SNS vyzýva Pellegriniho, aby stopol podľa nich predražený tender na záchranky

Ako informovala Zuzana Škopcová, SNS poukazuje na neefektívnosť výdavkov na záchrannú službu a tvrdí, že štát môže ušetriť až 40 percent zo sumy dve miliardy eur, ak dôjde k systémovej zmene.

Video

Je najvyšší čas, aby si koalícia plnila svoje predvolebné sľuby a prehodnotila obrannú zmluvu s USA. Myslí si to predseda koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko. Ako dodal, predseda vlády Robert Fico a minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer) na to majú nástroje a SNS ich podporí. Danko to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti. / Zdroj: FB Andreja Danka