Unikli výsledky sporného sanitkového tendra. Najviac staníc sa údajne ušlo Agelu, uspela aj čerstvo vytvorená firma

Na základe zistených údajov by mala spoločnosť Agel získať 70 staníc, Emergency Medical Solutions 64 staníc a skupina Penta štyri. Ostatné záchrankové stanice by mali pripadnúť štátnym poskytovateľom. Spoločnosti Life Star Emergency a ZaMed mali byť podľa týchto informácií v tendri neúspešné.
Emergency Medical Solutions, s. r. o., bola už viackrát medializovaná v súvislosti s týmto výberovým konaním. Firma bola zapísaná do registra len nedávno, 6. marca. Jej konateľom je Jaroslav Sabol, ktorý vedie aj Záchrannú službu – Event Medical Solutions. Redakcii sa nepodarilo získať jeho reakciu napriek opakovaným snahám o kontakt. V médiách sa objavili špekulácie, že práve cez túto spoločnosť sa mala skupina Agel pokúsiť obísť trhový limit, ktorý stanovuje maximálne 25 percent podielu na trhu pre jedného poskytovateľa. Agel však v oficiálnom vyhlásení tvrdí, že do tendra vstupuje samostatne a že s firmou Emergency Medical Solutions nemá žiadne prepojenie. „Mediálne spájanie faktu, že Jaroslav Sabol slúžil v minulosti na dohodu niekoľko mesiacov ako záchranár na stanici v Holíči, ktorá nám patrí, s jeho súčasnými podnikateľskými aktivitami, považujeme za účelové a zavádzajúce," uviedla spoločnosť.
Emergency Medical Solutions zareagovala na medializované informácie ešte pred zverejnením oficiálnych výsledkov tendra a potvrdila svoj vstup na trh. „Naša spoločnosť vstupuje na trh s jasnou víziou budovať moderného, spoľahlivého a profesionálneho partnera v oblasti poskytovania prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Naším cieľom je priniesť stabilitu, odbornosť a kvalitnú starostlivosť pre pacientov, no zároveň vytvárať dôstojné a dlhodobo rozvojové prostredie pre všetkých, ktorí v záchranke pracujú," uviedla firma. V stanovisku zároveň vysvetlila, že rozhodnutie založiť samostatnú spoločnosť pre tender je výsledkom štandardnej podnikateľskej praxe oddelenia rôznych typov činností.
Event Medical Solutions sa má naďalej venovať poskytovaniu zdravotníckej pomoci na hromadných podujatiach a vzdelávaniu, zatiaľ čo Emergency Medical Solutions sa chce špecializovať výhradne na záchrannú zdravotnú službu. Zároveň zdôraznila, že má vlastné zdroje a víziu rozvoja urgentnej medicíny. „Kategoricky odmietame akékoľvek naznačenia o netransparentnom konaní. Nepotrebujeme a nehľadáme žiadne zákulisné dohody. Všetky naše kroky sú v súlade s pravidlami výberového konania,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré neobsahuje konkrétne meno.
Spoločnosť Event Medical Solutions vykázala v minulom roku zisk 5 412 eur. V roku 2023 to bolo vyše 87-tisíc eur a najvyšší zisk dosiahla v roku 2021, keď evidovala 522-tisíc eur. V tom období prevádzkovala odberové miesto na antigénové testovanie počas pandémie. Tržby firmy sa od roku 2022 pohybujú okolo 540-tisíc eur ročne.
Skupina Agel akékoľvek špekulácie o spolupráci s inými spoločnosťami jednoznačne odmieta. „Spájanie našej účasti v tendri s inými spoločnosťami označujeme za čisté špekulácie. Akékoľvek tvrdenia o manipulácii či zákulisných dohodách v tendri dôrazne odmietame. Keďže tender je momentálne v hodnotiacej fáze, viac sa k tejto téme vyjadríme až po jeho skončení,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Nancy Závodská. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby redakcia oslovila s prosbou o vyjadrenie, no do uzávierky odpoveď neposkytlo.
V priebehu výberového konania sa do redakcie dostali informácie od troch nezávislých zdrojov, podľa ktorých mala byť spoločnosť ZaMed z tendra vyradená. Tá prevádzkuje 22 staníc a podľa dostupných údajov sa jej vyradenie malo spájať s kritikou pripravovanej reformy záchranných služieb, ktorú parlament schválil v marci. Spoločnosť na jeseň minulého roka viackrát verejne upozorňovala na jej riziká.
„Ak by sa ukázalo, že tieto predbežné výsledky sú skutočné, bol by to hazard so zdravím a životmi ľudí na Slovensku. Znamenalo by to, že na Slovensku vôbec nezáleží na dosiahnutých výsledkoch, na dodržiavaní správnych postupov, ani na medzinárodných úspechoch, oceneniach a uznaní. Mali sme 0 sankcií od kontrolných orgánov za celých 6 rokov. Ak by bola pravda, že namiesto poskytovateľov s 20-ročnou skúsenosťou môže komisia prideliť starostlivosť o životy ľudí novozaloženej schránkovej firme, tak na hodnotení niečo smrdí a nemohlo byť objektívne,“ uviedol konateľ ZaMedu Matej Polák.
ZaMed patrí medzi najúspešnejšie subjekty v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti. Vytvoril jediné simulačné centrum urgentnej medicíny na Slovensku a ako jediná slovenská firma poskytuje medzinárodne akreditované kurzy pre záchranárov. Za starostlivosť o pacientov s mozgovou príhodou získal už desaťkrát po sebe prestížne ocenenie EUSEM EMS Angels Awards v kategórii diamantový status, čo z neho robí svetový unikát.
Hoci oficiálne výsledky neboli ešte zverejnené, skupina Agel už podľa medializovaných informácií podnikala prípravy na prevádzku nových staníc. Portál Aktuality.sk zverejnil fotografie zo skladu v priemyselnom areáli v obci Vlkanová, kde sa mali zhromažďovať nové sanitky. Informácie od čitateľa naznačovali, že do objektu denne prichádzalo tri až deväť sanitiek a v hale ich malo byť viac ako osemdesiat.
Agel tieto tvrdenia odmieta. Podľa oficiálneho vyjadrenia má k dispozícii len niekoľko kusov sanitiek, ktoré už boli vyrobené. Uvádza, že ich nákup bol realizovaný cez českú spoločnosť Medsol, pričom samotná výroba prebehla v poľskej firme Autoform. Firma zároveň poprela, že by sa sanitky nachádzali vo Vlkanovej. „Tieto sanitky nie sú v sklade vo Vlkanovej a ani tam nikdy neboli. Toto klamstvo bolo verejne niekoľkokrát prezentované nielen v médiách, ale aj opozičnými politikmi. Spoločnosť Agel nikdy vo svojom stanovisku netvrdila, že máme sanitky vo Vlkanovej, ako si mylne vyvodili aktuality.sk a následne hystericky prezentovali politici na tlačových konferenciách. Portálu aktuality.sk sme len potvrdili, že si na viacerých miestach Slovenska prenajímame skladové priestory na uskladnenie materiálno-technického vybavenia, okrem iného aj pre vozový park pre zvoz laboratórnych vzoriek krvi a biologického materiálu, prípadne orgánov určených na transplantáciu,“ uviedla spoločnosť.