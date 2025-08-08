Zabudnutá choroba z druhej svetovej vojny. Z fariem sa šíri horúčka Q. Čo o nej vieme?

Kým v minulosti sa Q horúčka vyskytovala najmä počas druhej svetovej vojny, dnes patrí k ojedinelým ochoreniam. Koncom minulého mesiaca vystrašila obyvateľov Trenčianskeho kraja, keď v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach skončilo jedenásť pacientov so zápalom pľúc s neznámym pôvodom. Laboratórne výsledky na základe analýzy Národného referenčného centra pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz neskôr preukázali výskyt prípadov v Ráztočne v Prievidzskom okrese. Všetci infikovaní boli prevažne v strednom veku.Čítajte viac Záhadná choroba: Jedenásť ľudí skončilo na pľúcnom oddelení v priebehu týždňa, väčšina je z jednej dediny
Pacienti skončili v nemocnici s horúčkou, kašľom, celkovou slabosťou a so zvýšenými pečeňovými testami. „Celkovo sme mali hospitalizovaných 15 pacientov, osem je už prepustených, sedem je stále hospitalizovaných. Od pondelka pribudol iba jeden pacient. Všetci pacienti mali ľahký priebeh ochorenia – zápal pľúc, ktorý reagoval na podané širokospektrálne antibiotiká. U žiadneho pacienta toto ochorenie neprebehlo komplikovaným spôsobom,“ uviedol pre Pravdu vo štvrtok popoludní riaditeľ nemocnice Peter Glatz.
Domáca liečba pacientov podľa riaditeľa spočíva v doužívaní antibiotík, aby celková dĺžka terapie bola 14 dní, ďalej v užívaní probiotík a pokojnom režime. „Pacienti v čase prepustenia do domáceho ošetrenia sa subjektívne cítia výborne, ale pokojný a terapeutický režim je potrebné dodržať,“ podotkol.
Ako sa Q horúčka prenáša zo zvieraťa na človeka?
Q horúčku spôsobuje baktéria Coxiella burnetii a v drvivej väčšine prípadov sa prenáša zo zvieraťa na človeka kliešťami. Patogén sa pritom šíri najmä prostredníctvom kontaktu s infikovanými zvieratami, predovšetkým prežúvavcami, konkrétne s nakazenými hospodárskymi zvieratami, ako sú ovce, kozy, hovädzí dobytok, a ich produktmi. „Najinfekčnejšie sú zvieratá počas pôrodu alebo potratu. Vtedy sa vylučuje najviac baktérií,“ vysvetlil Sabaka.
Je výskyt Q horúčky u nás bežný?
Vyskytuje sa u nás odjakživa, no ide o vzácne ochorenie, ktoré sa vyskytovalo v minulosti omnoho častejšie. Relatívne časté bolo počas druhej svetovej vojny, teraz patrí k zriedkavým ochoreniam.
Ako sa zisťuje prítomnosť Q horúčky? Testom z lekárne alebo laboratórnym vyšetrením?
Na potvrdenie výskytu Q horúčky sa používajú špeciálne testy, ktoré väčšina komerčných laboratórií neponúka, pretože ochorenie je také vzácne, že sa im ho neoplatí vyšetrovať. „Dajú sa vyšetriť protilátky proti Q horúčke, ale to väčšinou ponúkajú len tie najväčšie komerčné laboratóriá, alebo sa dá vyšetriť ešte nukleová kyselina v krvi metódou PCR, ale to robí len Slovenská akadémia vied,“ priblížil infektológ.
Aká je inkubačná lehota?
Pohybuje sa od 14 dní do 21 dní, prípadne 30 dní.
Ako vyzerajú na začiatku ochorenia u človeka symptómy Q horúčky?
Väčšinou ide podľa odborníka o chrípke podobné príznaky ako bolesti svalov, kĺbov, hlavy, horúčku. „Ochorenie často prejde samo bez toho, aby človek vôbec vyhľadal pomoc a aby ho to znervóznilo, pretože pripomína bežnú chrípku,“ uviedol Sabaka.
Aký je priebeh Q horúčky u človeka po prvotných symptómoch?
Môžu sa vyskytnúť symptómy podobné ako pri meningitíde s bolesťami hlavy alebo so zápalom pľúc s kašľom. Niekedy sa môžu vyskytnúť aj ťažkosti pri dýchaní, ide však o zriedkavé príznaky.
Končia pacienti vždy v nemocnici?
„Ani zďaleka nie. Q horúčka prejde veľmi často bez toho, aby sa vôbec diagnostikovala,“ podotkol lekár.Čítajte viac V obci Ráztočno sa potvrdil výskyt prípadov Q horúčky
Vyskytuje sa pri Q horúčke vysoká teplota?
Áno, môžu sa vyskytnúť vysoká horúčka alebo len zvýšená teplota do 38 stupňov.
Ako rozpoznať Q horúčku od covidu/chrípky/prechladnutia?
Q horúčka sa pozorovaním rozpoznať nedá, len ak trvá dlho. „Chrípka prejde do pár dní, covid do týždňa. Ak to dlhšie trvá, tak by to mohla byť Q horúčka. Špecifické príznaky neexistujú, preto sa ťažko diagnostikuje. Nie je pri nej výsev na koži ako pri podobných ochoreniach, ktoré by nás na to vedeli upozorniť. Sú to nešpecifické príznaky, a preto je veľmi poddiagnostikovaná,“ uviedol ďalej.
Správa sa Q horúčka inak v ľudskom a inak v zvieracom tele?
Áno.
Ktoré orgány napáda?
De facto akékoľvek, ale najčastejšie pľúca, lymfatický systém – uzliny, pečeň, mozgové obaly, centrálnu nervovú sústavu.
Môže sa Q horúčka prenášať aj z človeka na človeka?
Prenos z človeka na človeka je veľmi zriedkavý.
Môže sa preniesť z človeka na zviera?
Nie.
Ako sa lieči Q horúčka? Aké sú dostupné lieky na Q horúčku?
Lieči sa bežne dostupnými antibiotikami na báze tetracyklínu.
Existujú ľudia, pre ktorých je Q horúčka nebezpečnejšia?
Je nebezpečnejšia pre starších a chorých ľudí ako všetky ostatné ochorenia. „Q horúčka vo všeobecnosti nebýva veľmi nebezpečné život ohrozujúce ochorenie, lebo sa dá jednoducho liečiť a málokedy spôsobuje veľmi ťažké komplikácie. Ako závažnú komplikáciu môže vyvolať zápal srdcového svalu alebo zápal endokardu, čiže výstelky srdca a chlopní. Vtedy môže spôsobiť smrť, ale to býva zriedkavé,“ poznamenal.
Aké dôsledky môže ochorenie zanechať?
Ak by bolo postihnuté srdce, môžu existovať dôsledky. „Môže sa napríklad rozvinúť zlyhávanie srdca alebo nejaká chlopňová chyba,“ doplnil lekár.
Existuje vakcína proti Q horúčke?
Vakcína proti Q horúčke neexistuje. „Nie je to ochorenie, ktoré by závažnejšie ovplyvňovalo verejné zdravie. Je to vzácna choroba, ktorá sa sem-tam prenesie zo zvierat na človeka a veľkú pozornosť nevyžaduje, preto ani nie je vôľa vyvinúť vakcínu. Bolo to by to zbytočné, pretože by sa ňou ani nemal kto očkovať. Možno maximálne poľnohospodárski pracovníci, no aj to je zbytočné, pretože keď sú zvieratá pravidelne kontrolované veterinárom, tak len málokedy sa stane, že by boli choré na Q horúčku,“ zdôraznil.
Aká je prevencia?
Národné referenčné centrum apeluje na farmárov, obyvateľov a pracovníkov, ktorí sú v kontakte so zvieratami, aby dôsledne dodržiavali hygienu a konzumovali len pasterizované mliečne výrobky.
Môže sa Q horúčka šíriť aj kilometre ďalej?
Áno. Eva Špitálska z Národného referenčného centra upozornila, že baktéria je mimoriadne odolná v životnom prostredí a môže sa šíriť vzduchom, pričom infekčné častice sa dokážu preniesť vetrom do vzdialenosti dva kilometre a viac, čo môže potom viesť k ochoreniu bez zjavného kontaktu so zvieratami.
Podľa Sabaku sa nákaza môže šíriť kilometre vzduchom len vtedy, ak veľmi nakazené zviera napríklad rodí. „Pri nejakých superideálnych podmienkach sa môže potom šíriť vzduchom, ale je to vzácne,“ priblížil Sabaka.
Sú obavy z rýchleho šírenia oprávnené?
„Nie, vôbec nie,“ upokojil infektológ.