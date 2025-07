Maďarská aliancia podala podnet na preskúmanie postupu rezortu kultúry pri výberovom konaní na riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Strana pripomenula, že ako prví poukázali na netransparentnosť procesu výberového konania. Ministerstvu vytýkali spôsob jeho zverejnenia na stránke www.profesia.sk, 10-dňovú lehotu na podanie prihlášok či nezverejnenie mien a projektov uchádzačov. „Vypočutie kandidátov prebehlo za zatvorenými dverami, ministerstvo kultúry utajilo aj zloženie výberovej komisie a výsledky hodnotenia projektov riadenia FPKNM. V rozpore so zaužívanou praxou bola verejnosť z procesu vylúčená, účasť zástupcom národnostných menšín a kultúrnej obce na pohovore s uchádzačmi nebola umožnená,“ uvádza Maďarská aliancia.

„Od prokuratúry očakávame preskúmanie týchto praktík. Fond je verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podpora kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín. Má k dispozícii 8,8 milióna eur, výberové konanie na post nového riaditeľa musí prebehnúť pod verejnou kontrolou,” vyjadril sa predseda Maďarskej aliancie László Gubík. Poznamenal, že proti postupom MK SR neprotestujú prvýkrát. Minulý rok sa postavili sprísneniu jazykového zákona a protestovali kvôli plánovanému zlúčeniu národnostných múzeí. „Na ministerstve by si mali uvedomiť, že štátny jazyk a kultúra väčšinového národa nepotrebuje zákonnú ochranu, práve naopak, chrániť treba jazyk a kultúru národnostných menšín,“ doplnil Gubík.

Súčasnej riaditeľke Fondu sa poverenie končí ku 31.júla, nový riaditeľ by mal teda nastúpiť od začiatku augusta. Rezort kultúry vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa Fondu pred niekoľkými týždňami, záujemcovia sa mohli hlásiť najneskôr do 10. júla. Výberové konanie sa konalo vo štvrtok 24. júla. Podľa MK SR výberové konanie na post riaditeľa šéfa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín prebehlo transparentne. Ako pred niekoľkými dňami pre agentúru SITA uviedla riaditeľka odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská, šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) bude postupovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Po tom, ako sa oboznámi so zápisnicou, vymenuje uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, a to po vzájomnej dohode s daným uchádzačom. „Poradie uchádzačov je pre ministerku záväzné,“ zdôraznila Bačinská.

Predmetné výberové konanie kritizovali aj ďalšie politické subjekty, hnutie Slovensko pred niekoľkými dňami apelovalo na zrušenie výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a jeho zopakovanie transparentnou formou, ktorá bude férová a pod verejnou kontrolou. Poslanec NR SR Peter Pollák a bývalá ministerka kultúry Natália Milanová poukázali na to, že výber nového šéfa Fondu, ktorý každoročne rozdeľuje milióny eur na podporu menšinovej kultúry, prebehol za zatvorenými dverami, bez informovania verejnosti, a tiež bez prítomnosti médií a odbornej verejnosti. Ku kritike sa neskôr pripojilo aj Kresťanskodemokratické hnutie.