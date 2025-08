Uvidí sa Fico znova s Putinom? V priebehu roka by to bolo už tretíkrát. Mieria na rovnakú akciu do Ázie

Tretí raz v priebehu roka? Premiér Robert Fico (Smer) a ruský vodca Vladimir Putin, ktorý je za vojenskou inváziou na Ukrajinu, majú v pláne navštíviť rovnaké podujatie. Obaja sa totiž chystajú o niekoľko týždňov do Číny. Úrad vlády zatiaľ na otázky o premiérovej ceste neodpovedá a nevyjadruje sa ani k jeho pozvánke do Bieleho domu, kde ho mal kvôli zmluve o novom jadrovom bloku prijať Donald Trump.

Fico v nedeľu oznámil, že ho čoskoro čaká „celý rad dôležitých zahranično-politických aktivít“, ktoré súvisia s takzvanou politikou na všetky štyri svetové strany, ale aj s investičnými projektmi spojenými s USA a Čínou.

„Podľa všetkého Čínu opätovne navštívim pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Rád by som však túto návštevu využil aj na potvrdenie spoločných ekonomických projektov a zámerov,“ oznámil premiér vo videu.

Hongkonský portál South China Morning Post napísal, že Fico je prvým lídrom krajín Európskej únie a NATO, ktorý potvrdil svoju účasť na vojenskej prehliadke na Námestí Tien-an-men v Pekingu. Spravodajský web si všíma, že Fico sa spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom odlišujú v smerovaní zahraničnej politiky od zvyšku únie.

Svet si pripomína koniec druhej svetovej vojny 2. septembra, keď Japonsko kapitulovalo. Podľa agentúry AP, Čína plánuje vojenskú prehliadku na 3. septembra, predstaví na nej svoje najnovšiu techniku vrátane hypersonickej zbrane. Prezident Si má vystúpiť s prejavom.

V priebehu jedného roka pôjde o druhú návštevu slovenského premiéra v Pekingu a o tretie stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Lídri sa stretli po dlhom období vlani na prelome októbra a novembra. Fico vtedy označil návštevu za „cestu roka 2024“. Hoci mal ísť pôvodne do Číny v júni, nevyšlo to, pretože sa zotavoval z pokusu o atentát v Handlovej.

Pôjde do Číny naprávať vzťahy?

Kľúčovým projektom medzi Bratislavou a Pekingom je výstavba baterkárne v Šuranoch. Slovensko podpísalo pred rokom s konzorciom firiem InoBat a skupiny Gotion investičnú zmluvu na výstavbu závodu na výrobu batérií do automobilov za 1,4 miliardy eur.

Finančnú injekciu vo výške 214 miliónov eur dostane od štátu spoločnosť GIB EnergyX Slovakia. Až 150 miliónov eur bude ako dotácia a 64 miliónov eur ako úľava na dani z príjmov. GIB EnergyX je pritom spoločným podnikom čínskej skupiny Gotion a slovenského InoBatu. Na Slovensku chce vytvoriť do dvoch rokov viac ako 1 300 pracovných miest.

Foto: SITA/AP, Anatoly Medved Robert Fico, Moskva, oslavy Premiér Robert Fico po prílete na medzinárodné letisko neďaleko Moskvy vo štvrtok 8. mája 2025 pred oslavami 80. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny.

Jednou zo zastávok počas Ficovej jesennej návštevy Číny bolo mesto Che-fej v provincii An-chuej, kde sídli firma Gotion. Investíciu čínskej skupiny premiér označil za jeden „z prelomových momentov vo vzťahu Číny a Slovenska“. Ešte na jeseň sa predpokladalo, že stavebné práce sa začnú v marci tohto roka.

Zvrat v rozbehnutom projekte prišiel z ministerstva životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu (nom. SNS). Envirorezort stopol koncom apríla v prípade baterkárne povoľovací proces EIA, ktorý posudzuje dopady na životné prostredie. Taraba sa vyjadril, že materiál, ktorý predložil slovensko-čínsky investor, je nedostatočný. Vyzval ho, aby nehazardoval s reputáciou investície a dodával včasné a korektné informácie.

Za Trumpom do Bieleho domu

Maďarský investigatívny novinár Szabolcs Panyi zverejnil pred časom správu, že slovenský premiér dostal pozvánku do Bieleho domu. Pravda oslovila po prvotných informáciách aj americké veľvyslanectvo na Slovensku, ktoré cestu do Bieleho domu nevyvrátilo. Úrad vlády zatiaľ túto informáciu neoznámil, no zdroje z diplomatického prostredia ju Pravde potvrdili.

S prezidentom Trumpom sa má stretnúť kvôli dohode s americkou firmou Westinghouse, ktorá by u nás mala vystavať nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach za zhruba 12 až 15 miliárd eur.

Fico oznámil na sklonku minulého týždňa posun v prípade medzištátnej zmluvy medzi Slovenskom a USA o spolupráci v jadrovej energetike. Európska komisia podľa jeho slov kladne posúdila obsah návrhu dohody medzi oboma vládami.

„Vláda Spojených štátov už návrh odobrila, my to urobíme o chvíľu a nič nám nebude brániť pristúpiť k podpisu tejto dohody, ktorá je základným predpokladom pre uzatvorenie ďalšej špecifickej medzivládnej dohody o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach vo výkone 1250 megawat hodín z produkcie americkej spoločnosti Westinghouse,“ ohlásil.

Nový blok bude v stopercentnom vlastníctve Slovenskej republiky a podľa premiéra môže byť základom nových štátnych slovenských elektrární. Fico vidí v novom bloku potenciál, označilich za skutočný program pre krajinu. „Kto bude mať v nasledujúcich rokoch dostatok pitnej vody a elektriny, bude silný,“ vyhlásil.

Nebolo to tak dávno, čo sa premiér stretol s Trumpom na jednom podujatí. Vo februári vystúpili obaja na zraze konzervatívnej pravice CPAC, pričom americký prezident bol hlavnou hviezdou akcie.

Kedy presne sa stretnutie v Bielom dome uskutoční nie je známe. Slovensko má navyše po štyroch rokoch meniť svojho veľvyslanca vo Washingtone. Aktuálne je ním Radoslav Javorčík. Aktuality ešte v marci informovali, že by ho mal nahradiť brat bratislavského župana Juraja Drobu (SaS) kariérny diplomat Andrej Droba. Momentálne je ambasádorom v Írsku, v minulosti pôsobil v Poľsku aj Ottawe. Podľa zdrojov z diplomatického prostredia by sa mohlo stať, že sa proces prípravy návštevy Bieleho domu pre výmenu veľvyslanca spomalí.

Do Moskvy letel dvakrát

Na rovnaké podujatie ako Fico pôjde na prelome augusta a septembra ruský vodca Vladimir Putin, ktorý pred vyše troma rokmi spustil veľkú vojenskú inváziu na susednú Ukrajinu. Najskôr sa 31. augusta až 1. septembra zúčastní na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Bilaterálne má rokovať so Si Ťin-pchingom o deň neskôr. Podujatia ukončenia vojny sa zúčastní podľa správ z Kremľa 3. septembra.

Čínsky prezident prišiel v máji na podobné oslavy porážky nacistického Nemecka do Moskvy. Putin a Si Ťin-pching sa často titulujú ako „drahí priatelia“. Pozvanie na Červené námestie prijal vtedy aj Fico. Išlo o jeho druhú návštevu Moskvy v priebehu jedného polroka.

Čítajte viac Aká bola Ficova návšteva Moskvy? Putinovi stál priamo za chrbtom, debatoval s Lukašenkom. Historik: Je to ignorancia dejín

Najskôr tak urobil tesne pred Vianocami v decembri minulého roka, keď tam letel, aby podľa jeho slov rokoval o dodávkach plynu. Špekulovalo sa vtedy, ako sa Fico do Moskvy dostal, keďže všetky štyri vládne lietadlá zostali na letisku v Bratislave. Šéf Smeru sa po stretnutí vyjadril, že vzťahy Slovenska s Ruskom mieni štandardizovať.

Putin prijal Fica v máji v Moskve ešte pred začiatkom vojenskej prehliadky. Slovenský predseda vlády bol jediným lídrom krajín Európskej únie, ktorá sa osláv zúčastnil. Neskôr šiel položil kvety k Hrobu neznámeho vojaka. Ficova návšteva sa vôbec nestretla s pochopením, keďže Putina navštívil v čase, kedy na pokyn ruského vodcu zabíjajú už viac ako tri roky civilistov na Ukrajine.

Delegácii z Bratislavy sa cesta naposledy poriadne skomplikovala, keď trio pobaltských štátov zamietlo nášmu vládnemu špeciálu prelet vzdušným priestorom. „Už štyri roky vedie Rusko plnohodnotnú, nevyprovokovanú útočnú vojnu proti svojmu susednému štátu – Ukrajine – a proti ukrajinskému ľudu. Rusko naďalej bombarduje každý deň ukrajinské mestá a zabíja nevinných civilistov,“ uviedol vtedy pre Pravdu lotyšský rezort diplomacie.

Tretie stretnutie s Putinom?

Či sa Fico v Pekingu opäť bilaterálne stretne s Putinom nie je známe. Pravda sa obrátila na Úrad vlády, do vydania článku neodpovedal. Otázky sme zaslali aj ministerstvu zahraničných vecí, ktoré len stručne odpovedalo, aby sme sa priamo obrátili na Úrad vlády.

Krátko po nástupe k moci na jeseň 2023 Fico pre Pravdu uviedol, že sa s Putinom neplánuje stretnúť. „Viete, to sú také otázky, ako keď by bola nejaká medzinárodná konferencia a boli by tam zastúpené všetky krajiny sveta a by som sa stretol s kýmkoľvek, tak sa s ním stretnem, ale v tomto okamžiku určite neplánujeme žiadnu návštevu bilaterálneho charakteru,“ uviedol v októbri 2023.

Tesne po voľbách boli jeho prioritou Praha, Berlín a v prípadne obchodných ciest vymenoval Vietnam, Čína, Stredná a Latinská Amerika. „To sú moje priority, na ktoré sa budem v tomto okamžiku sústreďovať,“ vyhlásil.

Východ verzus západ

Kritici vyčítajú Ficovi, že svojím postojom k Rusku izoluje Slovensko v medzinárodných vodách, orientuje sa na krajiny s autoritárskymi vládcami a jeho vláda narúša vzťahy s najbližšími partnermi. Príkladom je napríklad Česko, ktoré zrušilo spoločné rokovania vlády, či roztržka s novým nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom kvôli balíku proruských sankcií. Kým iní európski lídri cestujú do Kyjeva pomerne často, Fico navštívil doteraz len Užhorod.

Diplomatické vzťahy zrejme naštrbí aj posledné vyhlásia smerom k Veľkej Británii. Fico totiž obvinil Londýn z ovplyvňovania volieb na jeseň 2023. Rezort diplomacie si nechal dokonca predvolať končiaceho britského veľvyslanca Nigela Bakera.

Na druhej strane pestuje vzťahy s Talianskom, Tureckom, ale napríklad aj Brazíliou či Vietnamom. Po návšteve Uzbekistanu sa vyjadril, že pre nás môže byť bránou do Afganistanu a ďalších krajín v regióne. Vychválil tiež politické režimy Vietnamu a Číny a volá po zmene politického systému na Slovensku, v rámci ktorého by mohlo byť menej strán.