Nebezpečný vírus, ktorý spôsobuje rakovinu, ohrozuje ženy aj mužov. Kto má nárok na očkovanie proti nemu zadarmo?

Existuje viac ako sto typov HPV (ľudského papilomavírusu), z ktorých väčšina je neškodná a vďaka imunitnému systému väčšina infekcií spontánne ustúpi. Niektoré z nich sú však onkogénne. To znamená, že môžu spôsobiť nádorové ochorenia – napríklad rakovinu krčka maternice, hrtana, penisu alebo konečníka. Iné sú príčinou vzniku genitálnych bradavíc.
„HPV sa najčastejšie spája s rakovinou krčka maternice. Aj osveta je v tejto oblasti zameraná prioritne na ženy. Faktom však je, že HPV sa týka nielen žien, ale aj mužov, a teda nielen dievčat, ale aj chlapcov. Konkrétne typy HPV môžu spôsobiť prednádorové a následne nádorové zmeny penisu, konečníka či oblasti hrdla. Okrem karcinómov môže spôsobiť ochorenia slizníc a kože vo forme bradavíc na genitáliách," hovorí onkourológ MUDr. Jozef Dubravický. „Denne riešim pacientov s výrastkami, ako sú kondylómy (genitálne bradavice) a každomesačne u niekoho zachytím HPV vyvolané lézie. Ak by neboli odborne riešené, takémuto pacientovi by hrozila až čiastočná strata genitálu,“ dodáva.
Od decembra 2023 je z verejného zdravotného poistenia plne hradené očkovanie očkovacou látkou Gardasil 9 (pôvodne bol aj Cervarix, už nie je v distribúcii). Platí to v prípade, ak sa očkovanie uskutoční u dieťaťa v 13. až 15. roku života (konkrétne odo dňa 12. narodenín až do dňa pred 15. narodeninami). Plne hradené je očkovanie dvoma dávkami, ktoré dieťaťu v tomto veku postačujú. Ak je prvá dávka podaná najneskôr v deň pred 15. narodeninami, bude uhradená aj druhá dávka vakcíny.
Jednotlivé zdravotné poisťovne však prispievajú na úhradu vakcíny proti papilomavírusu (HPV) starším poistencom aj nad rámec verejného zdravotného poistenia v rámci svojich ponúkanych benefitov. Jeden z nich nedávno predstavila Všeobecná zdravotná poisťovňa, keď zodvihla vek poistencov, ktorým prispeje na vakcínu, až na 25 rokov.
Všeobecná zdravotná poisťovňa informovala, že bude v rámci svojho benefitu prispievať na túto vakcínu svojim poistencom až do veku 24 rokov a 364 dní. Poistenci VšZP vo veku 15 až 25 rokov teda môžu vďaka benefitnému programu Peňaženka zdravia MAXI využiť príspevok na očkovanie proti HPV vírusu trojdávkovou vakcínou až do výšky 174,40 eur.
Spýtali sme sa vedúcej nemocničnej lekárne na bratislavských Kramároch, koľko stojí jedna dávka vakcíny Gardasil 9, ak by si ju pacient hradil sám. „Je to okolo 116 eur,“ povedala nám PharmDr. Ľubica Slimáková.
Bez príspevku z verejného zdravotného poistenia by teda pacient za dve dávky zaplatil cca 232 eur a za tri dávky, ktoré sú už potrebné pre každého, kto je starší ako 15 rokov, by to bolo pri plnej platbe pacientom dohromady 348 eur.
Z toho vyplýva, že v prípade trojdávkovej schémy VšZP do veku 25 rokov poistencovi uhradí z tejto sumy za tri dávky vakcíny polovicu. 50 % z ceny na každú dávku vakcíny Gardasil 9 pre deti (dievčatá a chlapcov) v rámci benefitu má aj ZP Union, a to od 15 rokov až do dovŕšenia 18. roku života. U ZP Dôvera benefit takisto platí do veku 18. rokov, pričom výška príspevku na každú jednotlivú dávku závisí od dĺžky poistenia v tejto zdravotnej poisťovni.
V súčasnosti dobiehajú štúdie, ktoré sa týkajú očkovania proti HPV aj vo vyššom veku. Dnes sa toto očkovanie bežne odporúča napríklad aj ženám, ktoré museli chirurgicky riešiť predrakovinové či rakovinové stavy na krčku maternice vyvolané papilomavírusom a očkovanie sa odporúča aj ich sexuálnemu partnerovi. Stále však platí, že imunitný systém z hľadiska tvorby vysokej hladiny protilátok, ktoré aj dlho vydržia, najlepšie zareaguje v mladom veku a očkovanie je najvhodnejšie pred začiatkom sexuálneho života.
„HPV je pritom jediným onkogénnym vírusom, proti ktorému existuje prevencia vo forme očkovacej látky. Imunitný systém v mladom veku dokáže po aplikácii vakcíny vyprodukovať najvyššie hodnoty protilátok, ktoré majú za úlohu očkovaného jedinca chrániť pred HPV infekciou v čase, keď sa už stane sexuálne aktívnym. Avšak má zmysel aj potom. Očkovanie výrazne znižuje riziko viacerých druhov rakoviny súvisiacich s HPV a najmä chráni pred novými typmi vírusu," vysvetľuje MUDr. Dubravický.
Smutná správa je len to, že prekonaná infekcia nezanecháva imunitu. Papilomavírusom (HPV) sa žena aj muž môžu nakaziť opakovane. „Nebezpečná je však iba pretrvávajúca infekcia,“ zdôraznil v minulosti gynekológ doc. MUDr. Martin Redecha, PhD. „Ak infekcia pretrváva, vysvetľujeme to tak, že buď si s ňou telo nevie poradiť, alebo je jednoducho príliš masívna.“
Rizikové faktory HPV infekcie
Mnoho typov HPV ovplyvňuje oblasť úst, krku alebo pohlavných orgánov. Následkom toho sa jednoducho prenášajú. Medzi rizikové faktory pri nakazení sa infekciou ľudského papilomavírusu (HPV) patrí:
- nedostatočnosť imunitného systému (celkovej i lokálnej imunity), príp. imunosupresívna liečba
- fajčenie, toxikománia
- rizikové sexuálne správanie (striedanie sexuálnych partnerov, ide o sexuálne prenosnú infekciu, aj keď žena ju môže dostať od jediného partnera!)
- sexuálne správanie partnera ženy
- mužskí partneri bez obriezky, príp. s nedostatočnou hygienou (s veľkým množstvom smegmy pod predkožkou – zistilo sa, že Židovky menej často trpia karcinómom krčka maternice, lebo ich partneri sú obrezaní)
- nízky vek začiatku pohlavného života
- hormonálna antikoncepcia (samotné užívanie antikoncepcie nemá nijaký priamy vplyv na infekciu HPV, s užívaním antikoncepcie sa však predpokladá vyššia sexuálna aktivita ženy a vyššia pravdepodobnosť striedania partnerov, keďže opadá strach z nežiaduceho otehotnenia)
- nižší socio-ekonomický status
- iné sexuálne prenosné ochorenia