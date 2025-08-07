Mazurek sa vo videu oháňal zbraňou, témy sa chopila STVR. Na oboch nenechala nitku suchú reakcia armády

Vlnu kritiky spustila práve prítomnosť zbrane v bežnom prostredí. Poslanec Jozef Pročko (Hnutie Slovensko) ale vyhlásil, že zbraň mohla mieriť na dieťa, všíma si televízia ta3.
Mazurek reagoval, že manipuloval bezpečne a v súlade s pravidlami. „Zbraň bola použitá len ako kulisa, s prázdnym zásobníkom, bez náboja v hlavni a teda by bola nebezpečná iba, ak by som ju do niekoho hodil, navyše bola položená na stole viac ako meter nad úrovňou detí, ktoré sa hrali úplne inde, mimo smeru hlavne a potom len na pol sekundy okolo nás prebehli na druhú časť dvora,“ vysvetlil a na videu predviedol stlačenie spúšte bez náboja.
Slovenská televízia o Mazurekovom konaní nakrútila reportáž a oslovila aj odborníka. Predseda združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum Ľudovít Miklánek pre STVR upozornil, že pri manipulácii so zbraňou je kľúčové mať ju neustále pod kontrolou a zaobchádzať s ňou vždy tak, ako keby bola nabitá.
„Ak zbraň odkladám mimo puzdra alebo mimo trvalého uloženia, zásobník musí byť vybratý a záver otvorený. Tento základný úkon patrí medzi hodnotené kritériá pri skúške na zbrojný preukaz,“ uviedol Miklánek.
Do „kauzy“ sa zapojili aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Armáda reagovala na to, že redaktor STVR v reportáži porovnal Mazurekovo video s fotografiou profesionálneho vojaka, čo považuje za zásadne nevhodné.
„Je neprípustné, aby redaktor akéhokoľvek média postavil vedľa seba nevhodné video civilistu, v minulosti právoplatne odsúdeného, manipulujúceho so zbraňou a fotografiu vojaka s rodinkou po slávnostnej vojenskej prísahe,“ uviedli Ozbrojené sily vo vyhlásení. Podľa nich autor „porovnáva neporovnateľné“, ako keby napríklad porovnával let v stíhačke a púšťanie šarkana za dedinou.
„Porovnávať infantilné sebaprezentačné silácke video zo sociálnych sietí s otáznym dodržaním pravidiel držania, nosenia a manipulácie so zbraňou, ktoré by malo byť štandardne skryté… – s prítomnosťou zbrane ako symbolu pripravenosti a odhodlania chrániť vlasť aj za cenu vlastného života je hanebné, zavádzajúce a nedôstojné,“ upozorňujú.
Zdôraznili, že vojaci manipulujú so zbraňami výhradne pod dozorom a podľa predpisov, zatiaľ čo Mazurek sa nachádzal v civilnom prostredí, pravdepodobne na verejne prístupnom mieste. „Pre toto neobstojí ani pseudoprávnické odvolanie sa na konci príspevku na ‘ministerstvo obrany sa nevyjadrilo’,“ doplnili.
No Ozbrojené sily neostali len pri kritike. Autorovi reportáže odkázali, že si môže na vlastnej koži vyskúšať, čo znamená manipulácia so zbraňou podľa vojenských štandardov. „Národné obranné sily preto pozvú autora príspevku na výcvik, aby si na vlastnej koži vyskúšal, čo znamená prísaha, disciplína a bezpečná manipulácia so zbraňou,“ napísali vo vyhlásení.
Na kritiku zo strany Ozbrojených síl sa ozval aj Mazurek. Reagoval, že „prestrelili“ a robia „otvorenú politickú agendu cez sociálne siete“. Kritizoval, že aj po nástupe vlády Roberta Fica (Smer) zostali oficiálne siete v rukách „progresívcov, ktorí ju riadili za Naďa“ a reagovali na „nezmyselný článok STVR“.