Rezort obrany eviduje vyše 700 žiadostí o vstup do Žandárskeho zboru

„Záujem o pôsobenie v Žandárskom zbore je nielen zo strany profesionálnych vojakov, ale aj príslušníkov Policajného zboru. Žandármi sa totiž po zaradení do aktívnych záloh môžu stať aj aktívni policajti či bývalí príslušníci Policajného zboru,“ uviedlo ministerstvo.
Riaditeľ Vojenskej polície Róbert Beták vo videu na sociálnej sieti priblížil, že žandári budú nasadení po skončení výcviku a dodaní materiálneho zabezpečenia. Výcvik plánuje rezort obrany pre žandárov spustiť vo výcvikovom zariadení Vojenskej polície aj na akadémii Ozbrojených síl.