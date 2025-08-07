500-tisíc eur mesačne na šesť rokov. Tendrom na záchranky Hlas odmení svojho sponzore, tvrdí PS

“Včera sme upozornili na garážovú firmu EMS, ktorá vznikla len pred pár mesiacmi a sídli v neoznačenom dome. A podľa dnešných zistení zrejme vyhrá v tendri na záchranky vyše 60 staníc. Znamená to pre ňu garantovaný zisk zhruba 500-tisíc eur mesačne, po dobu 6 rokov, čiže asi 36 miliónov eur. A dnes sme odhalili neskutočnú drzosť. Syn majiteľa firmy EMS, pán Oliver Baumann, je donor strany Hlas, a dokonca za stranu Hlas kandidoval v komunálnych voľbách. Je to ukážková politickú korupcia,” vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Minister zdravotníctva Kamil Šaško musí podľa neho okamžite odstúpiť, a tender musí byť zrušený a vypísaný nanovo.
Na verejnosť prenikli informácie, že už sú vybratí víťazi tendra. Polovica záchranných bodov má podľa medializovaných informácií zostať štátu a 45 % dostane Agel a firma EMS, ktorej už Agel nakupuje sanitky, upozornil podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák.
“Štefan a Oliver Baumannovci majú spolu viaceré firmy, ktoré získavajú zákazky od ministerstva vnútra, ktoré tiež patrí pod stranu Hlas. Kým syn za Hlas kandidoval a daroval im peniaze, otec získa stámiliónovú zákazku. Minister sa tak zjavne odvďačuje donorom Hlasu cez tendre v slovenskom zdravotníctve. Stovky miliónov na záchranu životov našich pacientov sa chystá odovzdať spriazneným ľuďom,” dodal Dvořák.Čítajte viac Unikli výsledky sporného sanitkového tendra. Najviac staníc sa údajne ušlo Agelu, uspela aj čerstvo vytvorená firma
“Tento tender je najväčšia kauza vlády Roberta Fica v tomto volebnom období. Machinácie, podozrenie z politickej korupcie, je tu všetko, čo poznáme zo smeráckych káuz z minulosti. Vysvetľovať má čo ministerstvo zdravotníctva, vláda aj premiér. Je najvyšší čas, aby Kamil Šaško odstúpil. A ešte predtým musí tento tender zrušiť,” uzavrel podpredseda NR SR Martin Dubéci.Čítajte viac Reforma záchrannej služby vyvoláva obavy: Lekári v sanitkách majú jazdiť len k vážnym stavom. Podľa záchranárov zmena je nevyhnutná