VIDEO: Opitá a v protismere na Einsteinovej. Vodička po zastavení ledva stála

Vodičku spozorovala hliadka vo štvrtok (7. 8.) popoludní, keď jazdila na časti Einsteinovej ulice v protismere. Vozidlo následne policajti zastavili na Ružinovskej ulici v smere z mesta. „Pri následnej kontrole zistili, že s vodičkou je ťažšia komunikácia. Mala zhoršenú artikuláciu a javila známky požitia alkoholu,“ priblížil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že dychová skúška požitie alkoholu potvrdila.
Ženu eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nej vznesené obvinenie. Následne skončila v cele policajného zaistenia.Čítajte viac Druhýkrát sa narodili. Hrôzostrašnú nehodu na Orave prežili všetci traja účastníci