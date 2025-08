Nahý, s kuklou na hlave a vibrátorom na palici. Muž pod Tríbečom vyskočil na turistky

Turistky sa vybrali do známeho pohoria Tríbeč. Smerovali k zrúcanine hradu Gýmeš a zrazu sa pred nimi z ničoho nič objavil muž, informujú noviny.sk.

Bol však nahý, na hlave mal kuklu a v ruka palicu s doplnkom. „Vybehol z kríkov to bolo len tak zrazu a stál pred nami a pýtal sa nás, či sme samé,“ opísala turistka.

„Mal kuklu, mal palicu a na tej palici mal zapichnuté dildo. Sme sa ho zľakli, ale povedal nám, že sa ospravedlňuje, že nás nechcel vyplašiť. Tak sa nás spýtal na cestu, lebo že si myslel, že keď je pondelok, nikoho nestretne," priblížila turistka.

Následne sa nahý muž otočil a zdalo sa, že odchádza. „Keď som sa otočila, zrazu sa otočil a začal nás sledovať. Bála som sa strašne,“ pokračovala turistka. Exhibicionista však ženy rýchlo dobiehal. Zastavili preto a spýtali sa či by si ho mohli aj odfotografovať. „To by mi asi ani nikto neuveril, že takéto niečo sme mohli v lese stretnúť, ale dovolil nám, že v pohode môžeme si ho odfotiť. Šťastie, že sme boli dve. Neviem si predstaviť, čo by som robila, keby som sama,“ poznamenala turistka.

Následne sa muž stratil v lese. Ženy potom stretli ďalších turistov, s ktorými sa vrátili. Podľa ich vyjadrení, mali síce strach, ale muž im neublížil, preto to čo sa udialo na polícii neoznámili. „Hovoril, že toto je pre neho relax, že on často takto chodí nahatý po lesoch,“ doplnila turistka.