Pravda Správy Domáce Druhýkrát sa narodili. Hrôzostrašnú nehodu na Orave prežili všetci traja účastníci

Druhýkrát sa narodili. Hrôzostrašnú nehodu na Orave prežili všetci traja účastníci

Pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel na Orave sa v stredu večer vážne zranili tri osoby. K dopravnej nehode na ceste medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným v okrese Námestovo boli vyslané dva záchranárske vrtuľníky. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE) o tom informuje na sociálnej sieti.

07.08.2025 11:00
debata
Pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových...
Pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových...
+1Pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových...

„Žilinská posádka si po pristátí v blízkosti miesta nehody prevzala do svojej starostlivosti 31-ročného vodiča, ktorý utrpel vážne, život ohrozujúce poranenia. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v kritickom stave transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ uviedli leteckí záchranári.

Doplnili, že druhá posádka z Banskej Bystrice si od zasahujúcich záchranárov prevzala 37-ročnú ženu, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. „Po stabilizácii bola letecky prevezená do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde si ju prevzal pripravený traumatím,“ dodali.

Rútil sa ako o život, ale prerátal sa na plnej čiare. Takto vznikajú smrteľné nehody
Video

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline na sociálnej sieti informovalo, že pri vážnej dopravnej nehode zasahovali hasiči z Hasičskej stanice v Námestove a dobrovoľní hasiči z Oravskej Lesnej a Zákamenného.

Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti uviedla, že z doposiaľ presne nezistených príčin vodič osobného motorového vozidla značky Škoda, ktorý jazdil od obce Oravská Lesná smerom na obec Zákamenné, prednou časťou vozidla zachytil v protismere zadnú časť nákladného motorového vozidla. „Následne s vozidlom dostal šmyk a narazil do protiidúceho osobného vozidla značky Jeep,“ spresnili policajti.

Mimoriadne tragické ráno na slovenských cestách: Pri nehode kamióna a dvoch dodávok v Kolárove zahynuli štyria ľudia
Video

U vodiča vozidla Škoda bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok a druhý vodič z vozidla Jeep bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Aj tento 33-ročný vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice,“ dodala polícia.

Cesta II/520 bola v dôsledku odstraňovania následkov dopravnej nehody v oboch jazdných pruhoch na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.

Polícia / Kontroly / Bezpečnosť na cestách / Čítajte viac Policajti zastavili 45-ročného Ukrajinca, nafúkal vyše štyri promile alkoholu
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #dopravná nehoda #Orava