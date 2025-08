INEKO: Tender na záchranky je málo transparentný, opakujeme chyby minulosti

Kritika v súvislosti s tendrom na záchranky je podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušana Zachara do značnej miery opodstatnená. „Celý proces je málo transparentný a pri výberových kritériách a zostavovaní komisie sme sa vôbec nepoučili z minulých chýb. Opakujeme ich,“ skonštatoval. Napriek tomu si myslí, že dostupnosť rýchlej zdravotnej pomoci nebude ohrozená a vybraní poskytovatelia ju zabezpečia. Vyplýva to z jeho odpovedí pre TASR.

Aktuálne nastavenie podmienok súťaže považuje za čisto formálne, umožňujúce hocijaké rozhodnutie, ktoré je ťažko oponovať, keďže chýbajú jednoznačné kritériá výberu. „Pravidelne sa opakujú výčitky, že nie je jasné, prečo ten uchádzač v tendri uspel a druhý nie. Nikto nepozná, podľa čoho sa výberová komisia v skutočnosti rozhoduje. Ide o súťaž krásy ako pri Miss/Mister. Ak by sa však súťažilo aj o cenu za licenciu/koncesiu, pribudol by do tendra výrazný merateľný a nespochybniteľný parameter, ktorý by do určitej miery obmedzil možnú svojvôľu pri rozhodovaní komisie,“ poznamenal s tým, že o možné úspory zo súťaže o cenu za koncesiu tak prichádzajú aj verejné financie.

Krok Ministerstva zdravotníctva SR nezverejniť pred vyhodnotením tendra mená členov komisie spolu s ich životopismi analytik nepovažuje za správne a hodnotí v rozpore s verejným záujmom. „Argument ministerstva zdravotníctva a Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, že nezverejnením mien členov komisie ich chcú uchrániť pred prípadným nátlakom počas súťaže, považujem za krátkozraký. Členovia komisie majú byť osobnosti, rešpektovaní odborníci, pokojne aj zo zahraničia, s neodškriepiteľnou morálnou integritou, ktorí vedia ustáť tlak, stáť si za svojimi rozhodnutiami, pričom ich vedia podložiť argumentmi a vysvetľovať ich verejnosti,“ vysvetlil.

Myslí si, že pri takom veľkom tendri pri ktorom môže byť vyhodnocovanie nejednoznačných kritérií veľmi „flexibilné“, sú integrita členov komisie, verejná kontrola ex ante a tlak na čistotu procesu o to dôležitejšie. „Navyše je veľmi málo pravdepodobné, že mená členov komisie nepoznali vopred niektorí uchádzači v tendri, keď sa k nim mohli dostať aj niektoré médiá. Preto je správne, že médiá mená zverejnili. Takto sa aspoň do určitej miery napraví informačná asymetria,“ doplnil.

Analytik zároveň vysvetlil, že veľký záujem okolo výberového konania je logický, pretože ide o najväčší tender v oblasti zdravotníctva vyhlásený touto vládou, pričom sa hrá o veľký objem peňazí. Zároveň je podľa jeho slov záujem zvýraznený pre chýbajúce jasné merateľné pravidlá pre výber víťazných uchádzačov a utajovanie členov výberovej komisie.

Koaličná SNS žiada prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby žiadal zrušenie tendra na záchranky. Súťaž kritizujú aj opozičné strany či Lekárske odborové združenie. Pellegrini požiadal ministra, aby pri súťaži dodržal zákon. Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebehne riadne, transparentne a v súlade so stanovenými podmienkami. Poslanec Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer) zároveň v nedeľu (3. 8.) avizoval, že ak sa v tendri preukáže netransparentnosť a účelové konanie, predseda vlády SR Robert Fico (Smer) k tomu pristúpi veľmi zásadným spôsobom.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.