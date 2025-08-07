Pravda Správy Domáce Kaliňák ide nakúpiť tisíc kondómov s potlačou ministerstva na “náborové a prezentačné” podujatia, tvrdí Remišová

Ministerstvo obrany SR plánuje nakúpiť 1 000 kusov prezervatívov s vlastnou grafickou potlačou určených na “náborové a prezentačné” podujatia rezortu. Upozornila na to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí).

07.08.2025 10:06
Podľa nej ide o mimoriadne hlúpy a nemiestny marketingový výstrelok, ktorý „znevažuje česť, odvahu a službu vlasti“. Poslankyňa zároveň považuje za absurdné, aby minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) “motivoval” mladých mužov k službe v armáde rozdávaním kondómov, pretože takéto nákupy degradujú povolanie profesionálneho vojaka.

„Táto vládna koalície už nevie, čo od dobroty robiť. Namiesto dôstojnej podpory ozbrojených síl, na ktoré sa kladú tie najvyššie morálne a profesné nároky, ministerstvo pripravuje vulgárne a nevkusné akcie. Tento nákup nie je ničím iným, než urážkou a zosmiešňovaním vojakov. Čo chce týmto nákupom minister budúcim vojakom povedať? Povolanie vojaka sa snáď nedá zredukovať na kondóm,“ uviedla Remišová s tým, že požaduje verejné ospravedlnenie všetkým profesionálnym vojakom a vojačkám SR.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo obrany.

