SHO podalo ústavnú sťažnosť na prezidenta pre zmarené referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku

Prezident Pellegrini nevyhlási referendum o zrušení protiruských sankcií Video Archívne video.

„Sme presvedčení, že Peter Pellegrini svojím rozhodnutím nevyhlásiť referendum v danej veci porušil zákony a aj Ústavu SR, a teda nezákonne zmietol zo stola vôľu takmer 400-tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí petíciu za vyhlásenie referenda podpísali. Realizovaním ústavnej sťažnosti na prezidenta Pellegriniho sme splnili náš sľub, ktorý sme dali, že využijeme všetky právne kroky, aby príslušný súdny orgán konštatoval, že prezident Slovenskej republiky opäť porušil zákony a Ústavu SR,“ uviedlo hnutie. Predseda SHO Róbert Švec sa zároveň poďakoval za podporu Štefanovi Harabinovi, politickému subjektu Pavla Slotu DOMOV – Národná strana a Združeniu slovenskej inteligencie.

Čítajte viac Prezident nevyhlási referendum o zrušení protiruských sankcií. Upozorňuje, že petičné hárky sa dajú ľahko falšovať

Prezident 4. júna zdôvodnil svoje rozhodnutie tým, že návrh na vypísanie referenda je nevykonateľný a na vyhlásenie referenda neboli splnené zákonné podmienky. Ako uviedol, po dôkladnom preštudovaní návrhu od SHO prišiel k záveru, že nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný. V referendovej otázke sú podľa prezidenta tri zásadné nejasnosti. Provou je podľa Pellegriniho to, čo sa myslí pod pojmom Slovenská republika. „Ide len o štátne orgány, alebo ide aj o celý podnikateľský sektor, respektíve každého jedného občana, ide aj o slovenské obce, mestá, vyššie územné celky?“ spýtala sa hlava štátu.

Danko: To, čo si dovolil s referendom Pellegrini, si nedovolila ani Čaputová Video Archívne video.

Druhou nejasnosťou je podľa prezidenta pojem Ruská federácia. Tu sa pýta, či ide len o štátne orgány Ruska alebo všetkých jeho občanov. Pellegrini sa tiež pýta, kto a na základe čoho dokáže stanoviť, ktoré sankcie škodia Slovensku. „Ktorý orgán a podľa akého zákona by to mal posudzovať?“ položil otázku prezident. Z referendovej otázky podľa prezidenta nevyplýva ani to, či má ísť o rozhodnutie len do budúcnosti, teda o pokyn odmietnuť ďalšie prípadné sankcie, alebo sa má týkať aj súčasných sankcii. Prezident takisto pripomenul, že sankcie voči Rusku sa v rámci Európskej únie schvaľujú jednomyseľne rozhodnutím všetkých krajín, pričom Slovensko na samitoch zastupuje predseda vlády.

Čítajte viac Danko je šokovaný: Pellegriniho rozhodnutie je nezákonné, toto si ani Čaputová nedovolila. Politici reagujú na prezidenta

Prezident tiež upozornil na možnosť, že podpisy je jednoduché vytvoriť aj umelou inteligenciou. S prístupom do otvorenej databázy obyvateľstva a umelou inteligenciou, alebo s pomocou „stovky akcieschopných ľudí“ je podľa neho možné doručovať petičné hárky so 400-tisíc podpismi do Prezidentského paláca „kľudne každý tretí týždeň“.