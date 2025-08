Bartek s Krúpom sa pohádali v priamom prenose. Museli im vypnúť mikrofóny

Ostrá hádka Barteka a Krúpu v ta3 Video

„Vy ste si niečo šňupli pred touto reláciou? Lebo mám pocit, že ste pekne mimo,“ spýtal sa neskôr Bartek. „Ty si pekne mimo,“ odpovedal Krúpa.

Krúpa sa Barteka v jednej chvíli tiež spýtal, či má maturitu, na čo mu poslanec Hlasu odpovedal, že „doktor, docent, áno, pán kolega“.

„Prečo je (ruský plyn) druhý najdrahší v Európe? Prečo títo, ktorí hovoria, že chodia za Putinom, chodia do Ruska, majú s nimi skvelé vzťahy. Ako je možné, že nemôžu vyjednať s nimi nejaký lacnejší plyn?“ pýtal sa Krúpa. „Ja som bol za Putinom?! Čo klamete? Ale prestaňte mi tykať,“ ohradil sa Bartek.

Sľubovali adresnú energopomoc

„My sme jasne povedali, že sa budeme vždy snažiť, aby aj tá konsolidácia alebo energopomoc sa nedotkla tých najbiednejších, neúplných rodín, seniorov alebo osamelých mamičiek s detičkami,“ povedal Bartek a doplnil, že je naozaj veľmi rád, že ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) „veľmi intenzívne“ rokuje v Bruseli aj doma.

Vyhlásil, že je rád, že energopomoc bude pripravená a adresná a „nebudeme ani ľudí hnať, aby nejakým spôsobom si tú energopomoc museli vybavovať na rôznych úradoch. Dalo sa dokopy ministerstvo hospodárstva, vnútra a zdravotníctva, aby sme všetky databázy, ktorých bolo viac ako 230, dali do jednej kopy, na základe ktorých na počte príjmov daných domácností a taktiež aj spotreby reálne vedeli určiť, kto tú energopomoc potrebuje a kto nie“.

Dodal, že je otázne hovoriť, od ktorej hranice už niekto energopomoc nepotrebuje, preto bude ministerstvo hospodárstva pripravené konať operatívne, aby „pokiaľ niekto bude naozaj núdzny, aby sa mu ešte tá energopomoc mohla dofinancovať“.

Ministerka Saková má podľa neho všetko pripravené a „ide to na schválenie na vládu“. Dodal, že do konca tohto roka sa domácnosti nemusia obávať vyšších cien.

Krúpa: Logicky to nie je adresná pomoc

„Je toto podľa vás adresná pomoc? Je to adresná pomoc, keď 90 percent ľudí dostane tú pomoc?“ zareagoval Krúpa a dodal, že logicky to adresná pomoc nie je. „Tak bude to tak, že za 15 rokov Fico-vlády máme 90 percent ľudí chudobných, ktorí potrebujú energopomoc alebo to nevedia urobiť a nie je tá energopomoc adresná,“ doplnil. Podľa neho by sme sa mali podrobnejšie pozrieť na to, čo povedal premiér Robert Fico, a čo ministerka.

„Mám taký dojem, ako keby Fico vystrelil, že nebojte sa, o všetko bude postarané a všetci dostanete energopomoc. A ja som videl na vyjadrení ministerky Sakovej, že ona sa ako keby snažila tento výrok nejak korigovať a hovorila, že ale my sme pracovali, my tu budeme mať prepojené systémy a tak ďalej. A nejako to už poriešime, že bude adresná,“ domnieva sa Krúpa.

Dodal, že vo vláde a koalícii je akási „dichotómia, ako keby ani sami nevedeli, či bude plošná alebo nebude plošná. A mne z toho vychádza jednoducho jedno a to je to, že to ešte nie je pripravené, nie je to spracované tak, aby sa to mohlo predložite povedať, tak takto to bude“.

Krúpa sa obáva, že vláda na energopomoc použije eurofondy

Krúpa očakáva ešte veľké diskusie a reálne sa obáva, že vláda použije na energopomoc eurofondy, ktoré majú slúžiť na niečo úplne iné.

„Čiže my prežerieme eurofondy na nejaké dávky, vyhodíme ich niekde do čiernej diery, nebude z nich nič…“ povedal. Poslanec Hlasu zareagoval, že pokiaľ sa stane, že SR nebude schopná vyčerpať istú časť eurofondov a hrozilo by prepadnutie eurofondov, tak „tieto eurofondy budú veľmi správne použité aj na tú plošnú energopomoc. Pretože si myslím, pokiaľ niektorý rezort bude mať problémy s vyčerpaním, lepšie ako vrátiť tie eurofondy do Bruselu, je použiť ich na to, aby sanovali tú energopomoc.“

Doplnil, že stámilióny z eurofondov na energopomoc presúvať nebudú, ale presunú len tie, ktorým by hrozilo prepadnutie.