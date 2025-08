VšZP rozširuje benefit na očkovanie proti HPV, reaguje na alarmujúce čísla

Svetové štatistiky uvádzajú, že viac ako 80 percent sexuálne aktívnej populácie sa počas života stretne s HPV infekciou. Tento vírus môže u niektorých osôb, najmä pri oslabenej imunite, spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. „Konkrétne typy HPV môžu viesť k rozvoju nádorových zmien penisu, konečníka, vulvy, krčka maternice či oblasti hrdla. Okrem toho môže infekcia spôsobiť výrastky na sliznici a koži vo forme bradavíc na genitáliách. HPV je pritom jediným rakovinotvorným vírusom, proti ktorému existuje prevencia vo forme očkovacej látky,“ upozornil urológ Jozef Dubravický.

Podľa údajov VšZP je na Slovensku proti HPV zaočkovaný len každý štvrtý poistenec vo veku do 18 rokov. „Z dát najväčšej zdravotnej poisťovne vyplýva, že proti HPV vírusu, ktorý môže spôsobiť rakovinu, je zaočkovaný len každý štvrtý poistenec do 18 rokov,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových. Ako dodal, tieto dáta nezostali len v analytickej rovine, ale stali sa podkladom pre konkrétne opatrenia.

Všeobecná zdravotná poisťovňa preto ako líder v oblasti prevencie informovala o zvýšení hornej vekovej hranice pre čerpanie benefitu. Od 1. augusta 2025 môžu poistenci využiť finančný príspevok na očkovanie proti HPV až do veku 24 rokov a 364 dní. Poistenci vo veku od 15 do 25 rokov tak môžu po novom čerpať benefit v rámci programu Peňaženka zdravia MAXI a získať príspevok na trojdávkovú vakcínu proti HPV až do výšky 174,40 eura.

„Zvýšením hornej vekovej hranice, kedy môžu poistenci využiť príspevok na očkovanie proti HPV, štátna poisťovňa dokazuje, že reflektuje na moderné potreby verejného zdravia a sprístupňuje prevenciu širšej časti populácie,“ uviedol Jurových.

Z medicínskeho hľadiska ide o významné rozhodnutie, pretože aj po pätnástom roku života má očkovanie zmysel. „Plati, že očkovanie proti HPV podané mladému človeku ešte pred začiatkom pohlavnej aktivity je najefektívnejšie. V tomto období imunitný systém produkuje najvyššie hodnoty protilátok, ktoré výrazne znižujú riziko viacerých druhov rakoviny, súvisiacich s HPV, a chránia aj pred novými kmeňmi vírusu,“ doplnil MUDr. Jozef Dubravický.

Očkovanie proti HPV je z verejného zdravotného poistenia plne hradené pre deti vo veku 12 až 15 rokov, konkrétne od 12 rokov do 14 rokov a 364 dní. Rodičov detí v tomto veku VšZP upozorňuje prostredníctvom notifikácií vo svojej mobilnej aplikácii na možnosť očkovania ako formy ochrany pred infekciou HPV.

Rodičia sa môžu o možnostiach a dostupnosti očkovania informovať u ošetrujúcich lekárov svojich detí, alebo môžu využiť niektorý z očkovacích dní, ktoré v trojmesačných intervaloch pravidelne organizujú vyššie územné celky.

