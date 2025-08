Svedectvo z maďarskej väznice: odsúdený muž prehovoril o slovenskom novinárovi Paľovi Rýpalovi

Film Kuciak: vražda novinára rozpletá chápadlá mafie Video

Ako informuje Plus jeden deň, Norbert Kosťov, odsúdený v Maďarsku na doživotie za dvojnásobnú vraždu, polícii opísal, kde bol novinár v Štúrove ubytovaný, ako ho sledovali, uniesli a zavraždili na objednávku mafiánskeho bosa Sátora ako protislužbu. Mal za to dostať aj všimné 10-tisíc vtedajších korún slovenských. Kosťov údajne uviedol aj miesto, kde by sa mali nachádzať pozostatky novinára.

Čítajte viac Žitný: V prípade Rýpala nie je stopa, ktorá by viedla na sever

Polícia podľa informácií média začiatkom augusta mala prípad opäť otvoriť a začať trestné stíhanie vo veci úkladnej vraždy. Hovorca nitrianskej polície však uviedol, že takýmito informáciami nedisponujú, ÚBOK PPZ konanie nevedie. Prípad zostáva naďalej neobjasnený, telo novinára sa doteraz nenašlo. Rýpalova rodina a kolegovia dlhodobo upozorňovali na závažné okolnosti jeho zmiznutia a podozrenie, že sa stal obeťou násilného trestného činu.

zväčšiť Foto: FB Hľadá sa Paľo Rýpal pavol rýpal Na archívnej snímke Pavol Rýpal.

Investigatívny novinár Palo Rýpal zmizol bez stopy v apríli 2008. Odvtedy o ňom nikto nič nepočul a akoby sa po ňom zľahla zem. Venoval sa mimoriadne závažným témam a tie sa mu možno stali aj osudnými, píše Plus jeden deň. Mnohých zmiatol jeho list, ktorý sa našiel v prenajatom byte, a to niektorých viedlo k domnienke, že sa jednoducho rozhodol zmeniť život a odísť.