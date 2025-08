Najstaršie pútnické miesto, aké na Slovensku máme. Takto vyzerá miesto, ktoré je veľkým lákadlom pre množstvo ľudí

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Skalka pri Trenčíne Video Zdroj: mReportérka: Janka Chovanová

Skalka pri Trenčíne je najstarším pútnickým miestom na Slovensku, kde sa nachádzajú zrúcaniny kláštora pôvodne založeného benediktínmi už v 12. storočí. V areáli Veľkej Skalky sa nachádza jaskyňa, v ktorej žili pútnici svätí Andrej‑Svorad a Beňadik. Patrí medzi najstaršie sprístupnené jaskyne na našom území . V blízkosti stojí Malá Skalka – románsko‑barokový dvojvežový kostol z roku 1208, spojený s kalváriou a pútnickým domom, ktorý návštevníkom pravidelne ponúka duchovné i kultúrne podujatia.

Každoročne okolo 17. júla tu tisícky veriacich a turistov absolvujú púť pri príležitosti sviatku Svorada a Beňadika. Okrem duchovnej hodnoty miesto láka aj milovníkov prírody a histórie – impozantné vápencové steny sú obľúbené medzi lezcami a pekný náučný chodník vedie cez niekoľko jaskýň a vyhliadok nad riekou Váh. Skalka pri Trenčíne ponúka malebnú a pohodlnú cyklotrasu popri rieke Váh, ktorá vedie až na Moravu. Trasa je ideálna pre rodiny aj rekreačných cyklistov, s nádhernými výhľadmi a bezpečným povrchom.

Zábery z dronu na most SNP - (UFO) Video Zdroj: mReportér: Robo

Most SNP, známy aj ako „UFO most“, je ikonickou dominantou Bratislavy a jediným mostom na Slovensku so štruktúrou zavesenou na jednom pylóne. Jeho futuristická reštaurácia v tvare lietajúceho taniera vo výške 95 metrov pripomína sci-fi architektúru a ponúka panoramatický výhľad na celé mesto aj Dunaj. Most bol dokončený v roku 1972 a stal sa symbolom modernistickej éry Československa. Je to najdlhší most svojho druhu na svete bez podpier uprostred rieky. Dnes je obľúbeným miestom turistov aj domácich, ktorí si sem chodia vychutnať výhľad, jedlo a jedinečný zážitok.

Sardínia - Mesto Orosei, pláž Marína a nádherné záhrady Video Zdroj: mReportér: Luboš Janotka

Orosei je malebné historické mestečko na východnom pobreží Sardínie, známe svojou autentickou atmosférou a úzkymi kamennými uličkami. Neďaleká pláž Marina di Orosei sa rozprestiera na kilometroch jemného piesku s priezračne čistou tyrkysovou vodou. Ostrov je plný farieb a vôní, ktoré dotvárajú aleje rozkvitnutých oleandrov lemujúcich cesty aj prímorské promenády. Tieto kvety v odtieňoch ružovej, bielej či červenej vytvárajú pôsobivý kontrast s modrým nebom a morom. V mnohých dedinkách a mestách nájdete aj upravené stredomorské záhrady s citrusovníkmi, levanduľou či rozmarínom.

Záhrady často dýchajú pokojom a lákajú k oddychu v tieni olivovníkov. Prírodná zeleň a starostlivo pestované rastliny dodávajú Sardínii jedinečný, malebný ráz. Je ideálnym miestom na pokojnú dovolenku, kúpanie aj dlhé prechádzky pozdĺž pobrežia. Vďaka svojej rozlohe si tu každý nájde súkromie a kúsok raja pre seba.

