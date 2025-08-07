Pravda Správy Domáce Tínedžerka sa napila z tatranského potoka, ratovať ju musel vrtuľník

Pomoc horských a leteckých záchranárov potrebovala v noci na štvrtok 17-ročná slovenská turistka, ktorá mala po konzumácii vody z horského potoka zdravotné ťažkosti. Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke informovala, že o pomoc ich požiadali v stredu krátko pred polnocou.

07.08.2025 10:32
debata (11)
Mladá žena vracala a mala silné žalúdočné kŕče. „Na pomoc jej odišli dvaja záchranári HZS zo Starého Smokovca. Po príchode pacientku vyšetrili a podali jej medikamentóznu liečbu, po ktorej sa jej zdravotný stav zlepšil. Ráno sa jej však začal zdravotný stav opäť zhoršovať, preto záchranári HZS, ktorí s ňou zostali na chate, požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla HZS. Turistka bola po doplnení zdravotnej starostlivosti letecky transportovaná do nemocnice v Poprade.

HZS aj v súvislosti s týmto prípadom neodporúča piť vodu priamo z potoka. „Aj keď sa môže zdať čistá a priezračná, nemusí to znamenať, že je zdravotne neškodná,“ uzavrela HZS.

Viac na túto tému: #Vysoké Tatry