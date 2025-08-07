Komunisti chcú pre kosák a kladivo ochrannú známku, proti je petícia

Komunistická strana Slovenska podala na Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) koncom júla prihlášku ochrannej známky s logom červenej päťcípej hviezdy so zlatým kosákom a kladivom uprostred. Pod hviezdou sa nachádza slovenská trikolóra a v nej skratka KSS. Na aktivitu KSS upozornil expert na právo duševného vlastníctva advokát Tomáš Klinka z kancelárie Signum legal. Ten je súčasne aj autorom petície, ktorá odmieta ochrannú známku a súčasne aj dodatočné zneplatnenie známok, ktoré KSS vydal Úrad priemyselného vlastníctva (ÚVP) v minulosti.
KSS na ÚVP podala 21. júla prihlášku ochrannej známky POZ 1999–2025 s logom červenej päťcípej hviezdy so zlatým kosákom a kladivom uprostred a so slovenskou trikolórou a skratkou KSS pod tým. Klinka však upozorňuje, že táto ochranná známka nesmie byť zapísaná, pretože je to v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi. Obsahuje totiž extrémistický materiál – obrazové vyhotovenie textov a symbolov skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd.
Klinka upozornil, že môže ísť o trestný čin. „Výrobou vyobrazení prihláseného označenia ako extrémistického materiálu alebo podieľaním sa na takejto výrobe dochádza k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu výroby extrémistického materiálu," doplnil advokát a vysvetlil, že už samotným prechovávaním vyobrazení prihláseného označenia ako extrémistického materiálu dochádza k trestnému činu prechovávania extrémistického materiálu. Ak by túto ochrannú známku zapísali, došlo by tak podľa neho k viacerým trestným činom, a to je podľa advokáta neprijateľné. Klinka ďalej priblížil, že symboly, s ktorými operuje KSS, propagujú a obhajujú komunistický režim a je zakázané ich umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch či pamätných tabuliach. Bolo by tak podľa neho absurdné, ak by symboly, ktoré zákon zakazuje umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach, mohli byť zapísané ako ochranné známky.
V petícii sa tak žiada, aby ÚVP prihlášku ochrannej známky zamietol v celom rozsahu. KSS má súčasne už zapísané dve ochranné známky, a to POZ 2284–2018 s logom KSS, ktoré tiež obsahuje červenú päťcípu hviezdu, a tiež POZ 5249–2006 s textom „Komunisti-KSS“. Advokát sa domnieva, že sa predchádzajúce argumenty vzťahujú aj na tieto ochranné známky, preto by mali byť vyhlásené za neplatné.