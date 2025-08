Majerský v Ide o pravdu: Kým budem šéfom KDH, do vlády nepôjdeme ani so Smerom, ani s Hlasom

Nikto, ani Ruská federácia, ani Veľká Británia, nemá čo vstupovať do slovenských volieb, uviedol predseda KDH Milan Majerský v relácii Ide o pravdu.

Neexistuje moc, ktorá by poslancom Františkovi Mikloškovi a Františkovi Majerskému prikázala hlasovať za ústavné zmeny. Búchať po stole nebudem, povedal predseda KDH Milan Majerský. Viem o viacerých poslancoch z hnutia Slovensko, ktorí by za návrh ústavných zmien chceli hlasovať, ale nie so Smerom. Verím však, že nechcú žiť celý život s vedomím, že hlasovali proti svojmu svedomiu, dodal.

Neprajem si, aby žiadna mocnosť ovplyvňovala voľby na Slovensku, ani Veľká Británia. Ak sa preukáže, že niekto bral peniaze od Spojeného kráľovstva, mal by vyvodiť zodpovednosť, vyhlásil Majerský v súvislosti s vyjadreniami o možnom ovplyvňovaní volieb.

