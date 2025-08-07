Trenčianske letisko ovládne Grape, očakáva sa 30-tisíc návštevníkov denne

Hlavnými hviezdami budú francúzske elektro-duo Justice, austrálski Empire of the Sun, kanadský producent Caribou, britská indie kapela The Kooks, Kenya Grace či Vitesse X. Z domácich interpretov vystúpia Billy Barman, Hex, Vec & Supa, Kultúra Šoku či Changing Faces. Vstupenky sú nepersonalizované, osoby so ZŤP‑S majú vstup zdarma vrátane sprievodu.
V areáli nájdu návštevníci festivalu stánky s občerstvením či oddychové zóny. „Myslite aj na počasie – hoci ide o letný festival, večer sa môže ochladiť, preto si vezmite aj teplejšiu vrstvu,“ pripomínajú organizátori. Festival Grape patrí medzi najvýznamnejšie hudobné podujatia na Slovensku, tento rok sa očakáva účasť až 30-tisíc návštevníkov denne. Pre aktuálne informácie sledujte www.grapefestival.sk alebo sociálne siete festivalu.
Polícia upozorňuje na zmeny v doprave počas festivalu Grape na letisku v Trenčíne. Parkoviská budú otvorené v piatok od 8:00, pričom brány festivalu sa otvoria o 12:00. Polícia žiada návštevníkov, aby venovali pozornosť a rešpektovali dočasné dopravné značenie, ktoré upravuje príjazdové trasy na letisko z dôvodu rekonštrukčných prác na ceste I/9 a uzatvorených mostov.
Vodiči prichádzajúci od Bratislavy budú nasmerovaní na zjazd z D1 na križovatke Lúka, od Žiliny na zjazd z D1 na križovatke Nové Mesto nad Váhom. Obe trasy budú pokračovať po ceste II/507 cez Beckov, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce do areálu letiska. Príjazdová trasa od Prievidze po ceste I/9 povedie cez novú okružnú križovatku pri Trenčianskej Turnej smerom na Veľké Bierovce, a ďalej na letisko. Všetky trasy sú označené dočasným dopravným značením. Polícia žiada všetkých účastníkov, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu, pokynom polície a usporiadateľov, a aby si z akcie odniesli len pozitívne zážitky.