Tender na záchranky rozkolísal koalíciu: ministra Šaška už kritizuje Fico. Udrží si funkciu na čele rezortu?

Podľa Fica sa šéf rezortu zdravotníctva musí verejne postaviť za tender na záchranky. Dôvodom sú viaceré pochybnosti o jeho transparentnosti, na ktoré upozorňujú nielen opoziční politici, ale aj lekári, analytici a dokonca aj koaliční partneri.
„Súčasná vláda nečelila od svojho vzniku na konci roku 2023 žiadnemu zásadnému škandálu spojenému s netransparentnosťou pri nakladaní s verejnými zdrojmi. A tak to aj musí zostať,“ uviedol Fico na sociálnej sieti k debatám o tendri na záchranky.
Na pripomenutie: štát aktuálne hľadá poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Hoci prví víťazi súťaže by mali byť vybraní v najbližších dňoch, keďže staniciam v Galante, Pezinku, Senici a v Trenčíne vypršia licencie na konci augusta, verejnosť o tendri stále oficiálne nič nevie.
Nejasné pravidlá
V hre je obrovský balík peňazí, ktoré dostávajú záchranky vďaka paušálu od zdravotných poisťovní a zároveň aj za najazdené kilometre. Poskytovatelia súťažia o prevádzku 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Jeden poskytovateľ môže obsadiť najviac 25 percent zo všetkých staníc. Záujemcovia súťažia celkovo o 1,2 miliardy eur.Čítajte viac INEKO: Tender na záchranky je málo transparentný, opakujeme chyby minulosti
Najväčšia časť kritiky tendra súvisí s tým, že verejnosti nie je známe, kto o prerozdelení miliardového balíka bude rozhodovať. Ponuky uchádzačov totiž vyhodnocuje päťčlenná komisia a mená jej členov rezort tají. Ministerstvo zdravotníctva argumentuje, že mená členov komisie nezverejňuje, aby ich ochránilo pred tlakom. „Každý, kto by poznal mená, by sa snažil ovplyvňovať výsledky,“ vyhlásil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko. Rezort chce mená členov komisie zverejniť až po ukončení výberového konania.
Ďalším problémom je, že do súťaže sa mohli prihlásiť aj spoločnosti, ktoré boli založené krátko pred vyhlásením tendra. Aj keď nemajú potrebný personál ani techniku na poskytovanie zdravotníckych záchranných služieb, stačilo čestné vyhlásenie, že to vedia neskôr zabezpečiť. Lekárske odborové združenie (LOZ) preto požiadalo prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby dohliadol na transparentnosť a odbornosť verejného obstarávania.
„Netransparentnosť v takomto rozsahu prirodzene vyvoláva obavy, či nejde skôr o dopredu dohodnutý biznis než o snahu poskytnúť ľuďom kvalitnú a dostupnú záchrannú zdravotnú službu,“ upozornilo. Hlava štátu v reakcii na výzvu LOZ požiadala ministra Šaška, aby zabezpečil, že tender sa uskutoční v súlade s príslušnými zákonmi a legislatívnymi pravidlami.Čítajte viac Lekárski odborári spochybňujú tender na záchranky, Pellegrini vyzval ministra na zákonnosť
Fico: Minister má vec vysvetliť
Šéf vlády Fico konal razantnejšie. „V súvislosti s veľkým tendrom ministerstva zdravotníctva na poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby sa objavujú otázky, na ktoré treba odpovedať. Dnes som hovoril s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom a veľmi jasne som definoval môj postoj. Nedovolím, aby akékoľvek pochybnosti poškodzovali súčasnú vládu,“ informoval premiér.
Doplnil, že ak je minister zdravotníctva nominovaný stranou Hlas presvedčený, že tender prebieha transparentne a v súlade so zákonom, musí sa zaň osobne postaviť. „Požiadal som ministra, aby tak urobil verejne. Minister mi oznámil, že v pondelok 11. augusta zorganizuje v Bratislave tlačovú konferenciu, na ktorej sa vyjadrí ku všetkým otázkam tohto verejného obstarávania,“ napísal Fico.
„Ak pochybnosti objektívne nevyvráti, pričom subjektívne pocity a nenávisť protivládnych médií a opozície budú nepodstatné, alebo ak výsledkom tendra bude do očí bijúci nezmysel oslabujúci štát, budem trvať na zrušení tendra a na jeho opakovaní. Takýto postup bude v záujme tak ministra, ako aj celej vládnej koalície,“ dodal Fico.
Na obranu Šaška sa zatiaľ vyjadril iba šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Je presvedčený, že minister zdravotníctva podrobne vysvetlí otázky súvisiace s tendrom na záchranky a všetky pochybnosti vyvráti.
Červená pre Šaška?
Predseda Smeru nie je prvým koaličným politikom, ktorý nie je spokojný s týmto tendrom. Líder SNS Danko ešte pred niekoľkými dňami súťaž kritizoval a vyzýval kompetentných, aby na ňu dozerali a tiež, aby nedošlo k škodám v rezorte zdravotníctva. „Obzvlášť v ťažkých časoch konsolidácie je nepredstaviteľné, aby v utajenom režime boli vyberané záchranné služby,“ uviedla SNS.
Hlavu ministra si žiada aj opozícia: zástupcovia PS, KDH, SaS aj hnutia Slovensko oznámili, že zbierajú podpisy na odvolanie Šaška z čela rezortu. Informovali tiež, že finalizujú podnety k tendru na Generálnu prokuratúru a Úrad pre verejné obstarávanie. Sú pripravení ich podať, keď budú známe výsledky.Čítajte viac Opozícia zbiera podpisy na odvolanie Šaška, vyzýva ho zrušiť tender na záchranky
Znamená to, že sa pod nominantom Hlasu kolíše stolička? Na pripomenutie: podpredseda Hlasu obsadil post po demisii Zuzany Dolinkovej vlani v októbri. Tá pred odchodom tiež čelila kritike premiéra aj koaličných partnerov preto, že nevedela dosiahnuť dohodu s protestujúcimi lekármi.
Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave pripúšťa, že Šaško by nemusel vo funkcii zostať do konca volebného obdobia. „Kritické slová Roberta Fica sú možno prvou žltou kartou, po ktorej bude nasledovať červená. Takto bude ľuďom jasnejšie, prečo ho navrhol odvolať,“ vysvetľuje odborník premiérove výroky.
Ale vidí za tým aj pragmatickejšiu pointu. Líder Smeru sa podľa politológa snaží rozohrať kartu s problémovým tendrom voči svojim vládnym partnerom. „Fico vie, že tender môže potopiť celú koalíciu, preto sa z nej snaží vycúvať,“ myslí si odborník. „Netreba zabúdať, že Fico nikdy neprizná vinu, ak ide o problém Smeru, ale ak ide o problém koaličného partnera, tak sa rád zahrá na spravodlivého,“ pripomína Štefančík.
Koaličný spor poškodí vláde
Vzájomná kritika vnútri koalície zarezonovala aj preto, že doteraz na politickej scéne panovalo letné ticho. Vláda aj parlament sú momentálne na prázdninách a návrat do práce sa očakáva koncom leta. Konkrétne ide o dátum 20. augusta, keď minister financií Ladislav Kamenický (Smer) má predstaviť verejnosti nový balík konsolidačných opatrení. Ten by podľa odhadov mal do štátnej kasy priniesť okolo 2,5 miliardy eur. Súvisieť to bude zrejme aj so zvýšením daní. Vynára sa preto otázka, či búrka pri tendri na záchranky nie je manévrom na odpútanie pozornosti.
Politológ Štefančík to tak nevidí. „Ak chcel Fico odkloniť pozornosť od katastrofálneho stavu verejných financií, stavil na osvedčené konšpiračné teórie. Boli sme ich svedkami, keď hovoril o zasahovaní Veľkej Británie do slovenských volieb v prospech Progresívneho Slovenska. Myslím si, že koaličná kríza by poškodila nielen Hlasu, ale aj Smeru, pretože by to bolo dôkazom, že oni spravovať veci verejné fakt nevedia,“ argumentuje odborník.Čítajte viac Ako bude vyzerať uťahovanie opaskov za miliardy eur? Firmy odkazujú vláde, aby vyložila karty na stôl
Budúcnosť Šaška na čele rezortu zdravotníctva však nie je istá. Podľa Štefančíka zatiaľ nie sú viditeľné výsledky práce ministra, ktoré by sa dali opísať ako významný úspech. „Chodím pravidelne po slovenských nemocniciach a mám dojem, že to ide stále dolu vodou. Stále sa tu komusi zbierame na liečbu, stále čakáme dlho na operácie. O ministerke kultúry aspoň vieme, že chce novú limuzínu, ale čo robí tento – pánbohvie,“ skonštatoval.
Pochybuje však, že opozičný pokus o odvolanie bude úspešný. „V kontexte tohto problému som zatiaľ počul najviac Matoviča, ale o ňom vieme, že vie na problém upozorniť, ale horšie je to už s jeho riešením,“ hovorí Štefančík.
„Opozícia hibernuje už niekoľko týždňov, takže v tomto okamihu nemožno od nej niečo očakávať. Je možné, že keď si vyčľapkajú nohy niekde v mori, pobehajú po slovenských regiónoch ako turisti na safari, že naberú trochu sily, ale zatiaľ od nich veľké výkony neočakávam,“ sumarizoval politológ.