Hrabko: Po českých voľbách je šanca obnoviť spoločné rokovania vlád, ale nebude to také ako predtým

Šanca na obnovenie spoločných rokovaní slovenského a českého vládneho kabinetu po jesenných parlamentných voľbách v Českej republike tu je. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Reagoval tým na vyjadrenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý uviedol, že bez ohľadu na to, ako české voľby skončia, dúfa, že sa po nich podarí tradíciu medzivládnych konzultácií obnoviť.

„Šanca je tu vždy, záleží na správaní oboch aktérov. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že v Česku vyhrá Andrej Babiš. V takom prípade by šanca na obnovenie spoločných rokovaní bola, samozrejme, väčšia,“ konštatoval Hrabko.

Zároveň však dodal, že samotný fakt formálneho obnovenia spoločných rokovaní by podľa neho automaticky neznamenal, že sa spolupráca oboch krajín dostane na pôvodnú úroveň. „Také, ako bolo predtým, už to nebude,“ odhadol Hrabko, podľa ktorého sa oba štáty od seba v posledných rokoch politicky vzdialili.

Dosiahnutie colnej dohody Európskej únie a USA považuje Hrabko za pozitívum. „Ak nemáte dohodu, neviete, čo vás čaká, neviete, čo bude zajtra alebo o týždeň. To brzdí vzťahy, brzdí podnikanie a ekonomika ide dole,“ konštatuje Hrabko. Ani táto dohoda podľa neho nemôže úplne zaručiť, že sa v budúcnosti nebude colná politika meniť, ale v tejto chvíli je to krok vpred. „Pán Šefčovič (eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť, poznámka TASR) to podľa môjho názoru zvládol, musel zladiť požiadavky 27 krajín únie a komunikovať ich s americkými partnermi,“ povedal Hrabko.

Kauza ohľadom možného ovplyvnenia parlamentných volieb na Slovensku v roku 2023 bude mať podľa Hrabka pokračovanie najmä v politickej rovine. „Ale nič veľké z toho nebude. Samozrejme, vládna koalícia sa bude snažiť tú tému udržať. Môžu zvolávať parlamentné výbory. Policajti to vyšetrujú, komunikácia s britskou ambasádou beží,“ povedal Hrabko.

Kampaň na podporu voličskej účasti mladých ľudí podľa neho nebola tajná a je možné preveriť jej detaily. Vo všeobecnosti sa podľa neho dá zatiaľ povedať len to, že kampaň mohla, ale aj nemusela mať reálny vplyv na volebné výsledky. Otázkou podľa neho je aj to, nakoľko môže táto kauza poznačiť naše vzťahy s Veľkou Britániou.

Hrabko poznamenal, že článok, o ktorý sa na svojej tlačovej konferencii oprel premiér Robert Fico (Smer-SD), nespomínal novinárov, hovoril o kampani orientovanej na influencerov. „Bodaj by sa ich mená zverejnili, ale k tomu podľa môjho názoru nepríde,“ odhadol Hrabko, podľa ktorého sa skôr dá očakávať šírenie rôznych dohadov.