Pravda Správy Domáce Ďalší extrém z ciest: 16-ročný mladík za volantom Passatu nafúkal skoro štyri promile

Ďalší extrém z ciest: 16-ročný mladík za volantom Passatu nafúkal skoro štyri promile

Takmer štyri promile alkoholu namerali dubnickí policajti v dychu 16-ročného mladíka - vodiča osobného motorového vozidla Volkswagen Passat.

08.08.2025 11:52
debata
Neuveriteľné, čo predviedol vodič Passatu. Jazdou, ako z hororu, ohrozoval všetkých okolo, sám skončil škaredo
Video

Opitého mladíka zastavili novodubnickí mestskí policajti pred plavárňou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Vodič nevedel predložiť doklady potrebné na vedenie a prevádzku vozidla. Následne policajti zistili, že nejde o držiteľa vodičského oprávnenia, keďže mladík mal len 16 rokov. Pri dychovej skúške mu namerali 3,83 promile alkoholu,“ uviedla hovorkyňa.

Policajti mladíkovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Momentálne prebiehajú ďalšie procesné úkony.

Leopoldov Súd Černák, polícia, policajné auto Čítajte viac Hrôza v Sobranciach. Muž bez vodičáku zrazil dve dievčatá
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #alkohol za volantom #alkohol u detí #Polícia Slovenskej republiky