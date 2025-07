O zmenách volebnej legislatívy rokovali na pôde rezortu vnútra Via Iuris aj Transparency International Slovensko

V utorok (29. 7.) rokovali organizácie Via Iuris a Transparency International Slovensko (TIS) o navrhovanej novele zákona o politických stranách na pôde Ministerstva vnútra (MV) SR. Návrh legislatívy z dielne MV prešiel pripomienkovým konaním, ktoré sa momentálne vyhodnocuje. Organizácie považujú novelu za nedemokratickú, pripravili k nej aj hromadnú pripomienku. Informovalo o tom na sociálnej sieti občianske združenie Via Iuris.

„Ak by štátne príspevky na činnosť získavali len parlamentné strany, ako to navrhuje minister Matúš Šutaj Eštok, tak by to zásadným spôsobom zdeformovalo rovnosť šancí v politickom súboji. V dôsledku takejto zmeny by sa totiž komerčné úroky na financovanie volebnej kampane stali tak rizikové, že by pre menšie či úplne nové politické projekty boli v podstate nedostupné,“ napísala Via Iuris.

V praxi by tak podľa organizácií bolo veľmi náročné až úplne nemožné, aby sa vo voľbách presadila nová politická strana. To by podľa nich posilnilo dominanciu tradičných zavedených politických strán.

Za problém označili aj zvyšovanie volebnej kaucie. Jej výška nemôže vylučovať menšie či nové strany z politickej súťaže. „Pluralita politických strán je jedným zo základných pilierov demokracie, preto považujeme za veľmi zlý nápad zavádzať prekážky pre nové politické strany,“ uviedli organizácie s tým, že návrh naráža aj na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý v minulosti povedal, že volebná kaucia by nemala presiahnuť 25-násobok priemernej mzdy.

Rezort vnútra navrhuje, aby štátny príspevok za výsledok v parlamentných voľbách dostávali po novom len tie strany, ktoré sa dostanú do Národnej rady SR. V súčasnosti ho dostávajú aj tie, ktoré dosiahli aspoň tri percentá hlasov. Finančný príspevok by sa v prípade zhoršenej ekonomickej situácie mohol krátiť o 30 percent. Volebná kaucia sa má zvýšiť pri parlamentných voľbách zo 17.000 eur na 50.000 eur a pri eurovoľbách zo súčasných 1700 na 25.000 eur.