Výbor nerokoval o stave právneho štátu, nebol uznášaniaschopný. Susko prišiel, diskusiu odmietol

Mimoriadne rokovanie výboru iniciovala opozícia. Pozvala si naň aj ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer). Ten sa do parlamentu dostavil. Opoziční poslanci s ním chceli viesť aspoň neformálnu debatu. K tomu však nedošlo.Čítajte viac Trestná novela pomohla aj mafii, stíhanie korupcie dramaticky kleslo, tvrdí Zastavme korupciu. MS: Šermujete číslami
Opoziční predstavitelia Suskovi vyčítali, že sa s nimi nechcel o témach rozprávať. Poslanec Branislav Vančo (PS) pripomenul, že naňho mali viacero otázok k právnemu štátu. „To, že výbor nebol uznášaniaschopný, nebránilo tomu, aby sme mali diskusiu. Výbor aj tak neplánoval prijímať žiadne uznesenia. Diskusiu sme mohli mať a minister mohol a mal odpovedať na naše otázky, pretože to nie sú len otázky, ktoré trápia nás, ale trápia aj množstvo ľudí na Slovensku,“ argumentoval.
Spolu s ďalšími členmi opozície kritizoval aj neúčasť koaličných členov na výbore. Hovorili o blokovaní. Poslanec František Mikloško (KDH) v tejto súvislosti poznamenal, že koalícia zasadnutia výborov ignoruje. Myslí si, že tak robí buď preto, lebo je vyčerpaná z vnútorných bojov, alebo ide o komunistické metódy. „Teda o to, že parlament jednoducho nepotrebuje opozíciu,“ doplnil. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) koaličným predstaviteľom odkázal, že im ústa nezavrú a budú sa témy pokúšať znova a znova otvárať.Čítajte viac Progresívne Slovensko kritizuje vládu, že jej snahou je dosiahnuť beztrestnosť niektorých ľudí
Opozícia činnosť ministra kritizovala. Hovorila o rozklade právneho štátu. Poukázala aj na výsledky správy Európskej komisie o stave právneho štátu v SR. Hovorila o náraste korupcie a krádeží. „Pre Suska a pre Roberta Fica (Smer) je spravodlivosť na Slovensku neželaný stav,“ poznamenal Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).