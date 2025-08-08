Rada Fondu na podporu umenia zasiahla do návrhov odbornej komisie pre tanec, kritizujú umelci

Signatári Vyhlásenia Stojíme za súčasným tancom tvrdia, že Rada FPU, ktorá zasadala 31. júla, opäť zasiahla do návrhov odbornej komisie pre tanec. Výsledkom bol údajne radikálny zásah do prideľovania verejných financií – bez vecného zdôvodnenia a v rozpore so zásadami, na ktorých má grantový systém stáť, čiže odbornosť, transparentnosť a rovnosť.Čítajte viac Novým riaditeľom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa stal Ján Štovka
Podľa tvrdení signatárov vyhlásenia, Rada FPU okrem iného znížila alokovanú sumu určenú na prerozdelenie v rámci podprogramu Tanec o takmer 153-tisíc eur. V 29 prípadoch zmenila návrh odbornej komisie, jasného zdôvodnenia ( v 17 prípadoch odporúčanú sumu znížili, v dvoch prípadoch zvýšili, v šiestich prípadoch sa rada rozhodla projekty nepodporiť, v štyroch prípadoch podporiť).
Viaceré dlhodobo pôsobiace telesá, vrátane Divadla Štúdio tanca, jediného zriaďovaného tanečného divadla na Slovensku, údajne dostali symbolickú podporu 2 000 eur, čo podľa umelcov znemožňuje realizáciu plánovaných projektov. Mnohé organizácie nezískali podporu vôbec. ďalší tvorcovia sa už do výzvy ani nezapojili, stratili dôveru v hodnotiaci proces, hovoria signatári.
Navyše, výsledky údajne neboli zverejnené načas – namiesto 27. júna až o vyše mesiaca neskôr, čo bolo v rozpore z vyhlásením programu, v ktorom projekty mohli byť realizované už od 1. júla. To podľa kultúrnych pracovníkov znemožnilo realizáciu niektorých naplánovaných projektov a podujatí, ich plánovanie a kvalitu.
Podľa signatárov sa rozhodovacia moc Rady FPU neustále zvyšuje a odbornosť ustupuje do úzadia, systém, ktorý má byť oporou pre tvorbu, sa stáva nepredvídateľným a nespoľahlivým a umelci strácajú dôveru v jeho nezávislosť a spravodlivosť.
Umelci pripomínajú, že tanečné povolanie je fyzicky aj psychicky náročné a výpadok podpory môže znamenať prerušenie alebo koniec kariéry, ktorú nemožno jednoducho obnoviť. Verejná podpora je často jediným nástrojom, ktorý umožňuje profesionálne pôsobiť v tejto oblasti. Ak sa oslabuje alebo mizne, ohrozená je samotná existencia tanečného umenia, čo má celospoločenské dôsledky.
Podľa signatárov Vyhlásenia Stojíme za súčasným tancom sme svedkami systémovej krízy a nejde o izolovaný problém. Ministerstvo kultúry čelí dlhodobej kritike za netransparentnosť, sporné personálne nominácie do Rady FPU a chýbajúcu víziu. „Nezdôvodnené znižovanie rozpočtu a ignorovanie odborného pohľadu pri rozhodovaní o podpore projektov vytvára nejasné prostredie, v ktorom je nemožné plánovať a realizovať kvalitné projekty. V takejto situácii verejné prostriedky nie sú darom ani výsadou. Sú uznaním hodnoty umeleckej práce, ktorá je výsledkom dlhodobého úsilia, plánovania a komunitného pôsobenia. Umelci a umelkyne majú právo na dôstojné podmienky a systémovú oporu," hovoria signatári.
Umelci a kultúrni zamestnanci žiadajú Radu FPU aby rešpektovala rozhodnutia odborných komisií a zasahovala do nich len v súlade s jasnými hodnotiacimi kritériami, zastavila systematické znižovanie podpory pre etablované umelecké kolektívy, vytvárala predvídateľné a stabilné prostredie pre profesionálnu tvorbu a vzdelávanie, obnovila dôveru vo svoju odbornosť a nezávislosť a prijala návrhy odbornej obce na zloženie odborných komisií a rešpektovala ich odporúčania.
„Uvedomujeme si, že niektorí žiadatelia podporu získali. Rešpektujeme to. No aj títo tvorcovia často čelia znižovaniu podpory a pokračujúcej neistote. V takomto systéme nie je možné budovať stabilnú scénu. Ak sa nič nezmení, hrozí strata jednej celej generácie tvorcov, kolaps nezávislej tanečnej scény a rozpad kultúrnych väzieb, ktoré vznikali desaťročia,“ vysvetľujú.
„Stojíme za súčasným tancom, za divákmi a diváčkami, za dôstojnosťou umeleckej práce a za slobodnou kultúrou,“ uzavreli signatári vyhlásenia.