoju diplomatickú misiu na Slovensku už na budúci mesiac. Veľvyslanec kritizoval vlani Fica za niektoré jeho vyhlásenia týkajúce sa Ukrajiny a za vystúpenie v ruskej propagandistickej televízii.

„Akékoľvek tvrdenie, že Spojené kráľovstvo sa snažilo ovplyvniť výsledok volieb, resp. povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej politickej strane, je úplne nepravdivé. Táto aktivita bola zameraná na povzbudenie mladých ľudí k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách, a to bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo podporu,“ uviedlo pre Pravdu britské ministerstvo zahraničia.

Novinár odmieta Ficove tvrdenia

Fico sa vo svojich tvrdeniach odvoláva na článok portálu marker.sk. Web citoval preložený text zo stránky Declassified UK, ku ktorému doplnil komentatívne prvky. Ako však informoval Denník N, autor pôvodného článku – britský investigatívny novinár Martin Williams, Ficove tvrdenia o ovplyvňovaní volieb Britániou odmieta.

„Moje vyšetrovanie ukázalo, že influenceri na sociálnych sieťach dostali zaplatené za zverejňovanie videí s cieľom mobilizovať mladých voličov pred voľbami v roku 2023. Nešlo o vyslovene stranícku kampaň ani o podporu konkrétnej politickej strany,“ citoval Williamsa Denník N.

Novinár odmietol, že by do kampane boli zapletení aj novinári. Spresnil, že v texte vysvetľoval, akú majú strany u nás cieľovú vekovú skupinu – kým Smer cieli skôr na starších voličov, PS na mladších. V origináli článku sa však explicitne neuvádza, že by kampaň bola v neprospech Smeru a v prospech PS. Ako denník ďalej zistil, agentúra na Slovensku finančne podporila napríklad propagačné videá pre volebnú kalkulačku, teda nástroj, ktorý pomáha zorientovať sa v programoch strán.

Šéf PS Michal Šimečka označil premiérove tvrdenia za „ďalšie dlažobné kocky“. „Ficovi sa rúca zlepenec, ľudia sú naštvaní za jeho extrémnu drahotu a zbabranú konsolidáciu. Tak znovu odvádza pozornosť a namiesto vládnutia radšej hodinu rozpráva o nejakých britských peniazoch na influencerov v celej strednej a východnej Európe,“ skonštatoval.

Ostrý odkaz od Ústavného súdu

Veľvyslanci Británie, Holandska, Luxemburska a Francúzska to majú nahnuté u premiéra aj pre návštevu Ústavného súdu (ÚS). Spochybnil ich diskusiu o kompetenciách súdu.

V skutočnosti vraj mali rokovať o zmene ústavy a zákone o mimovládkach. ÚS sa proti Ficovým vyjadreniam ohradil a odkázal, že nebude tolerovať žiadne prejavy diskreditácie svojej činnosti.

„Nepravdivé a ničím nepodložené vyjadrenia na jeho adresu sú hrubým a neprípustným zásahom do nestrannosti a nezávislosti súdnictva, sú v rozpore s princípmi právneho štátu a neprimeraným spôsobom oslabujú základné princípy ústavného poriadku Slovenskej republiky,“ odkázal ÚS Ficovi.