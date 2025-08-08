Pravda Správy Domáce VIDEO: Opitá a v protismere na Einsteinovej. Vodička po zastavení ledva stála

VIDEO: Opitá a v protismere na Einsteinovej. Vodička po zastavení ledva stála

Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 38-ročná Klaudia Š. z Bratislavy, ktorá jazdila v protismere a pod vplyvom alkoholu. V dychu jej namerali 1,88 promile.

08.08.2025 13:35
debata
Video

Vodičku spozorovala hliadka vo štvrtok (7. 8.) popoludní, keď jazdila na časti Einsteinovej ulice v protismere. Vozidlo následne policajti zastavili na Ružinovskej ulici v smere z mesta. „Pri následnej kontrole zistili, že s vodičkou je ťažšia komunikácia. Mala zhoršenú artikuláciu a javila známky požitia alkoholu,“ priblížil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že dychová skúška požitie alkoholu potvrdila.

Ženu eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nej vznesené obvinenie. Následne skončila v cele policajného zaistenia.

Neuveriteľné, čo predviedol vodič Passatu. Jazdou, ako z hororu, ohrozoval všetkých okolo, sám skončil škaredo
Video
nehoda Čítajte viac Druhýkrát sa narodili. Hrôzostrašnú nehodu na Orave prežili všetci traja účastníci
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #alkohol za volantom #opitý vodič #Polícia Slovenskej republiky