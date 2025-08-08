Proces v kauzách Donovaly a Báč, kde je obžalovaný Kočner, odročili

Obžalovaní Jana Šlachtová a Peter Pecha sa na súd ani tentoraz nedostavili, ale súhlasili s vykonaním hlavného pojednávania v ich neprítomnosti. Vzhľadom na rozsiahlosť tejto kauzy, ako aj rozmer dokazovania vykonaného v prípravnom konaní však prokurátor trval na ich osobnej účasti, aby ich mohol vypočuť. Právni zástupcovia ich teraz majú dôrazne upozorniť, že v októbri, keď má pojednávanie pokračovať, sa už musia dostaviť osobne.Čítajte viac Žiadny posun, iba odsun. Súd Kočnerovu kauzu odročil na jeseň
„Obžalovaní boli upovedomení o tom, že sa musia zúčastniť na hlavnom pojednávaní, napriek tomu neprišli. Budú znova predvolaní s tým, že budú vyslovene upozornení, že sa musia zúčastniť. Keď tak neurobia, súd zrejme využije iné procesné inštitúty, aby ich priviedol. Z procesného i taktického hľadiska ide o to, aby boli vypočutí každý osobitne, aby navzájom nemohli ovplyvňovať svoje výpovede,“ konštatoval prokurátor Pavel Bella.Čítajte viac Čo je s Kočnerom a Zsuzsovou? Kuciaka popravili pred siedmimi rokmi, proces stojí na Najvyššom súde
Proces na ŠTS otvorili vlani v auguste. Vtedy boli pôvodne obžalované štyri osoby, v prípade Jána Falisa medzičasom zastavili trestné stíhanie.
Obžaloba sa týka uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. Okrem zločinu neodvedenia dane a poistného ide aj o zločin poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu pri Báči, kde mala škoda dosiahnuť takmer tri milióny eur.
Mariana Kočnera obžaloba viní z trestného činu neodvedenia dane a poistného a poškodzovania veriteľa. Podľa jeho obhajcu Michala Mandzáka klient je presvedčený o svojej nevine. Obžalobu považujú za zmätočnú. Podľa nich prokurátor nerozlišuje medzi zneužívaním práva a daňovým podvodom.
„Treba rešpektovať rozhodnutie senátu, ktorý zrejme trvá na osobnej účasti ostatných obžalovaných. Myslím si, že je ich právom nezúčastniť sa na pojednávaní a nevypovedať. Môj klient bol prítomný a náš procesný postup bol taký, že sme chceli, aby sa vo veci pokračovalo,“ reagoval na odročenie Mandzák.