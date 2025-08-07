Šaško zaujme v piatok k tendru na záchranky „jasné stanovisko“

„Minister Kamil Šaško odmieta politikárčenie opozície. Ľudia nesmú byť rukojemníkmi tejto deštrukčnej politiky. Zajtra na tlačovej konferencii zaujme jasné stanovisko,“ uviedol rezort v stanovisku.Čítajte viac Unikli výsledky sporného sanitkového tendra. Najviac staníc sa údajne ušlo Agelu, uspela aj čerstvo vytvorená firma
Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie. Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.