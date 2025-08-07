Druhýkrát sa narodili. Hrôzostrašnú nehodu na Orave prežili všetci traja účastníci

„Žilinská posádka si po pristátí v blízkosti miesta nehody prevzala do svojej starostlivosti 31-ročného vodiča, ktorý utrpel vážne, život ohrozujúce poranenia. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v kritickom stave transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ uviedli leteckí záchranári.
Doplnili, že druhá posádka z Banskej Bystrice si od zasahujúcich záchranárov prevzala 37-ročnú ženu, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. „Po stabilizácii bola letecky prevezená do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde si ju prevzal pripravený traumatím,“ dodali.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline na sociálnej sieti informovalo, že pri vážnej dopravnej nehode zasahovali hasiči z Hasičskej stanice v Námestove a dobrovoľní hasiči z Oravskej Lesnej a Zákamenného.
Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti uviedla, že z doposiaľ presne nezistených príčin vodič osobného motorového vozidla značky Škoda, ktorý jazdil od obce Oravská Lesná smerom na obec Zákamenné, prednou časťou vozidla zachytil v protismere zadnú časť nákladného motorového vozidla. „Následne s vozidlom dostal šmyk a narazil do protiidúceho osobného vozidla značky Jeep,“ spresnili policajti.
U vodiča vozidla Škoda bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok a druhý vodič z vozidla Jeep bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Aj tento 33-ročný vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice,“ dodala polícia.
Cesta II/520 bola v dôsledku odstraňovania následkov dopravnej nehody v oboch jazdných pruhoch na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.Čítajte viac Policajti zastavili 45-ročného Ukrajinca, nafúkal vyše štyri promile alkoholu