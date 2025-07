Rezort obrany potvrdil prihlášky do obranných síl viac ako 1000 ľuďom

Ministerstvo obrany SR potvrdilo do 29. júla prihlášky na výcvik do Národných obranných síl (NOS) 1065 ľuďom. Celkovo sa do nových záloh prihlásilo 5260 ľudí. Ide o údaje za približne mesiac, nový zákon, ktorý NOS zriadil, nadobudol účinnosť 1. júla. Vyplýva to z dát, ktoré na sociálnej sieti zverejnil rezort obrany.