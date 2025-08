Vo Veľkej Mači začali stavať pamätník pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Ako súd oslobodil Kočnera, poslal Zsuzsovú do väzenia a reakcie rodičov Jána a Martiny Video

Práce odštartovali po oplotení pozemku a vybudovaním zázemia. „Na tomto verejnom mieste si budeme môcť pripomenúť, že sloboda slova a pravda má hodnotu pre celú našu slovenskú spoločnosť,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Spomenul, že dvojici bola v roku 2018 in memoriam udelená Cena slobody Antona Srholca, najvyššie krajské ocenenie za šírenie demokratických hodnôt. Kraj tiež zorganizoval viacero konferencií o spravodlivosti, slobode prejavu či rozvoji občianskej spoločnosti.

Rodičia zavraždených Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová vyjadrili vďaku za vybudovanie pamätníka. „Je tu tichý priestor s trávnatou plochou, miesto stíšenia a spomienky. Radšej by sme však svoje deti navštevovali doma, nie tu. Ale Jána a Martinu zavraždili. A my už môžeme urobiť len jedno, a to, pripomínať si, prečo sa to nikdy nesmie zopakovať,“ uviedol Kuciak.

Čaputová: Aj šesť rokov od vraždy Jána a Martiny stále počujeme vyhrážky novinárom a útoky na občiansku spoločnosť Video

Tvorcami návrhu Záhrada sú Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček. „Nie je to návrh pamätníka v tradičnom zmysle slova, ale návrh pamätníka, ktorý má v nás vzbudiť nejaké emócie, má vzbudiť v nás premýšľanie. Je v ňom priestor pre metaforické zobrazenia,“ uviedol Piaček. Slávnostné odhalenie a „pokrstenie“ pamätníka je avizované na rok 2026. Zhotoviteľom je spoločnosť CS, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou 570 000 eur s DPH.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov väzenia. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený.

Starostka Veľkej Mače Dagmar Kosnáčová pre TASR uviedla, že verejnosť z rôznych častí Slovenska má často záujem navštíviť miesto tragédie. „Naďalej budeme súčinní vo všetkom, čo bude treba, aby sme sa dokázali dôstojne starať o tento pamätník. Pretože ono si to bude vyžadovať aj ďalšiu údržbu a nejakého zamestnanca, ktorý bude uvádzať návštevníkov. Dúfame, že aj toto bude všetko v poriadku, z našej strany pomôžeme,“ doplnila.