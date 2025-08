Kaliňák a Glück sa stretli s Tateovcami. Remišová: Inšpirovali vraha zo Spišskej, vie to Šutaj Eštok aj polícia

Andrew Tate a jeho brat boli inšpiráciou pre vraha zo Spišskej Starej Vsi, a vie to aj minister vnútra. Upozornila na to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na fotografiu, ktorú na sociálnej sieti zverejnil poslanec Smeru Richard Glück a ktorá zachytáva stretnutie podpredsedu strany Smer Erika Kaliňáka, Glücka (Smer) s bratmi Tateovcami.

Tí sa netaja svojimi mizogýnnymi názormi. „Učiteľka a žiačka gymnázia v Spišskej Starej Vsi, ktoré zavraždil v januári tohto roka 18-ročný žiak, sú prvé oficiálne obete takzvanej manosféry – prúdu, ktorý propaguje a vyzdvihuje nenávisť a násilie voči ženám,“ upozornila Remišová s tým, že policajti aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok veľmi dobre vedia, a majú aj podrobné informácie, že inšpiráciou pre vraha zo Spišskej Starej Vsi boli okrem iného aj bratia Andrew a Tristan Tate.

„Minister vnútra má plné ústa potreby odstraňovať násilie na školách, jeho šéf odboru prevencie kriminality chodí rečniť na konferencie o radikalizácii mládeže, no zároveň sa vysokí predstavitelia koalície stretávajú s ľuďmi trestne stíhanými za znásilnenie či obchodovanie s ľuďmi, ktorí priamo vyzývajú na násilie na ženách,“ zdôraznila Remišová. Poslankyňa upozornila, že psychológovia bijú na poplach a varujú pred fenoménom konkrétne týchto dvoch bratov Tateovcov. „Na sociálnych sieťach majú milióny sledovateľov a inšpirujú mladých ľudí k násiliu, ako bola aj dvojnásobná vražda na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Polícia veľmi dobre vie, že útočníka zo Spišskej Starej Vsi radikalizovali okrem iného práve videá týchto dvoch bratov, s ktorými sa stretáva podpredseda Smeru Erik Kaliňák a predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Glück. Kde je teraz minister vnútra Šutaj Eštok? Ako sa môže pozrieť do očí blízkym týchto dvoch obetí vraždy? Ako je možné, že ako minister doteraz neodsúdil propagáciu týchto trestne stíhaných násilníkov zo strany vysokých predstaviteľov Smeru?” uviedla Remišová.

Poslankyňa ďalej pripomenula, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) financuje špeciálny program na školách zameraný na boj proti radikalizácii mladých. Remišová to pokladá síce za správne, no súčasne vníma ako absurdné to, že jeho spolustraníci propagujú trestne stíhaných gangstrov, ktorí mladých, naopak, radikalizujú. „Načo sú peniaze na rôzne programy, keď samotný Smer podporuje a propaguje ľudí, ktorých videá spôsobili dvojnásobnú vraždu v Spišskej Starej Vsi? Ako môže jeden minister za Smer financovať program proti násiliu a druhý podpredseda Smeru, naopak, násilie propagovať a chváliť sa stretnutím s ľuďmi, ktorí navádzajú mladých mužov, aby ženy mlátili, znásilňovali a ponižovali?” povedala Remišová.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Alexandru Dobre Andrew Tate Bývalý americko-britský profesionálny kickboxer a kontroverzný influencer Andrew Tate (tretí sprava) a jeho brat Tristan Tate (druhý sprava) prichádzajú do budovy súdu v Bukurešti 10. januára 2023.

Remišová vyzvala predstaviteľov Smeru-SD, aby sa ženám ospravedlnili a súčasne žiada, aby zakročil minister vnútra spolu s generálnym prokurátorom. „Polícia je schopná začať stíhanie opozičného politika za slová o hlbokej orbe, ale keď Erik Kaliňák propaguje násilníkov, ktorí boli vzorom pre dvojnásobnú vraždu, tak minister vnútra a generálny prokurátor sú zrazu ticho, akoby neexistovali,“ doplnila poslankyňa.

Právnik Ján Magušin (Za ľudí) to vníma rovnako ako absurdné. „Keď študent odmietol podať ruku Petrovi Pellegrinimu, spustil sa celonárodný poplach, keď to pohoršene komentovali koaliční politici, minister vnútra, ale aj generálny prokurátor,“ pripomenul Magušin s tým, že keď však robí strana Smer reklamu ľuďom stíhaným za znásilňovanie a obchodovanie s ľuďmi, koalícia je odrazu slepá, hluchá a nemá. „Pýtam sa, či po trestných novelách a absurdnej obhajobe zločincov zo strany vládnej moci je už Slovensko aj oficiálnym útočiskom medzinárodného zločinu. Pýtam sa, či voliči, a hlavne ženy – voličky, vládnej koalície, pokladajú za správne, že predstavitelia Smeru sa veselo prezentujú s ľuďmi, ktorými sa inšpirujú hrubí násilníci, vrahovia a sexuálni delikventi,“ doplnil Magušin, ktorý súčasne nerozumie mlčaniu polície, prokuratúry a koalície. „Ozývajú sa pri hlúpostiach, ozývajú sa, keď treba šikanovať čestných policajtov a pohoršujú sa pred kamerami, keď sa pod vplyvom takýchto nebezpečných živlov stane nešťastie. Keď ale ide o nechutnú propagáciu týchto násilníkov stranou Smer, mlčia, čo pokladám za pokrytectvo a obrovskú hanbu,“ uzavrel Magušin.