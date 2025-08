Fajčenie je pasé, nikotínové vrecúška si dnes kúpi aj 13-ročný. Na bazári a bez kontroly. Čo robia vankúšiky s telom?

Detský ombudsman apeluje na štát, aby online predaj nikotínových produktov zakázal. Našiel ich na bazároch aj sociálnej sieti Video Zdroj: TV Pravda

Dvadsaťšesťročný Tomáš z Bratislavy fajčil pred rokmi elektronické cigarety s nahrievaným tabakom. K nikotínovým vrecúškam sa dostal po prvýkrát v trafike, kde mu zadarmo ponúkli tri menšie škatuľky. Vyskúšal prvú, druhú, tretiu a zostal pri nich. Prvotný „wow efekt“ v podobe jemného brnenia v ďasnách postupne zmizol a časom zostali na dotyk drsnejšie. Používa ich aj napriek tomu. Ak chuť na nikotín neustriehne, večer mu búši srdce alebo sa cíti fyzicky zle.

Pôvodne si myslel, že mu vankúšiky s nikotínom pomôžu prekonať dlhé hodiny v lietadle a postupne sa zbaví fajčenia. „Zo začiatku som ich užíval krátku dobu kombinovane spolu s e-cigaretami. Vrecúška ma fajčenia síce neskôr úplne zbavili, ale závislosti na nikotíne nie. Tá sa ešte o dosť viac prehĺbila,“ uviedol pre Pravdu.

Sú dni, kedy spotrebuje aj celú škatuľku, ktorá obsahuje 20 kusov nikotínových vrecúšok. „Je to podstatne viac nikotínu, ako som prijímal v podobe elektronických cigariet,“ priblížil. Hoci užíva jeden zo slabších modelov, ktorý obsahuje v jednom kuse 10 miligramov nikotínu, Tomášova spotreba je vysoká. Ak to s nikotínom preženie, dôsledky sa dostavia.

„Pri väčšej spotrebe pociťujem výrazne búšenie srdca, aj keď len pokojne ležím na gauči. Párkrát som zažil aj pocit nevoľnosti na vracanie. Bolo to vždy na konci dňa, keď bol prísun nikotínu pre telo príliš veľký,“ opísal.

Prestať s nikotínovými vrecúškami sa pokúšal zhruba trikrát, či už nárazovo, alebo postupným znižovaním dávok. „Vydržal som maximálne týždeň. Najväčšie riziko je ich diskrétnosť. Môžem si ich dať kdekoľvek a kedykoľvek bez toho, aby si to niekto vôbec všimol. A to buduje extrémny návyk,“ priznal.

Nikotínové vrecúška v bazároch

Vrecúškam však prichádzajú na chuť nielen dospelí. Lákavé sú nielen tým, že ich nik nespozoruje, ale aj rôznymi príchuťami a farebnými obalmi. Pravda na to vábivý marketing upozornila vo viacerých materiáloch už pred troma rokmi. Zdá sa, že štát sa v zákaze nikam neposunul.

Teraz pred nimi varuje Úrad komisára pre deti. Upozornil, že kým minulé leto boli trendom syntetické kanabinoidy HHC z automatov, tento rok je to práve nikotín. „Narastá počet maloletých užívateľov nikotínových produktov ako nikotínových vrecúšok a vape,” informoval pred časom Úrad komisára pre deti.

Detský ombudsman zisťoval, ako je možné, že sa deti napriek zákazu predaja nikotínových produktov ľuďom do 18 rokov k výrobkom dostanú. Odpoveďou bol internet. „Napriek povinnosti overovania veku, ktorá je prenesená na predajcov sa nájdu e-shopy, kde je jediným prvkom jednostranná deklarácia, že užívateľ má viac ako 18 rokov. Toto je ako bezpečnostný prvok absolútne nedostatočné,“ poukázal.

Pri bežnej kontrole natrafil na minimálne dva internetové obchody s nikotínovými produktmi, kde sa dal dokončiť nákup bez nutnosti overiť svoj vek. Simulovaný nákup dvoch nikotínových produktov robili tak, akoby ho realizovalo dieťa bez vedomia dospelého.

„Objednali sme ich na dobierku na výdajné miesto, kam kolegyňa poslala svoju 13-ročnú dcéru vyzdvihnúť balíček s vyplatením v hotovosti. Overenie veku neprebehlo ani na výdajnom mieste a dieťa balíček bez problémov vyplatilo a prinieslo kolegyni,“ priblížil ombudsman postup.

V praxi sa ukazuje, že slabým článkom kontroly veku je aj personál trafík a miest, kde tabakové a nikotínové výrobky možno kúpiť. „Najnepríjemnejším zistením bolo, že sme našli nikotínové produkty na najväčšom slovenskom inzertnom portáli, kde ich voľne predávali rôzne fyzické osoby bez akejkoľvek kontroly. Niekoľko produktov sme našli aj v inzertnej sekcii Marketplace na sociálnej sieti Facebook,“ upozornil detský ombudsman.

Pediater Jakub Gecz z urgentu Národného ústavu detských chorôb na bratislavských Kramároch hovorí, že deti prichádzajú prvýkrát do styku s nikotínom na druhom stupni základnej školy. Často už vo veku desať až 12 rokov. Z praxe vníma, že tých, ktoré užívajú nikotínové vrecká či e-cigarety, alebo sú od nich dokonca závislé, je viac.

„Povedal by som, že áno. Fajčenie je v tomto prípade na ústupe, lebo sa nedá robiť „potajomky“. Predsa len je cítiť. Užívanie nikotínu vo forme nikotínových vrecúšok je jednoduchšie a v súčasnosti medzi tínedžermi v móde,” uviedol pre Pravdu.

Ako vyzerá predávkovanie

Podoba predávkovania závisí od množstva prijatej látky. Vrecúška majú totiž rôzny obsah nikotínu – od jednotiek až po desiatky miligramov. Už dávka jedného až dvoch miligramov môže v závislosti od veku a predošlých skúseností s nikotínom viesť k otrave. Príznakmi sú takzvaná agitácia, teda vzrušenosť alebo nepokoj, ďalej to môže byť nauzea, čiže pocit na vracanie, ale aj samotné vracanie.

Intoxikácia sa môže prejaviť tiež zrýchlenou činnosťou srdca, ale aj zvýšeným tlakom krvi, teda takzvanou artériovou hypertenziou, bolesťami brucha a trasením končatín. Podľa lekára sa neraz pridruží aj bolesť hlavy a závrat.

„V prípade závažnej otravy sa môže neskôr vyskytnúť bradykardia (spomalenie srdcovej činnosti), hypotenzia (pokles tlaku krvi), respiračné zlyhanie a strata vedomia. Nebezpečné sú náhodné otravy kedy malé dieťa, napríklad batoľa nájde vrecko s nikotínom alebo cigaretu a zje ich,“ varoval lekár z urgentu.

Nikotín sa podľa Gecza správa rovnako v organizme dospelých aj detí. U druhej skupiny však treba prihliadnuť na fakt, že v rôznom veku sú niektoré orgány ešte nezrelé, často viac „citlivé“ na nikotín a tým aj zraniteľnejšie. Nikotín podľa lekára vplýva na množstvo orgánových systémov, počnúc kardiovaskulárnym, gastrointestinálnym a centrálnym nervovým systémom.

„Vplýva však aj na svalstvo, ovplyvňuje niektoré hormonálne funkcie a je mimoriadne nebezpečný aj počas tehotenstva. Má jednoznačne vplyv na pozornosť, môže spôsobiť nevoľnosť, poruchy spánku, zvýšenú dráždivosť a nepriamo vplývať aj na pamäť. To najmä v závislosti od dávky a frekvencie jeho užívania,“ vymenoval.

Rozdiel v pôsobení nikotínových vreciek a cigarety podľa Gecza v podstate nie je. Z dlhodobého hľadiska sú obe formy pre telo rovnako škodlivé. „Treba ale povedať, že fajčenie nie je len o nikotíne a pri fajčení sa do pľúc a následne aj do organizmu dostáva aj množstvo iných škodlivých látok obsiahnutých v tabaku,“ poznamenal.

A ako zistiť, či vaše dieťa užíva snus, alebo nikotínové vrecká? Foto: SHUTTERSTOCK tabak, tabakový prášok, snus, žuvací tabak Tieto vrecká neobsahujú čistý nikotín, ale tabakový prášok. Sú populárne najmä vo Švédsku a u nás sú nelegálne. Predajcovia však často obchádzajú zákon tým, že ich nazvú „žuvací tabak vo vrecúškach“ a podobne. Pozrite sa mu do úst a hľadajte belavé povlaky medzi hornou alebo dolnou perou a zubami (pripomínajú afty). Takisto mu môžete urobiť domáci nikotínový test, ktorý dostať kúpiť v lekárni. Tieto opatrenia a kontroly je však vhodné robiť rozvážne, aby medzi rodičom a dieťaťom nedošlo k vážnemu narušeniu dôvery. Metabolit nikotínu kotinín možno zistiť v slinách, krvi, moči aj vo vlasoch. Viac sa dočítate tu.

Zakážu online predaj nikotínu?

Úrad ombudsmana sa po zistení, že sa nikotínové produkty predávajú na online bazároch, obrátil na vládu aj parlament. Žiada ich, aby prijali takú legislatívu, ktorá účinne zabráni predaju návykových látok deťom. Jedným z bodov by podľa neho malo byť funkčné overovanie veku.

„Konkrétne apelujem na vnútroštátny zákaz online predaja všetkých tabakových a nikotínových výrobkov, vape produktov a nikotínových vrecúšok, rovnako ako to urobili už dva štáty Európskej únie – Francúzsko a Belgicko a tiež na medzištátny zákaz online produktov, aby nebola možná ich cesta na náš trh zo zahraničia,“ spresnil detský ombudsman Jozef Mikloško.

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že nárastom užívania nikotínových výrobkov mladistvými sa zaoberá. Tvrdí, že problém rieši legislatívou, ktorou chce zakázať predaj ochutených nikotínových produktov a jednorazových elektronických cigariet. Tento zámer však šéfovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas) narušil koaličný kolega zo Smeru minister financií Ladislav Kamenický.

Rezort financií namietal, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet. Ministerstvá ešte o návrhu rokujú. „Rozumieme, že prioritou pre ministerstvo financií je ochrana verejných financií a príjmov do rozpočtu. Sme však presvedčení, že ochrana zdravia, hlavne pokiaľ ide o zraniteľné skupiny, akými sú deti a mladiství, je téma taká dôležitá, že prebiehajúce konštruktívne diskusie medzi ministerstvami zdravotníctva a financií sú na mieste,“ dodal rezort zdravotníctva.

Foto: SHUTTERSTOCK nikotínové vankúšiky, nikotín, závislosť Nikotínové vrecká neobsahujú tabak, iba čistý extrahovaný nikotín. Sú určené výlučne dospelým a závislosť od nikotínu sa vytvára rovnako ako pri fajčení cigariet.

Viac vankúšikov, menej cigariet

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) nedávno v súvislosti so zmenou sadzieb dane poukázal, že Švédsko je krajinou so štatisticky najnižším počtom prípadov rakoviny pľúc, priedušiek a priedušnice. Podľa údajov švédskeho ministerstva zdravotníctva 30-percentná prevalencia fajčenia v roku 1980 klesla na 5,4 percenta v roku 2024. Na porovnanie, na Slovensku je to viac ako 25 percent.

Švédsko je totiž jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), v ktorej je povolený predaj takzvaného snusu. Pravidelne ho užíva odhadom 22 percent dospelých mužov a desať percent žien. Hoci na Slovensku ho nedostať, dostupné sú u nás vankúšiky s nikotínom. Aký je medzi nimi rozdiel? Snusové vrecúška obsahujú tabak zmiešaný s vodou, soľou a príchuťami, nikotínové vlákninu napustenú nikotínom.

Platí teda aj pri deťoch, že nikotínové vrecúška sú menej škodlivé ako fajčenie? Gecz hovorí, že v konečnom dôsledku určite nie.

„Môže ísť o bezpečnejšiu formu v zmysle rizika vzniku rakoviny pľúc, ale napríklad kardiovaskulárne riziká sú pri dlhodobom užívaní rovnaké. Druhá vec je, že na to, aby sa tínedžer otrávil nikotínom pri fajčení musí vyfajčiť niekoľko cigariet v relatívne krátkom čase, čo nemusí byť „chutné“. V tomto sú nikotínové vrecúška nebezpečnejšie a riziko otravy ako aj vzniku závislosti vnímam ako oveľa vyššie,“ priblížil odborník.

Analytici upozornili, že v Škandinávii sú nikotínové vrecúška dnes regulované tamojším ministerstvo financií vo výške 207 švédskych korún za kilogram, čo predstavuje 18,37 eura za kilogram, teda 26 centov na balenie. „Pre porovnanie, krabička cigariet je zaťažená mnohonásobne vyššou daňou 3,56 eura. Tabakový snus je zdanený sumou 421 švédskych korún za kilogram (37,37 eur/kilogram), teda dvojnásobnou sumou, pričom ešte v roku 2022 bol zdanený vyššou sadzbou 41 eur/kilogram,“ uviedli.

Ako ďalej priblížili, Slovensko dnes uplatňuje päťkrát vyššiu sadzbu dane na nikotínové vrecúška vo výške 100 eur za kilogram. Od roku 2027 má však daň stúpnuť na dvojnásobok, budú to teda skoro tri eurá za balenie.

„Na rozdiel od Švédska, slovenské ministerstvo zdravotníctva chce začať obmedzovať príchute vrecúšok, s odôvodnením, aby boli menej atraktívne. Koncept prechodu z viac škodlivého fajčenia na menej škodlivé nikotínové vrecúška sa v hlavách slovenských politikov a zdravotníkov bohužiaľ neujal,“ dodali.