Obhajoba: Hlavným cieľom nie je zníženie trestu pre Kočnera a Ruska pri zmenkách, ale zrušenie celého rozsudku

Rozhodnutie považuje za podstatné v tom, že definuje, pri akých opravných prostriedkoch sa má uplatniť miernejšia právna úprava. Najvyšší súd SR by mal podľa advokáta Mareka Paru tento rozsudok zohľadniť aj v dovolacom konaní kauzy televíznych zmeniek, v rámci ktorej si Marian Kočner a Pavol Rusko odpykávajú 19-ročný trest väzenia.
Mandzák odmieta argumentáciu, že by sa mal rozsudok Súdneho dvora EÚ týkať len správnych sankcií. Ide podľa neho o rozhodnutie v prípade správnych sankcií s trestnoprávnou povahou. Podstatu rozhodnutia vidí v tom, že súd definuje, pri akých opravných prostriedkoch sa má uplatniť miernejšia právna úprava, pričom ju definuje viacerými kritériami. „Po prvé, nie je rozhodujúca právoplatnosť súdneho rozhodnutia. Toto kritérium sa v plnom rozsahu uplatňuje na trestné dovolanie. Po druhé, nie je rozhodujúce, že daný opravný prostriedok je v zmysle vnútroštátnej úpravy mimoriadny. (…) Po tretie a najpodstatnejší argument, je to dostupný opravný prostriedok, ktorý nie je uplatniteľný s mimoriadnymi ťažkosťami,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Para avizoval, že v prípade, ak nebude súdmi rešpektované a aplikované rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, obhajoba vyvinie maximálnu aktivitu na to, aby prinútila SR rešpektovať právo EÚ. Najvyšší súd SR by mal podľa neho konať z úradnej povinnosti a mal by tento rozsudok Súdneho dvora EÚ zohľadniť vo svojej rozhodovacej praxi sám. Na štvrtkovej tlačovej konferencii okrem iného uviedol, že hlavným cieľom obhajoby nie je zníženie trestu pre Kočnera a Ruska v kauze falšovania televíznych zmeniek, ale zrušenie celého rozsudku.
Súdny dvor EÚ reagoval vo svojom rozsudku na otázky Najvyššieho správneho súdu SR vo veci BAJI Trans. Zdôraznil, že zásada retroaktívneho uplatnenia priaznivejšieho ustanovenia Trestného zákona sa vzťahuje aj na sankciu, ktorá je podľa vnútroštátneho práva kvalifikovaná ako správna sankcia, pokiaľ má v zmysle práva Únie trestnoprávnu povahu. Táto zásada sa musí podľa súdu uplatniť aj na úrovni kasačnej sťažnosti, ak je táto sťažnosť súčasťou riadneho priebehu konania, a to bez ohľadu na to, či sa rozhodnutie, proti ktorému táto sťažnosť smeruje, považuje podľa vnútroštátneho práva za právoplatné.