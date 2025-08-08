Ďalší extrém z ciest: 16-ročný mladík za volantom Passatu nafúkal skoro štyri promile

Opitého mladíka zastavili novodubnickí mestskí policajti pred plavárňou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Vodič nevedel predložiť doklady potrebné na vedenie a prevádzku vozidla. Následne policajti zistili, že nejde o držiteľa vodičského oprávnenia, keďže mladík mal len 16 rokov. Pri dychovej skúške mu namerali 3,83 promile alkoholu,“ uviedla hovorkyňa.
Policajti mladíkovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Momentálne prebiehajú ďalšie procesné úkony.