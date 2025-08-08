Ušli sa jej štyri stanice. Penta pre „netransparentnosť“ odstúpila z tendra na záchranky

Uniknuté výsledky tendra ukázali, že Pente sa v tendri ušli len štyri stanice.
„Robíme tak z dôvodu netransparentného priebehu výberového konania, okolo ktorého vzniklo množstvo vážnych a nezodpovedaných otázok a ktoré podľa aktuálneho stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie SR bolo pripravené v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie. Naše rozhodnutie sme prijali ešte pred vyhodnotením výberového konania a obdržaním rozhodnutí zo strany Ministerstva zdravotníctva SR,“ uviedol generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovakia Radoslav Čuha.
Do výberového konania podala spoločnosť pôvodne žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie 29 ambulancií záchrannej zdravotnej služby – konkrétne osem ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 21 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). „Všetky lokality sa nachádzajú na západnom Slovensku v okolí sieťových nemocníc – na Boroch, v Galante, Dunajskej Strede a Topoľčanoch,“ priblížil Kráľ.
Penta Hospitals podotkla, že bude aj do budúcnosti podporovať reálnu súťaž v rámci štandardného verejného obstarávania. „Sme presvedčení, že na Slovensku je priestor na cenovú konkurenciu a prevádzku záchraniek za nižšie ako stanovené ceny. V čase konsolidácie verejných financií by bolo namieste, aby si uchádzači mohli konkurovať aj ponúknutou cenou, za ktorú by boli ochotní a schopní prevádzkovať stanice a ambulancie ZZS – a takto šetriť verejné zdroje. Samozrejme, pri dodržaní prísnych, vopred zadefinovaných kvalitatívnych parametrov,“ skonštatoval Čuha.Čítajte viac ÚVO: Tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.